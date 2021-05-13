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обшук (1343) Тупицький (227) ДБР (2567)

ДБР проводить обшук у Тупицького

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР проводить обшук у Тупицького

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, відбувається обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6:00 ранку 13 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua із посиланням на джерела.

Уточнюється, що обшук проводиться в присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей та адвоката.

"Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження видання.

В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Читайте: Тупицький знову не прийшов на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу: адвокати запевняють, що він госпіталізований

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Молниеносно, он даже и не ожидал.
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13.05.2021 09:30
+11
обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц

Ну-ну. ДБР проводить обшук у Тупицького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5911 Дали почти полгода на то, чтобы спрятать, перепрятать и снова спрятать и теперь ищут.
Клоуны немытые...
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13.05.2021 09:41
+9
Бо Бубочка при минулій владі по кацапії гастролі давав. І ставив карикатури образ українців і України. 😊 От тепер прогрес у Бубочки призвів і до загального прогресу. Хіба не так?
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13.05.2021 09:49
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Молниеносно, он даже и не ожидал.
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13.05.2021 09:30 Відповісти
Даже и полгода не прошло, реактивные то какие!
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13.05.2021 11:11 Відповісти
Відповідно до ч.2 ст.18 Закону України "Про Конституційний Суд України" особа набуває статусу судді цього Суду з дня, що є наступним за днем призначення на посаду. ТУПИЦЬКОГО указом від 14.05.2013 призначив на посаду ЯНУКОВИЧ, а ЗЕЛЕНСЬКИЙ своїм указом від 27.03.2021 указ про таке призначення скасував, що не виходить за межі його повноважень та означає, що з дня набрання чинності останнім указом ТУПИЦЬКИЙ не має статусу судді цього Суду.

Звертатися до суду з позовом про поновлення на роботі можуть лише особи, з якими було припинено трудові договори, але ТУПИЦЬКИЙ не є такою особою, а ЗЕЛЕНСЬКИЙ не може бути відповідачем у справі за зверненням ТУПИЦЬКОГО, бо з ТУПИЦЬКИМ трудовий договір укладав Конституційний Суд України.

Правовий статус професійного судді і судді КС України є різним:
- професійні судді призначаються безстроково, а судді КС України на 9 років;
- гарантії діяльності і статусу професійного судді забезпечує Вища рада правосуддя, а судді КС України - цей Суд;
- функцією професійного судді є здійснення правосуддя, а судді КС України - перевірка вичерпного переліку правових актів і тлумачення Конституції України. прийнятої, керуючись Актом проголошення незалежності України, проголошеного, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, проголошеної на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення, передбаченого Статутом Організації Об'єднаних Націй;
- розрізняються конституційні підстави припинення повноважень професійного судді і судді КС України тощо.
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13.05.2021 11:30 Відповісти
Доповнюю.
Конституційний Суд України є "слабшим" за Верховний Суд, який може застосовувати при здійсненні правосуддя не лише закони і Конституцію України, а й Акто проголошення незалежності України, Декларацію про державний суверенітет України, міжнародні договори та Статут Організації Об'єднаних Націй й інші її акти.
ШЕВЧУК, звернувшись з позовом про поновлення на роботі до ОАСК, визнав над собою юрисдикцію суду загальної юрисдикції.
Звернувшись з позовом про оскарження указу ЗЕЛЕНСЬКОГО про скасування підстави набуття ТУПИЦЬКИМ статусу судді Конституційного Суду України, ТУПИЦЬКИЙ визнав юрисдикцію Верховного Суду над юрисдикцією Конституційного Суду України.

Державне бюро розслідувань, проводячи обшук у житлі ТУПИЦЬКОГО, просто "мітить територію", демонструючи де-юре і де-факто домінування цієї установи над Конституційним Судом України, який покликаний гарантувати суддям цього Суду додержання гарантій їх діяльності.
Бездіяльність Конституційного Суду України з приводу обшуку у житлі ТУПИЦЬКОГО означатиме відхрещення цього Суду від ТУПИЦЬКОГО як від судді цього Суду і де-факто свідчитиме про визнання факту припинення повноважень цієї особи як судді цього Суду.
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13.05.2021 11:37 Відповісти
Як можна скасувати указ президента, якщо він є одномоментної дії і втрачає чинність зразу після призначення особи?
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13.05.2021 20:56 Відповісти
На сайті Верховної Ради України указ Президента України позначений як "ЧИННИЙ".
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26.05.2021 15:35 Відповісти
Это ГБР напрасно делает. Потом стыдно будет. Они уверены, что бубочка- Гарант Конституции ?
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13.05.2021 09:34 Відповісти
Они стыдятся и продолжают обыскивать.
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13.05.2021 10:28 Відповісти
Парашют и рацию ищут?
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13.05.2021 09:34 Відповісти
Ласты, и желательно несклеенные.
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13.05.2021 10:27 Відповісти
Вот что Блинкен животворящий делает. Увы, но без влияния США в нашей стране ничего не сдвигается с мертвой точки.
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13.05.2021 09:36 Відповісти
Чому ж воно не рухалось при минулій владі,яка призначала тим покидькам по 600тис зарплатні а мудачука представником у ТКГ. ДБР проводить обшук у Тупицького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5525
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13.05.2021 09:43 Відповісти
Бо Бубочка при минулій владі по кацапії гастролі давав. І ставив карикатури образ українців і України. 😊 От тепер прогрес у Бубочки призвів і до загального прогресу. Хіба не так?
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13.05.2021 09:49 Відповісти
Як би там не було та бульдозерист за п"ять років не притягнув жодну гниду і навіть не збирався бо луцик і справу єнакієвського продав.
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13.05.2021 09:55 Відповісти
Зате Зєлєнскій притягнув... 🤔 Притягнув Зєлєнскій... 🤔 Пмадили при Зєлєнскому.... 🤔 Закрили при Зєлєнскому.... 🤔 Ріфмастєра? Стерненка?
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13.05.2021 10:01 Відповісти
Не трать час на того зеленого довбня...
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13.05.2021 10:33 Відповісти
ПНХ уйбк.
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13.05.2021 10:32 Відповісти
Show must go on!
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13.05.2021 09:36 Відповісти
Хіба ми не знаємо, хто працює в ДБР ?
Суцільні україножери.
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13.05.2021 09:37 Відповісти
обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц

Ну-ну. ДБР проводить обшук у Тупицького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5911 Дали почти полгода на то, чтобы спрятать, перепрятать и снова спрятать и теперь ищут.
Клоуны немытые...
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13.05.2021 09:41 Відповісти
етот неявило уклонится и не явится хоть ты "папика" на кацапию не продавай....
как и медведчук никогда не одобрит ходатайство о своем заключении,
но само действо!....
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13.05.2021 09:42 Відповісти
А ковдрою в клітинку ту-піськіна накривали вже? Як еакриють, то значить скоро відпустять. А як ні, то навіть і затримувати не будут. Це вже така традиція склалась. на-серова накрили - і відпустили. А мертвичука не накривали, то і затримувати не стали. Рибалка на укр-кавері: спіймали, показали, поцілували і відпустили. Ні один сучий син не постраждав. Головне не бути АТОшником, волонтером або українським націоналістом. Бо там без варіантів - закриють надовго.
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13.05.2021 09:45 Відповісти
Пан мае рацiю...
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13.05.2021 09:49 Відповісти
Їх мабуть таки добре взяли за... "мужескіє подвєскі" - Блінкен, напевно, передав "вітання" від Байдена: *перестаньте збирати один на одного досьє і використовувати компромат для шантажа і для "отжатія" бізнеса і майна і починайти нарешті посадки.* Справді, в цивілізованих країнах заводять справи для посадок, а не... Недавно Луценко хватався що при ньому назбирали... достатньо... При СССР на всіх збирали... для того щоб були покірні і слухняні.
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13.05.2021 09:53 Відповісти
Класика жанра, скоро прединфарктное состояние, клетчатое одеяло, выход под залог, курорт в Испании.
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13.05.2021 09:54 Відповісти
те, що обшук незаконий - зрозуміло всім притомним. Які розуміються на незаконості указу бубочки.

Мені інше незрозуміло: в браслетах виведуть? В СІЗО? Чи залишать вдома?
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13.05.2021 10:02 Відповісти
Тупицкий решением КСУ фактически узаконил опять коррупцию госчиновников в Украине, взяточникам теперь не нужно объяснять, откуда взялись их состояния, и ничего им за это не будет.
А ведь мировой тренд сейчас такой, что весь цивилизованный мир борется с "грязными" деньгами, а в Украине даже не надо создавать "прачечные" а ля Аль Капоне, рай для коррупционеров.
Декриминализацию взяток Тупицкий совершил не как благодетель коррупционеров, а как член общей стаи, который тоже не может объяснить источники всех своих активов.
Этим сильно было подорвано доверие к Украине западных стран, наших партнеров, которые поддерживают (вяло, правда, ну так доверия нет) стремление нашей страны отстоять свою субъектность от московского упыря.
Даже если посадить Тупицкого на полную катушку за коррупцию, а может и измену, его возможно использует московская агентура, да и назначили его в КСУ от Януковича (гауляйтера Путлера), это никак не компенсирует уже нанесенный им ущерб.
Но, думаю, реально его не посадят, стая своих не сдает.
А обыск этот, это спектакль. Что хотел спрятать, уже давно скрыл, обыскивать надо было сразу после декриминализации КСУ коррупции и отстранять его решением СНБО тогда же.
А "правоведам" скажу так, Черчилль и Рузвельт воевали руками одного людоеда с другим, и своих целей они добились (для себя, во всяком случае).
Подозрения, что Зеленский, убрав Тупицкого, узурпирует власть, это не один вопрос, а два совершенно разных.
Тупицкий должен сидеть на нарах.
А Зеленский, у него вообще-то уже скоро выборы, через 2 года и 10,5 месяца, попробует узурпировать власть, будем протестовать, у Януковича при поддержке московского фюрера не получилось, да у него и не удасться, если попробует, но оставлять Тупицкого на должности главы КСУ это мрак.
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13.05.2021 10:07 Відповісти
Под мантией там все его драгоценности как у исламской женщины ДБР проводить обшук у Тупицького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 293
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13.05.2021 10:08 Відповісти
Зе шоу в дії. і що вони там знайдуть? мо обгортки від рошен, то це буде бімба
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13.05.2021 10:25 Відповісти
ДБР проводить обшук у Тупицького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8096
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13.05.2021 10:34 Відповісти
У этого борова еще и малолетние дети имеются.
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13.05.2021 10:32 Відповісти
ДБР проводить обшук у Тупицького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6286
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13.05.2021 10:57 Відповісти
Злочини терористів... і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича ... МОБІЛІЗОВУЙСЯ Український Народе .. бо без СвЗемлі "пустять" як Циган по-Світу ..
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13.05.2021 11:53 Відповісти
до речі, блог Горковенко Володимира від 13.05.2021 11:24 "Зеленський програв апеляцію у Верховному суді" - прямо стосується цієї інфи!
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13.05.2021 14:38 Відповісти
А шо ищут по месту жительства? Золотые гири?
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13.05.2021 15:52 Відповісти
Ну он же не дурак, чтоб всё подозрительное хранил у себя дома. Всё, что можно было, он уже давно убрал от посторонних глаз.
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13.05.2021 17:19 Відповісти
 
 