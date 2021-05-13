Конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах. По его словам, сейчас Киев стремится "использовать любые дипломатические возможности", которые помогут привести к прогрессу в решении конфликта на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил РБК-Украина.

"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива - абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров - Украины и России", - сказал Ермак.

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