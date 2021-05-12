Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення "євроблях"

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про внесення змін до Податкового і Митного кодексів України щодо пільгового розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ та акцизного податку.

"Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро", - повідомляють в Офісі президента. Там наголошують, що такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

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За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Зазначається, що на пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

"Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України", - підкреслюють в ОП.

Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності.