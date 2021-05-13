Конкретні деталі можливої ​​зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - Єрмак

Конкретні деталі потенційної зустрічі між президентами України і Російської Федерації Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним ще обговорюються. В Офісі Президента вважають, що поки зарано озвучувати деталі.

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Звичайно, було б правильно провести переговори якнайшвидше. Ситуація вимагає швидких реакцій", - зазначив Єрмак.

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