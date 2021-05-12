Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога.
"Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро", - сообщают в Офисе президента. Там подчеркивают, что такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.
Отмечается, что на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.
"Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые с временно оккупированной территории Украины", - подчеркивают в ОП.
Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.
Пожалуйста, подождите...
То медведчуком накачивает, то бляхами.
А отвечать то, ******, все равно перед Богом!
Ну, кроме тех, кто булку хлеба украл с голодухи и присел на 5 лет.
У них "не хлам", а с ЕС исключительно "хлам" привозят.
Который за 1500 евро лучше "нехлама", который у нас по 6,5 косарей тулят.
НЕ ДОПОМОЖЕ - ТІЛЬКИ
Или будем заигровать с ЗЕлохторатом, быдловатой, Алигархами?
пАлитическая прАститутка пАлучается. Очко не болит, у проститутки?
Не знаєш, що в Кривому Рогу , в Маріуполі та інших
містах коїться?
Кісточку Лохам та неЛохам кинули...мля
Поражаю сь жадности гос чиновников.
Человек будет платить за бензин- там 40% налога,Покупать детали для ремонта. Путешествовать ( тоже доходы торговле, сфере обслуживани
Им еще льготы надо давать, а не налогами нагружать.
Особо ретивые плюнут на родное государство и уедут .
Где здесь здравый смысл в государственной политике?
В понедельник - Вау!
Во вторник - ну нормально.
В среду - что это было?
"а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов"Источник: https://censor.net/ru/n3264898