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Конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах. По его словам, сейчас Киев стремится "использовать любые дипломатические возможности", которые помогут привести к прогрессу в решении конфликта на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил РБК-Украина.

"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива - абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров - Украины и России", - сказал Ермак.

Читайте также: Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Ах как же ему хочется сказать на домбасе гражданская война, приходится завуалировать)))
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13.05.2021 09:28
+14
Він віслючка на мотузці водить.
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13.05.2021 09:31
+13
Щоб нарід бачив, кого він привів до влади. Ця "сволота" - реальний президент.
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13.05.2021 09:36
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Він віслючка на мотузці водить.
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13.05.2021 09:31 Ответить
Ермак сказал, что реформу корпоративного управления госпредприятий вводить не будут. Значит транша МВФ ожидать не следует.
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13.05.2021 09:38 Ответить
...і хвоста крутить
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13.05.2021 09:45 Ответить
Дресирувальник Віслючка. А тепер по суті. Цей висер - це що таке? Зрозуміло, що без участі кацапів вирішити проблему КАЦАПСЬКОЇ агресії НЕМОЖЛИВО! Бо кацапи - не просто "сторона", а АГРЕСОР, а Україна - ЖЕРТВА агресії. Чи Єрмак вважає кацапію стороною перемовин, яка є якимось гарантом у перемовинах між сторонами конфлікту? По лексиці Єрмака складається саме таке враження.
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13.05.2021 09:44 Ответить
Ах как же ему хочется сказать на домбасе гражданская война, приходится завуалировать)))
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13.05.2021 09:28 Ответить
К сожалению, все стороны переговоров по войне на даунбасе - расейские...
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13.05.2021 09:29 Ответить
Хтось може сказати навіщо Бутусов цю сволоту постійно постить?
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13.05.2021 09:30 Ответить
Щоб нарід бачив, кого він привів до влади. Ця "сволота" - реальний президент.
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13.05.2021 09:36 Ответить
Ты и есть расейская сторона. Где прогресс, *****?!
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13.05.2021 09:31 Ответить
Як можна припинити війну дипломатичним шляхом?
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13.05.2021 09:31 Ответить
Капітуляція - дипломатичний хід.
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13.05.2021 09:37 Ответить
Для того Дерьмак там і потрібен
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13.05.2021 09:49 Ответить
Ага. И конфликт в Палестине нельзя решить без Роиси по этой логике.
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13.05.2021 09:33 Ответить
кто ж тебе даст её решить ??? это тебе не брата убить или поставить его решалой....... если
за 8 лет никто не может типа "решить" то это значит что всё идёт как надо..... кому то......
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13.05.2021 09:33 Ответить
Конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны / Зеленский и Ермак -два мыша, грызущих кактус. РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ "Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков
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13.05.2021 09:34 Ответить
Это волюнтаризм. Видно давно Ермак инструкций из-за перебрика не получал.
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13.05.2021 09:36 Ответить
у меня вот в боксе мышь завелась . очень мешает . от нее нужно избавляться . попробую провести с ней переговоры . очевидно что наше с ней противостояние невозможно разрешить без переговоров с ее участием . надеюсь это приведет к прогрессу в решении конфликта Конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах, - Єрмак - Цензор.НЕТ 790

можно конечно ее отловить или отравить но это так не эстетично Конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5175
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13.05.2021 09:36 Ответить
так конфликт или война? или у кого как?
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13.05.2021 09:37 Ответить
В нас відхапали території, а ті придурки все ніяк не можуть визнати факт - ВІЙНА.
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13.05.2021 09:43 Ответить
Вася Путлер Резолюция ООН: "Внутренний вооруженный конфликт, с участием других стран"
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13.05.2021 10:32 Ответить
значит войны нет. какого хера тогда военный сбор есть?
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13.05.2021 12:43 Ответить
Если ИХТАМНЕТ, то и вести переговоры не с кем
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13.05.2021 09:40 Ответить
Західні друзі України не розуміють, чому ця зрадлива потвора присутня при президентові України. І тому нашу делегацію не запрошують, бо надто багато там зрадників.
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13.05.2021 09:42 Ответить
Де Ви там президента побачили? Той клоун грає роль президента, і сам офігіває, що й досі йому триндюлєй не виписали і під лавку не загнали.
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13.05.2021 09:51 Ответить
конфликт на Донбассе!

Вот оно дно. Не оккупация и война а конфликт! Остаётся только ермаку мундир эрефии одеть и ходить в нём.
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13.05.2021 09:48 Ответить
Конфлікт на Донбасі, а також ще добрих 50 а може й 100 конфліктів розрішаться автоматично, як тільки розпадеться кацапія. Іди, єрмак, до ківи, хай тебе навчить, що таким "палітікам" краще робити. Тільки руку помий.
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13.05.2021 09:50 Ответить
То чому ж Зеленський не переговорить з Єрмаком?
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13.05.2021 09:51 Ответить
Нормандский формат как-раз и подразумевает участие РФ в переговорах. Нужно нагибать Москву на данньіе переговорьі , с помощью Берлина и Парижа.
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13.05.2021 09:53 Ответить
Як я розумію, про зустріч з фуйлом ВЖЕ домовлено.
Намагаються встигнути до червня, щоб Україна не отримала ПДЧ з НАТО.
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13.05.2021 10:24 Ответить
Ух ти, стаття на русском украинском. Мендель писала? "... без участі російської сторони у ПЕРЕГОВОРАХ", Мендель, це називається ПЕРЕМОВИНИ.
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13.05.2021 10:36 Ответить
Украина имеет право защищаться и давать адекватный ответ туда откуда прилетело.
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13.05.2021 10:58 Ответить
Зе продолжает висеть на расияжке из за фээсбэшника ермака, не аонятгл, кто ему сможет помочь, психиатр или гинеколог.
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13.05.2021 11:17 Ответить
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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13.05.2021 15:32 Ответить
 
 