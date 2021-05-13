Конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах. По его словам, сейчас Киев стремится "использовать любые дипломатические возможности", которые помогут привести к прогрессу в решении конфликта на востоке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил РБК-Украина.
"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива - абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров - Украины и России", - сказал Ермак.
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за 8 лет никто не может типа "решить" то это значит что всё идёт как надо..... кому то......
можно конечно ее отловить или отравить но это так не эстетично
Вот оно дно. Не оккупация и война а конфликт! Остаётся только ермаку мундир эрефии одеть и ходить в нём.
Намагаються встигнути до червня, щоб Україна не отримала ПДЧ з НАТО.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.