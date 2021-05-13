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В окупованому Криму тривають релігійні утиски, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В окупованому Криму тривають релігійні утиски, - Держдеп США

Російська окупаційна влада у тимчасово окупованому Криму продовжує релігійні утиски мусульман, греко-католиків, вірян ПЦУ, а також представників інших конфесій.

Про це йдеться в Доповіді про свободу віросповідання у світі за 2020 рік, оприлюдненій Держдепартаментом США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Уточнюється, що окупанти переслідують і залякують релігійні згромадження меншин, зокрема мусульман - кримських татар, Свідків Єгови, членів Православної церкви України і духовенства.

Станом на жовтень 2020 року 69 жителів Криму утримувалися за гратами через причетність до організації "Хізб ут-Тахрір". Висновки за свою віру також відбували двоє Свідків Єгови.

"Російська окупаційна влада продовжувала садити за грати мусульман - кримських татар, особливо якщо підозрювали їх у причетності до "Хізб ут-Тахрір". У вересні російський військовий суд засудив сімох мусульман - кримських татар, заарештованих в 2017 і 2018 році, до відбування покарання в колонії суворого режиму", - повідомили в доповіді.

Також читайте: Несхвалювані Росією релігійні групи стикаються з обмеженнями в ОРДЛО, - звіт Держдепартаменту США

Відзначається, що представники Української греко-католицької церкви та інших конфесій також піддаються тиску з боку окупаційної влади. Багато релігійних громад по суті витіснені з окупованого півострова шляхом введення нових вимог реєстрації. У Держдепі підкреслили, що тільки Українська православна церква Московського патріархату була звільнена від цих вимог.

Як говориться в документі, в Криму (в тому числі в Севастополі) зареєстровані 907 релігійних громад... що більш ніж на тисячу менше, ніж існувало до окупації в 2014 році.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв з посиланням на доповідь Держдепартаменту США про те, що несхвалювані Росією релігійні групи стикаються з обмеженнями в ОРДЛО.

Автор: Анастасія Потіха
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Свидетели это не религия, это секта)
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13.05.2021 09:44 Відповісти
А церкви з якого часу перестали бути сектою?
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13.05.2021 09:47 Відповісти
Никогда не была церковь сектой
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13.05.2021 10:01 Відповісти
На Росії віра повинна бути лише в Дідиваєвалє та вєлікага путєна! Все решта - проіскі Гєйропи та госдепу!
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13.05.2021 09:48 Відповісти
Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман и, вследствие поддержки антизападной идеологии, способных оказывать идеологическую поддержку терроризма. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется.
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13.05.2021 09:59 Відповісти
 
 