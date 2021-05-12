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Зеленский (16558) растаможка (177) евробляхи (196)

Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

Зеленский подписал законы о льготной растаможке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога.

"Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро", - сообщают в Офисе президента. Там подчеркивают, что такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на полгода продлила льготное растаможивание "евроблях"

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Отмечается, что на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

"Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые с временно оккупированной территории Украины", - подчеркивают в ОП.

Также читайте: Зеленский о льготной растаможке "евроблях": Это разумный компромисс

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
Перед богом это не есть гуд...лучше что бы он отвечал перед трибуналом..
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12.05.2021 21:32
+18
А тем кто до нового года растаможил по всем правилам компенсация будет ? Интересно сколько человек сегодня почесали репу и подумали а нахрена я башлял по полной
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12.05.2021 21:39
+14
Рейтинг то рушится.
То медведчуком накачивает, то бляхами.
А отвечать то, ******, все равно перед Богом!
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12.05.2021 21:30
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Рейтинг то рушится.
То медведчуком накачивает, то бляхами.
А отвечать то, ******, все равно перед Богом!
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12.05.2021 21:30 Ответить
Перед богом это не есть гуд...лучше что бы он отвечал перед трибуналом..
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12.05.2021 21:32 Ответить
Всі прези...))
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12.05.2021 21:43 Ответить
але спочатку - перед судом
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12.05.2021 21:33 Ответить
Сколько у нас перед судом ответило?
Ну, кроме тех, кто булку хлеба украл с голодухи и присел на 5 лет.
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12.05.2021 22:16 Ответить
а Зек-шапкокрад?? ПроФФеSSор янукович...хоч і заочно, на жаль, але 3-я ходка....
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12.05.2021 22:25 Ответить
Пусть уже хитровжаренные оформят этот хлам а то смотреть невозможно на эти бляхи убитые !!! Подозреваю половину этого хлама через 180 дней тупо сдадут на металл.
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12.05.2021 21:39 Ответить
Почему хлам, эти автомобили из ЕС куда лучше чем на вторичном рынке Украины.
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12.05.2021 22:06 Ответить
Мантра такая у "обиженных", кто купил "ласточку" 20-ти летнюю.
У них "не хлам", а с ЕС исключительно "хлам" привозят.
Который за 1500 евро лучше "нехлама", который у нас по 6,5 косарей тулят.
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12.05.2021 22:23 Ответить
Лучше, на большей половине из них ездила или бабця до церкви или жена банкира детей в школу возила, а все остальное время она в теплом гараже стояла.
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12.05.2021 23:22 Ответить
Намного лучше. Такого убожества что продается на украинской вторичке (да еще и за космические деньги) наверное даже на Кубе нет
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13.05.2021 01:31 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах. Источник: https://censor.net/ru/n3264898

НЕ ДОПОМОЖЕ - ТІЛЬКИ



Зеленский подписал законы о льготном растаможивании "евроблях" - Цензор.НЕТ 9585
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12.05.2021 21:36 Ответить
Закон один для всех! И нех делать скидки одним, накуканивая других.
Или будем заигровать с ЗЕлохторатом, быдловатой, Алигархами?
пАлитическая прАститутка пАлучается. Очко не болит, у проститутки?
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12.05.2021 21:36 Ответить
Вялый рейтинг спасать надо срочно
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12.05.2021 22:16 Ответить
А тем кто до нового года растаможил по всем правилам компенсация будет ? Интересно сколько человек сегодня почесали репу и подумали а нахрена я башлял по полной
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12.05.2021 21:39 Ответить
Шкідливі викиди, мля...
Не знаєш, що в Кривому Рогу , в Маріуполі та інших
містах коїться?
Кісточку Лохам та неЛохам кинули...мля
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12.05.2021 21:42 Ответить
куплю бляху)
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12.05.2021 21:50 Ответить
Зеленский подписал законы о льготном растаможивании "евроблях"

Поражаю сь жадности гос чиновников.
Человек будет платить за бензин- там 40% налога,Покупать детали для ремонта. Путешествовать ( тоже доходы торговле, сфере обслуживани
Им еще льготы надо давать, а не налогами нагружать.
Особо ретивые плюнут на родное государство и уедут .
Где здесь здравый смысл в государственной политике?
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12.05.2021 21:53 Ответить
а совковому автопрому который разрабатывали в середине прошлого века пох на норму евро-2 правильно ?
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12.05.2021 21:53 Ответить
Шо, опять ?Эти законы каждый месяц издают?
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12.05.2021 22:08 Ответить
Рейтинг швах? Видать клоуну показали настоящие рейтинги,а не проплаченные бредни от разумкова.
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12.05.2021 22:15 Ответить
Так все дело в том, что подобные популистские меры, поднимают рейтинг кратковременно.
В понедельник - Вау!
Во вторник - ну нормально.
В среду - что это было?
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12.05.2021 23:30 Ответить
А в кого нет евроблях и кто платил расстаможку по полной давай жыд **..ный скидки на газ или еще какие нибудь привилегии .все так всем.
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12.05.2021 22:35 Ответить
Кто то объяснит какое отношение имеют данные слова к бляхам ? :
"а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов"Источник: https://censor.net/ru/n3264898
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12.05.2021 23:17 Ответить
Вова, людям не надо до 2020 им надо после 2020, ты же обещал доступные автомобили.
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13.05.2021 01:29 Ответить
Растаможку человеческую надо было давно сделать, а то какому м.даку пришло в голову сделать растаможку в два раза дороже стоимости авто? Как это было лет 15 назад, а вітчизняний автором всё равно загнулся. А теперь тоже ,,умные" придумали закон, тот кто обманул государство смеётся, а законопослушных сделали лохами.
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13.05.2021 07:05 Ответить
 
 