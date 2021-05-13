Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне
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На потенциальной встрече Зеленского и Путина планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки".
Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне", - сказал Ермак.
Топ комментарии
+17 Підлога Маккартні
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+17 Vitaliy Mauler
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+13 Герхард
показать весь комментарий13.05.2021 09:23
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Пожалуйста, подождите...
Они давно хотели протянуть это решение, но работа там банков - это должна быть гарантия их безопасности, которые дает государство (Украина там ничего не контролирует и такую гарантию дать не может, тогда кто?! Признаем местную "власть" и договариваемся с ней о гарантиях? со всеми вытекающими!!!!)
Це дасть можливість фуйлу отримати бажане і відверне від України міжнародну підтримку.
Саме цього і досягає дерьмак, керуючи кожним кроком ВАЗеленського. Тільки сліпий, чи упоротий, цього не бачить.
не конечно если речь идет о том что бы пополнить Зелькин семейный архив новыми фото и видео тогда да можно и съездить . опять же лохторат возликует . увидит что маладой президент не только жрет и срет но еще и делает что то важное
сусід назвав це переворотом і мало не взявся відновлювати конституційний порядок поряд
Что он хочет предложить ?
зачем зомбировать лохторат этой мантрой? КГБист-профи о чем может говорить с клоуном самохвалом???
що ж, тоді й він й його радники ще тупіші аніж я думав.
ермака зашлите - и от она встреча юстаса с алексом...
а буба оттянется по колумбии так в ето время...
любите и щадите своего преза - носы немытые...
А в очах цього фашиста )(уйла можуть або ні ну як карта у нього ляже навіть роздивитися
як тліють іскри миру.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.