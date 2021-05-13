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Конкретні деталі можливої ​​зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Конкретні деталі можливої ​​зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - Єрмак

Конкретні деталі потенційної зустрічі між президентами України і Російської Федерації Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним ще обговорюються. В Офісі Президента вважають, що поки зарано озвучувати деталі.

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Звичайно, було б правильно провести переговори якнайшвидше. Ситуація вимагає швидких реакцій", - зазначив Єрмак.

Також читайте: Конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах, - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 9676
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13.05.2021 09:56
+19
Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 708
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13.05.2021 10:02
+12
Вице-презедент Андрей Елдак вошел в кураж, главный нювз-мейкир сегодняшнего утра Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 647
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13.05.2021 09:55
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Вице-презедент Андрей Елдак вошел в кураж, главный нювз-мейкир сегодняшнего утра Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 647
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13.05.2021 09:55 Відповісти
Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 9676
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13.05.2021 09:56 Відповісти
Путин о Крыме и Донбасе разговаривать не хочет, он уже об этом говорил, так что будите обсуждать за чаепитием ?
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13.05.2021 09:57 Відповісти
дань за газ и лестричество, с каждого украинца, бо ягельное княжество хиреет.
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13.05.2021 10:03 Відповісти
какие могут быть переговоры с загарбныком?зеля ты унижаешь украинский нарид.
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13.05.2021 10:00 Відповісти
Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 708
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13.05.2021 10:02 Відповісти
Піськов же сказав, що про Донбас і Крим ***** говорити не буде. Тоді про що Вава хоче потерити - про Сватів, Папіка чи погоду в Сайберії?
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13.05.2021 10:05 Відповісти
достатьно самого факту зустрычы. це буде означати шо Зе на разі признає Крим російським на рівні перемовин.
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13.05.2021 10:37 Відповісти
в наступній новині Бутусов підказує "Россия пытается де-факто поглотить неподконтрольные Украине территории Донбасса". Вони також окупували Крим. То які деталі ще можуть уточнятися?
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13.05.2021 10:10 Відповісти
Конкретные детали репертуара Зеленского для Путина еще обсуждаются, - Ермак

Конкретні деталі можливої ​​зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9812
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13.05.2021 10:13 Відповісти
Конкретные детали это, наверное, зеля на коленях или тупин на табуретку все-таки станет.
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13.05.2021 10:17 Відповісти
"Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", - отметил Ермак.Ситуация в Украине требует быстрой реакции на врагов Украины типа засланных оккупантов -ермаков
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13.05.2021 10:19 Відповісти
Требует бистрих денег.
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13.05.2021 10:25 Відповісти
Зустріч лише МОЖЛИВА, а деталі вже КОНКРЕТНІ? Це як??? 😳🤢
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13.05.2021 10:19 Відповісти
Шот патрушев тормозит, майор фсб дерьмак не знает что делать.
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13.05.2021 10:24 Відповісти
Обыски у Медведчука и Тупицкого - это правильное начало переговоров.
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13.05.2021 10:26 Відповісти
обговаривают райдер и гонорар от віступления в кремлевском дворце ?
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13.05.2021 10:29 Відповісти
Блінкен поіхав,єрмак воспряв.Офіс сміливо можна називати "щурятником".
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13.05.2021 10:32 Відповісти
Встреча возможна если Зеленский явится на встречу с ВВП с поясом шахида, и войдет в историю Украины как национальный герой ( посмертно).
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13.05.2021 10:40 Відповісти
Йермак "гіблоє мєсто" по-вашому, що там далі з агентом фсб мєртвєчінковьім?
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13.05.2021 10:45 Відповісти
А кто такой Ермак 🤔 ,плять ,кто за него голосовал , ну с Голобородько понятно ,его Зебилы выбрали 🤣😂 по приколу 🤦🙄🤣 . А Ермак , кто такой ?
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13.05.2021 10:54 Відповісти
Два дурня вирішили сдати Україну!!! Які перемовини, ви двох слів не можете зв'язати. Два дебіла це сила!!!
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13.05.2021 10:57 Відповісти
А может Ермак сам с Путлером встретится, им есть о чем поговорить. Зачем нелоха лишний раз подставлять. Он и так уже лет на 15 строгого режима насобирал...
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13.05.2021 12:39 Відповісти
Значит МИД у нас не у дел,коль встречами на высшем уровне занимается главный канцелярист . Для Украины сие рандеву не сулит ничего хорошего,т.к.безвольный пораженец Зе всегда готов пред пу упасть на колени, заглянуть во что-то... и уступить...
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13.05.2021 15:11 Відповісти
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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13.05.2021 15:31 Відповісти
 
 