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Норвегия исключила вакцину AstraZeneca из программы вакцинации населения от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Норвегия исключила вакцину AstraZeneca из программы вакцинации населения от COVID-19

Норвегия не возобновит использование вакцины против COVID-19 производства AstraZeneca из-за риска возникновения редких, но серьезных побочных эффектов.

Об этом заявила премьер-министр Эрна Сольберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Правительство пришло к выводу, что AstraZeneca будет навсегда исключена из норвежской программы вакцинации", — заявила Сольберг.

Ликвидировать вакцину Норвегия не планирует. Ее оставят на случай, если ситуация будет критической.

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Напоминаем, 11 марта, власти Норвегии приняли решение приостановить использование вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов.

Автор: Володимир Янченко
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Дайте намммммм!!!
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12.05.2021 20:53 Ответить
Не дайте, а продайте по десятикратной цене как ремдесивир, актемру фавипиравир и прочее фуфло отвергнутое цивилизованным миром
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12.05.2021 21:14 Ответить
иммуннодепрессанты? так убивали и убивают людей больше года из за простуды
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12.05.2021 21:39 Ответить
похоже все вакцы иммуннодепресанты....
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12.05.2021 21:55 Ответить
что вы несете? вы хоть понимаете что-то в этом? Бот, тролль московии...
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13.05.2021 08:56 Ответить
Вирусолог, иммунолог, хоть медсестра? Нет медицины и фармакоЛОГИИ! Есть только БИЗНЕС!
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13.05.2021 21:24 Ответить
норвежці нічого не розуміють. віримо в стєпашку.
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12.05.2021 20:59 Ответить
Не знаю как у других, а в Украине от прививок не умирают. Степанов в этом убежден.
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12.05.2021 22:02 Ответить
По-вашему, лучше по 400 человек каждый день хоронить, лишь бы 3-4 человека при вакцинации всего населения Украины не умерло?
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12.05.2021 22:41 Ответить
Зависит. Если Вьі лично в числе тех 3-4 то вполне ОК, если я или кто-то из близких или друзей - НЕТ!
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12.05.2021 23:21 Ответить
Между прочим, осложнения после любой вакцины от заражения любой инфекцией может возникнуть, независимо от самой вакцины. Все зависит от реакции организма человека. Это достоверный факт, о котором все знают. Люди сами выбирают жить или умереть - вакцинироваться или нет. Это ответствкнность каждого отдельного человека. Вместе с тем, все должны помнить, что своими непродуманными действиями могут причинить вред другим. И, если возникают любые ограничения для невакцинированных, - это их собственная ответственность. А такие "отказы" - политические и коммерческие игры.
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13.05.2021 08:53 Ответить
Кацапская троллиха или голубовская? Почитайте ранние протоколы лечения воза и смертельные дозы иммунодепресантов. И оденьте два намордника для 100% не причинения вреда другим своей простудой
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13.05.2021 12:08 Ответить
Норвегия это страна, где власти очень чувтсвительны к общественному мнению.
Толпы идиотов забились в истерике?
Не хотите?
Не надо!
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13.05.2021 12:19 Ответить
 
 