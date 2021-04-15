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Новини Конституційна криза
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Тупицький знову не прийшов на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу: адвокати запевняють, що він госпіталізований

Тупицький знову не прийшов на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу: адвокати запевняють, що він госпіталізований

Печерський районний суд Києва відклав до 29 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного Суду скасовано, через його неявку на засідання.

На засідання у четвер Тупицький не з'явився, його адвокати повідомили, що він госпіталізований на стаціонарне лікування. Представники обвинувачення заявили про відсутність підтверджувальних документів, назвали неповажною причину неявки підозрюваного і попросили суд про застосування примусового приводу Тупицького до суду для обрання запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суд назвав передчасним питання примусового приводу, а також вказав на статус Тупицького як спецсуб'єкта.

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У зв'язку з неможливістю слухання справи без участі Тупицького суд оголосив перерву в засіданні до 10:00 29 квітня.

Раніше Тупицький не з'явився на засідання суду у зв'язку з хворобою його матері. З огляду на поважну причину неявки підозрюваного, суд відклав розгляд клопотання до 15 квітня. До цього засідання також було відкладено через неявку підозрюваного.

Як повідомлялося, Тупицького було викликано повісткою на 28 грудня 2020 року в Офіс Генпрокурора для допиту в кримінальному провадженні №12013110060002990 про злочинну організацію колишнього глави Господарського суду Віктора Татькова і його заступника Ємельянова, зареєстрованому в 2013 році, слідство у якому нині веде Управління ДБР у справах Майдану.

У ДБР повідомили, що він перешкоджав встановленню істини в кримінальному провадженні, в якому він був підозрюваним, зокрема, перешкоджаючи наданню підлеглими документів за запитами органу досудового розслідування і явці осіб за повістками слідчого.

Пізніше в Печерському суді повідомили, що розглянуть 2 квітня клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому.

В Офісі Генпрокурора агентству уточнили, що запобіжний захід буде обиратися у справі, в межах якої Тупицький був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч.2 ст.384, ст.386 КК України (завідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Слідство у своєму клопотанні просить суд взяти Тупицького під заставу в сумі 45 тис. 400 грн (20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - максимальний розмір застави, передбачений статтею КПК для нетяжких злочинів) і особисті зобов'язання, серед яких - не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками і співробітниками секретаріату КС, не відвідувати приміщення і будівлю КС, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

При цьому в Офісі Генпрокурора наголосили, що застава із зобов'язаннями - не найбільш суворий запобіжний захід, передбачений КПК, і може бути змінений, якщо підозрюваний не "перегляне своє ставлення до виконання процесуальних зобов'язань".

Автор: 

КС (1427) суд (11740) Тупицький Олександр (259) запобіжний захід (498)


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Топ коментарі
+9
Ось така вона "судова система України"...Вона наскрізь прогнила за 30 років.
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15.04.2021 10:44 Відповісти
+7
Без одеялка Насирова рискнул? Нещитово!
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15.04.2021 10:45 Відповісти
+5
План "Клетчатое одеяло" всё еще работает.
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15.04.2021 10:47 Відповісти
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неЛох
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15.04.2021 10:44 Відповісти
Ось така вона "судова система України"...Вона наскрізь прогнила за 30 років.
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15.04.2021 10:44 Відповісти
вот это правильно...Насирову респект, показал как надо..и ложил он на ваше правосудие (представителем которого сам является) с прибором...аривидерчи лузеры..
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15.04.2021 10:44 Відповісти
Які вони всі хворі,як же вони працюють?
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15.04.2021 10:44 Відповісти
З останніх сил,з ніг прямо таки падають. ☺️
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15.04.2021 10:54 Відповісти
Без одеялка Насирова рискнул? Нещитово!
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15.04.2021 10:45 Відповісти
та с одеялом он, как же без него...
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15.04.2021 10:47 Відповісти
Тогда- я верю, что он болен! С таким талисманом- точно болен!
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15.04.2021 10:48 Відповісти
А что, так можно было?
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15.04.2021 10:46 Відповісти
Можна, але не всім.
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15.04.2021 10:55 Відповісти
Какие у нас слабенькие и больные политики когда дело доходит до суда...
Жалко их.
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15.04.2021 10:46 Відповісти
А у них профосмотры есть ? С таким здоровьем запретить ему навсегда занимать любые должности .
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15.04.2021 10:46 Відповісти
План "Клетчатое одеяло" всё еще работает.
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15.04.2021 10:47 Відповісти
и инвалидная коляска...
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15.04.2021 10:49 Відповісти
Угу...Можно еще взять как реквизит костыли.Давить на жалость,типо - ноги отнялись,но он превозмогая боль ходит на работу.Но учитывая вес этого хряка-костыли нужны титановые,ну или хотя бы ходунки из уголка "тройки".
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15.04.2021 10:56 Відповісти
Ось так судді відносяться до судів! Суддя-це ж зразок законослухняності. Це те, чого вони вимагають своїми рішеннями від пересічних громадян.
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15.04.2021 10:52 Відповісти
Тупицкий снова не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения: адвокаты уверяют, что он госпитализирован - Цензор.НЕТ 8010
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15.04.2021 10:55 Відповісти
сериал "Тупой и еще Тупицкий".. серия № 247..
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15.04.2021 10:56 Відповісти
а чого він має туди ходити, то суди для пересічних, для смертних так би мовити.
цей мішок гівна вважає себе за небожителя і чекає на запрошення у найвищу інстанцію.
просто цікаво, скільки це ****.ство може тянутися в цій країні??!?!?
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15.04.2021 10:56 Відповісти
Тупицкий снова не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения: адвокаты уверяют, что он госпитализирован - Цензор.НЕТ 5167
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15.04.2021 10:56 Відповісти
Текст писал начинающий писатель фантаст? На больше не тянет.
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15.04.2021 11:38 Відповісти
А ха ха ха ха
дебил!

это писал вот кто
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778 Helgi Sharp

поинтересуйся кто это
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15.04.2021 11:56 Відповісти
В дубаях круто дупу греть ему не помешали болезни мамочки и свои,а как в суд явиться,то все оказались тяжело больными,какое совпадение.
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15.04.2021 10:57 Відповісти
так в дубаях подхватил...
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15.04.2021 11:14 Відповісти
Отак судьба з людьми іграє
Одні від перейобу мруть
Другії ж мають ту хворобу
Що все терплять від недойобу
І доленьку свою кленуть
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15.04.2021 11:03 Відповісти
У тюремній лікарні?
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15.04.2021 11:03 Відповісти
Примусовий привід на ланцюгу і в кайданках.як худобу.
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15.04.2021 11:08 Відповісти
Бенядиктова сказала, что она занята, а ланцюг и кайданки Порошенко украл.
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15.04.2021 11:15 Відповісти
конституционный мастер-класс, как "забить большой и толстый" на правосудие в Украине.. правосудие - для лохов, а ОНИ ВСЕ - "не лохи"
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15.04.2021 11:12 Відповісти
Не будет в Украине нормальной жизни, пока американцы не выстроят параллельную судебную систему, где у тщательно отбираемых судей будут зарплаты 10- 25 тыс$, но при этом тотальный контроль всех их расходов, включая расходы родственников с возможностью загреметь лет на 15, если будет обнаружено превышение расходов. На местах должны быть шерифы, мировые суды и суды присяжных, куда судьи избирались бы на 3-4 года как депутаты. Когда параллельная судебная система будет выстроена, старую гнилую разогнать тотально зачистить продажных судей, прокуроров и ментов.
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15.04.2021 11:15 Відповісти
Зеленый ублюдок до того довел судью что ему приходится притворяться больным!!! Наверное еще и угрожал ему! Надеюсь он не досидит до конца срока.
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15.04.2021 11:22 Відповісти
яйца жмут ? оторвать их и усё тип топ...
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15.04.2021 11:16 Відповісти
Судья, не уважающий само понятие,,Суд,,претендует на такой пост??? Во истину урод!!!!Да таких только за это надо навсегда запрещать работать в судебных органах!!!!
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15.04.2021 11:24 Відповісти
Каляску отдолжил у Рудьковского, памперс у Мельника, ботинки у Тимошенко, одеяло у Насирова. Полный набор "Смертельно больного".
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15.04.2021 11:26 Відповісти
Положил здоровье на благо Украины. Вон порохоботы видели, подтвердят.
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15.04.2021 11:27 Відповісти
То есть как бы суд сразу указал, что указ зеленского ему не указ. Поскольку суд продолжает считать тупицкого спецсубъектом. Ждем законопроект о ликвидации печерского суда
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15.04.2021 12:07 Відповісти
Чем болеет, или головка опять бо-бо - скажите а как он работал в очистке если ему так плохо?
Одеяльце в клеточку одолжить или сам уже прикупил на скромную зарплату а жил наверное в общаге с сухим туалетом на улице как Кернес (ну тот который похож на крысу), и в добавок еще и голодал.
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15.04.2021 12:15 Відповісти
Дитё лойтенанта Щмидта?
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15.04.2021 12:24 Відповісти
Які ці суки слабовиті! Вистріляти їх всіх- найкращий вихід для України...
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15.04.2021 13:38 Відповісти
 
 