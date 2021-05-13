ДБР проводить обшук у Тупицького
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За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, відбувається обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6:00 ранку 13 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua із посиланням на джерела.
Уточнюється, що обшук проводиться в присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей та адвоката.
"Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження видання.
В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.
Будь ласка, зачекайте...
Звертатися до суду з позовом про поновлення на роботі можуть лише особи, з якими було припинено трудові договори, але ТУПИЦЬКИЙ не є такою особою, а ЗЕЛЕНСЬКИЙ не може бути відповідачем у справі за зверненням ТУПИЦЬКОГО, бо з ТУПИЦЬКИМ трудовий договір укладав Конституційний Суд України.
Правовий статус професійного судді і судді КС України є різним:
- професійні судді призначаються безстроково, а судді КС України на 9 років;
- гарантії діяльності і статусу професійного судді забезпечує Вища рада правосуддя, а судді КС України - цей Суд;
- функцією професійного судді є здійснення правосуддя, а судді КС України - перевірка вичерпного переліку правових актів і тлумачення Конституції України. прийнятої, керуючись Актом проголошення незалежності України, проголошеного, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, проголошеної на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення, передбаченого Статутом Організації Об'єднаних Націй;
- розрізняються конституційні підстави припинення повноважень професійного судді і судді КС України тощо.
Конституційний Суд України є "слабшим" за Верховний Суд, який може застосовувати при здійсненні правосуддя не лише закони і Конституцію України, а й Акто проголошення незалежності України, Декларацію про державний суверенітет України, міжнародні договори та Статут Організації Об'єднаних Націй й інші її акти.
ШЕВЧУК, звернувшись з позовом про поновлення на роботі до ОАСК, визнав над собою юрисдикцію суду загальної юрисдикції.
Звернувшись з позовом про оскарження указу ЗЕЛЕНСЬКОГО про скасування підстави набуття ТУПИЦЬКИМ статусу судді Конституційного Суду України, ТУПИЦЬКИЙ визнав юрисдикцію Верховного Суду над юрисдикцією Конституційного Суду України.
Державне бюро розслідувань, проводячи обшук у житлі ТУПИЦЬКОГО, просто "мітить територію", демонструючи де-юре і де-факто домінування цієї установи над Конституційним Судом України, який покликаний гарантувати суддям цього Суду додержання гарантій їх діяльності.
Бездіяльність Конституційного Суду України з приводу обшуку у житлі ТУПИЦЬКОГО означатиме відхрещення цього Суду від ТУПИЦЬКОГО як від судді цього Суду і де-факто свідчитиме про визнання факту припинення повноважень цієї особи як судді цього Суду.
Суцільні україножери.
Ну-ну. Дали почти полгода на то, чтобы спрятать, перепрятать и снова спрятать и теперь ищут.
Клоуны немытые...
как и медведчук никогда не одобрит ходатайство о своем заключении,
но само действо!....
Мені інше незрозуміло: в браслетах виведуть? В СІЗО? Чи залишать вдома?
А ведь мировой тренд сейчас такой, что весь цивилизованный мир борется с "грязными" деньгами, а в Украине даже не надо создавать "прачечные" а ля Аль Капоне, рай для коррупционеров.
Декриминализацию взяток Тупицкий совершил не как благодетель коррупционеров, а как член общей стаи, который тоже не может объяснить источники всех своих активов.
Этим сильно было подорвано доверие к Украине западных стран, наших партнеров, которые поддерживают (вяло, правда, ну так доверия нет) стремление нашей страны отстоять свою субъектность от московского упыря.
Даже если посадить Тупицкого на полную катушку за коррупцию, а может и измену, его возможно использует московская агентура, да и назначили его в КСУ от Януковича (гауляйтера Путлера), это никак не компенсирует уже нанесенный им ущерб.
Но, думаю, реально его не посадят, стая своих не сдает.
А обыск этот, это спектакль. Что хотел спрятать, уже давно скрыл, обыскивать надо было сразу после декриминализации КСУ коррупции и отстранять его решением СНБО тогда же.
А "правоведам" скажу так, Черчилль и Рузвельт воевали руками одного людоеда с другим, и своих целей они добились (для себя, во всяком случае).
Подозрения, что Зеленский, убрав Тупицкого, узурпирует власть, это не один вопрос, а два совершенно разных.
Тупицкий должен сидеть на нарах.
А Зеленский, у него вообще-то уже скоро выборы, через 2 года и 10,5 месяца, попробует узурпировать власть, будем протестовать, у Януковича при поддержке московского фюрера не получилось, да у него и не удасться, если попробует, но оставлять Тупицкого на должности главы КСУ это мрак.