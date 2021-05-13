Конкретні деталі можливої зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - Єрмак
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Конкретні деталі потенційної зустрічі між президентами України і Російської Федерації Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним ще обговорюються. В Офісі Президента вважають, що поки зарано озвучувати деталі.
Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Звичайно, було б правильно провести переговори якнайшвидше. Ситуація вимагає швидких реакцій", - зазначив Єрмак.
Топ коментарі
+25 Шимус
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+19 саша паламарчук
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+12 Підлога Маккартні
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Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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