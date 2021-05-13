Конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах, - Єрмак
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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах. За його словами, нині Київ прагне "використовувати будь-які дипломатичні можливості", які допоможуть привести до прогресу у вирішенні конфлікту на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив РБК-Україна.
"Західні друзі України підтримують нас, і ми діємо так, що кожна наша ініціатива - абсолютно зрозуміла і передбачувана для наших партнерів. У тому числі це стосується і питання про переговори двох лідерів - України і Росії", - сказав Єрмак.
Топ коментарі
+15 Підлога Маккартні
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+14 Богдан Сварга
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+13 Oljik
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за 8 лет никто не может типа "решить" то это значит что всё идёт как надо..... кому то......
можно конечно ее отловить или отравить но это так не эстетично
Вот оно дно. Не оккупация и война а конфликт! Остаётся только ермаку мундир эрефии одеть и ходить в нём.
Намагаються встигнути до червня, щоб Україна не отримала ПДЧ з НАТО.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.