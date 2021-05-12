Норвегия исключила вакцину AstraZeneca из программы вакцинации населения от COVID-19

Норвегия не возобновит использование вакцины против COVID-19 производства AstraZeneca из-за риска возникновения редких, но серьезных побочных эффектов.

Об этом заявила премьер-министр Эрна Сольберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Правительство пришло к выводу, что AstraZeneca будет навсегда исключена из норвежской программы вакцинации", — заявила Сольберг.

Ликвидировать вакцину Норвегия не планирует. Ее оставят на случай, если ситуация будет критической.

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Напоминаем, 11 марта, власти Норвегии приняли решение приостановить использование вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов.