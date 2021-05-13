Конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах. За його словами, нині Київ прагне "використовувати будь-які дипломатичні можливості", які допоможуть привести до прогресу у вирішенні конфлікту на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив РБК-Україна.

"Західні друзі України підтримують нас, і ми діємо так, що кожна наша ініціатива - абсолютно зрозуміла і передбачувана для наших партнерів. У тому числі це стосується і питання про переговори двох лідерів - України і Росії", - сказав Єрмак.

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