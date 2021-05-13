В оккупированном Крыму продолжаются религиозные притеснения, - Госдеп США

Российские оккупационные власти во временно оккупированном Крыму продолжают религиозные притеснения мусульман, греко-католиков, верующих ПЦУ, а также представителей других конфессий.

Об этом говорится в Докладе о свободе вероисповедания в мире за 2020 год, обнародованном Госдепартаментом США,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Уточняется, что оккупанты преследуют и запугивают религиозные конгрегации меньшинств, в частности мусульман - крымских татар, Свидетелей Иеговы, членов Православной церкви Украины и духовенства.

По состоянию на октябрь 2020 года 69 жителей Крыма удерживались за решеткой из-за причастности к организации "Хизб ут-Тахрир". Заключения за свою веру также отбывали двое Свидетелей Иеговы.

"Российские оккупационные власти продолжали сажать мусульман - крымских татар, особенно если подозревали их в причастности к "Хизб ут-Тахрир". В сентябре российский военный суд приговорил семерых мусульман - крымских татар, арестованных в 2017-м и 2018 году, к отбыванию наказания в колонии строгого режима", - сообщили в докладе.

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Отмечается, что представители Украинской греко-католической церкви и других конфессий также подвергаются давлению со стороны оккупационных властей. Многие религиозные общины по сути вытеснены с оккупированного полуострова путем введения новых требований регистрации. В Госдепе подчеркнули, что только Украинская православная церковь Московского патриархата была освобождена от этих требований.

Как говорится в документе, в Крыму (в том числе в Севастополе) зарегистрированы 907 религиозных общин... что более чем на тысячу меньше, чем существовало до оккупации в 2014 году.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на доклад Госдепартамента США о том, что неодобряемые Россией религиозные группы сталкиваются с ограничениями в ОРДЛО.