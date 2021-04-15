Тупицький знову не прийшов на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу: адвокати запевняють, що він госпіталізований

Печерський районний суд Києва відклав до 29 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного Суду скасовано, через його неявку на засідання.

На засідання у четвер Тупицький не з'явився, його адвокати повідомили, що він госпіталізований на стаціонарне лікування. Представники обвинувачення заявили про відсутність підтверджувальних документів, назвали неповажною причину неявки підозрюваного і попросили суд про застосування примусового приводу Тупицького до суду для обрання запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суд назвав передчасним питання примусового приводу, а також вказав на статус Тупицького як спецсуб'єкта.

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У зв'язку з неможливістю слухання справи без участі Тупицького суд оголосив перерву в засіданні до 10:00 29 квітня.

Раніше Тупицький не з'явився на засідання суду у зв'язку з хворобою його матері. З огляду на поважну причину неявки підозрюваного, суд відклав розгляд клопотання до 15 квітня. До цього засідання також було відкладено через неявку підозрюваного.

Як повідомлялося, Тупицького було викликано повісткою на 28 грудня 2020 року в Офіс Генпрокурора для допиту в кримінальному провадженні №12013110060002990 про злочинну організацію колишнього глави Господарського суду Віктора Татькова і його заступника Ємельянова, зареєстрованому в 2013 році, слідство у якому нині веде Управління ДБР у справах Майдану.

У ДБР повідомили, що він перешкоджав встановленню істини в кримінальному провадженні, в якому він був підозрюваним, зокрема, перешкоджаючи наданню підлеглими документів за запитами органу досудового розслідування і явці осіб за повістками слідчого.

Пізніше в Печерському суді повідомили, що розглянуть 2 квітня клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому.

В Офісі Генпрокурора агентству уточнили, що запобіжний захід буде обиратися у справі, в межах якої Тупицький був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч.2 ст.384, ст.386 КК України (завідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Слідство у своєму клопотанні просить суд взяти Тупицького під заставу в сумі 45 тис. 400 грн (20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - максимальний розмір застави, передбачений статтею КПК для нетяжких злочинів) і особисті зобов'язання, серед яких - не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками і співробітниками секретаріату КС, не відвідувати приміщення і будівлю КС, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

При цьому в Офісі Генпрокурора наголосили, що застава із зобов'язаннями - не найбільш суворий запобіжний захід, передбачений КПК, і може бути змінений, якщо підозрюваний не "перегляне своє ставлення до виконання процесуальних зобов'язань".