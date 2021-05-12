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Зеленський (17459) розмитнення (156) євробляхи (192)

Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення "євроблях"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Авто

Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про внесення змін до Податкового і Митного кодексів України щодо пільгового розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ та акцизного податку.

"Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро", - повідомляють в Офісі президента. Там наголошують, що такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Читайте також: Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення "євроблях"

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Зазначається, що на пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

"Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України", - підкреслюють в ОП.

Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності.
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Топ коментарі
+21
Перед богом это не есть гуд...лучше что бы он отвечал перед трибуналом..
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12.05.2021 21:32
+18
А тем кто до нового года растаможил по всем правилам компенсация будет ? Интересно сколько человек сегодня почесали репу и подумали а нахрена я башлял по полной
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12.05.2021 21:39
+14
Рейтинг то рушится.
То медведчуком накачивает, то бляхами.
А отвечать то, ******, все равно перед Богом!
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12.05.2021 21:30
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Рейтинг то рушится.
То медведчуком накачивает, то бляхами.
А отвечать то, ******, все равно перед Богом!
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12.05.2021 21:30 Відповісти
Перед богом это не есть гуд...лучше что бы он отвечал перед трибуналом..
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12.05.2021 21:32 Відповісти
Всі прези...))
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12.05.2021 21:43 Відповісти
але спочатку - перед судом
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12.05.2021 21:33 Відповісти
Сколько у нас перед судом ответило?
Ну, кроме тех, кто булку хлеба украл с голодухи и присел на 5 лет.
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12.05.2021 22:16 Відповісти
а Зек-шапкокрад?? ПроФФеSSор янукович...хоч і заочно, на жаль, але 3-я ходка....
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12.05.2021 22:25 Відповісти
Пусть уже хитровжаренные оформят этот хлам а то смотреть невозможно на эти бляхи убитые !!! Подозреваю половину этого хлама через 180 дней тупо сдадут на металл.
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12.05.2021 21:39 Відповісти
Почему хлам, эти автомобили из ЕС куда лучше чем на вторичном рынке Украины.
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12.05.2021 22:06 Відповісти
Мантра такая у "обиженных", кто купил "ласточку" 20-ти летнюю.
У них "не хлам", а с ЕС исключительно "хлам" привозят.
Который за 1500 евро лучше "нехлама", который у нас по 6,5 косарей тулят.
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12.05.2021 22:23 Відповісти
Лучше, на большей половине из них ездила или бабця до церкви или жена банкира детей в школу возила, а все остальное время она в теплом гараже стояла.
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12.05.2021 23:22 Відповісти
Намного лучше. Такого убожества что продается на украинской вторичке (да еще и за космические деньги) наверное даже на Кубе нет
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13.05.2021 01:31 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах. Источник: https://censor.net/ru/n3264898

НЕ ДОПОМОЖЕ - ТІЛЬКИ



Зеленский подписал законы о льготном растаможивании "евроблях" - Цензор.НЕТ 9585
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12.05.2021 21:36 Відповісти
Закон один для всех! И нех делать скидки одним, накуканивая других.
Или будем заигровать с ЗЕлохторатом, быдловатой, Алигархами?
пАлитическая прАститутка пАлучается. Очко не болит, у проститутки?
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12.05.2021 21:36 Відповісти
Вялый рейтинг спасать надо срочно
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12.05.2021 22:16 Відповісти
А тем кто до нового года растаможил по всем правилам компенсация будет ? Интересно сколько человек сегодня почесали репу и подумали а нахрена я башлял по полной
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12.05.2021 21:39 Відповісти
Шкідливі викиди, мля...
Не знаєш, що в Кривому Рогу , в Маріуполі та інших
містах коїться?
Кісточку Лохам та неЛохам кинули...мля
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12.05.2021 21:42 Відповісти
куплю бляху)
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12.05.2021 21:50 Відповісти
Зеленский подписал законы о льготном растаможивании "евроблях"

Поражаю сь жадности гос чиновников.
Человек будет платить за бензин- там 40% налога,Покупать детали для ремонта. Путешествовать ( тоже доходы торговле, сфере обслуживани
Им еще льготы надо давать, а не налогами нагружать.
Особо ретивые плюнут на родное государство и уедут .
Где здесь здравый смысл в государственной политике?
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12.05.2021 21:53 Відповісти
а совковому автопрому который разрабатывали в середине прошлого века пох на норму евро-2 правильно ?
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12.05.2021 21:53 Відповісти
Шо, опять ?Эти законы каждый месяц издают?
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12.05.2021 22:08 Відповісти
Рейтинг швах? Видать клоуну показали настоящие рейтинги,а не проплаченные бредни от разумкова.
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12.05.2021 22:15 Відповісти
Так все дело в том, что подобные популистские меры, поднимают рейтинг кратковременно.
В понедельник - Вау!
Во вторник - ну нормально.
В среду - что это было?
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12.05.2021 23:30 Відповісти
А в кого нет евроблях и кто платил расстаможку по полной давай жыд **..ный скидки на газ или еще какие нибудь привилегии .все так всем.
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12.05.2021 22:35 Відповісти
Кто то объяснит какое отношение имеют данные слова к бляхам ? :
"а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов"Источник: https://censor.net/ru/n3264898
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12.05.2021 23:17 Відповісти
Вова, людям не надо до 2020 им надо после 2020, ты же обещал доступные автомобили.
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13.05.2021 01:29 Відповісти
Растаможку человеческую надо было давно сделать, а то какому м.даку пришло в голову сделать растаможку в два раза дороже стоимости авто? Как это было лет 15 назад, а вітчизняний автором всё равно загнулся. А теперь тоже ,,умные" придумали закон, тот кто обманул государство смеётся, а законопослушных сделали лохами.
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13.05.2021 07:05 Відповісти
 
 