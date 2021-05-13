РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12666 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 206 25
Зеленский (16558) переговоры (4649) Путин (29862) Ермак Андрей (1187)

Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак

Конкретные детали потенциальной встречи между президентами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным еще обсуждаются. В Офисе Президента считают, что пока еще рано озвучивать детали.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", - отметил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах, - Ермак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 9676
показать весь комментарий
13.05.2021 09:56
+19
Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 708
показать весь комментарий
13.05.2021 10:02
+12
Вице-презедент Андрей Елдак вошел в кураж, главный нювз-мейкир сегодняшнего утра Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 647
показать весь комментарий
13.05.2021 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вице-презедент Андрей Елдак вошел в кураж, главный нювз-мейкир сегодняшнего утра Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 647
показать весь комментарий
13.05.2021 09:55 Ответить
Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 9676
показать весь комментарий
13.05.2021 09:56 Ответить
Путин о Крыме и Донбасе разговаривать не хочет, он уже об этом говорил, так что будите обсуждать за чаепитием ?
показать весь комментарий
13.05.2021 09:57 Ответить
дань за газ и лестричество, с каждого украинца, бо ягельное княжество хиреет.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:03 Ответить
какие могут быть переговоры с загарбныком?зеля ты унижаешь украинский нарид.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:00 Ответить
Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак - Цензор.НЕТ 708
показать весь комментарий
13.05.2021 10:02 Ответить
Піськов же сказав, що про Донбас і Крим ***** говорити не буде. Тоді про що Вава хоче потерити - про Сватів, Папіка чи погоду в Сайберії?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:05 Ответить
достатьно самого факту зустрычы. це буде означати шо Зе на разі признає Крим російським на рівні перемовин.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:37 Ответить
в наступній новині Бутусов підказує "Россия пытается де-факто поглотить неподконтрольные Украине территории Донбасса". Вони також окупували Крим. То які деталі ще можуть уточнятися?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:10 Ответить
Конкретные детали репертуара Зеленского для Путина еще обсуждаются, - Ермак

Конкретні деталі можливої ​​зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9812
показать весь комментарий
13.05.2021 10:13 Ответить
Конкретные детали это, наверное, зеля на коленях или тупин на табуретку все-таки станет.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:17 Ответить
"Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", - отметил Ермак.Ситуация в Украине требует быстрой реакции на врагов Украины типа засланных оккупантов -ермаков
показать весь комментарий
13.05.2021 10:19 Ответить
Требует бистрих денег.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:25 Ответить
Зустріч лише МОЖЛИВА, а деталі вже КОНКРЕТНІ? Це як??? 😳🤢
показать весь комментарий
13.05.2021 10:19 Ответить
Шот патрушев тормозит, майор фсб дерьмак не знает что делать.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:24 Ответить
Обыски у Медведчука и Тупицкого - это правильное начало переговоров.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:26 Ответить
обговаривают райдер и гонорар от віступления в кремлевском дворце ?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:29 Ответить
Блінкен поіхав,єрмак воспряв.Офіс сміливо можна називати "щурятником".
показать весь комментарий
13.05.2021 10:32 Ответить
Встреча возможна если Зеленский явится на встречу с ВВП с поясом шахида, и войдет в историю Украины как национальный герой ( посмертно).
показать весь комментарий
13.05.2021 10:40 Ответить
Йермак "гіблоє мєсто" по-вашому, що там далі з агентом фсб мєртвєчінковьім?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:45 Ответить
А кто такой Ермак 🤔 ,плять ,кто за него голосовал , ну с Голобородько понятно ,его Зебилы выбрали 🤣😂 по приколу 🤦🙄🤣 . А Ермак , кто такой ?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:54 Ответить
Два дурня вирішили сдати Україну!!! Які перемовини, ви двох слів не можете зв'язати. Два дебіла це сила!!!
показать весь комментарий
13.05.2021 10:57 Ответить
А может Ермак сам с Путлером встретится, им есть о чем поговорить. Зачем нелоха лишний раз подставлять. Он и так уже лет на 15 строгого режима насобирал...
показать весь комментарий
13.05.2021 12:39 Ответить
Значит МИД у нас не у дел,коль встречами на высшем уровне занимается главный канцелярист . Для Украины сие рандеву не сулит ничего хорошего,т.к.безвольный пораженец Зе всегда готов пред пу упасть на колени, заглянуть во что-то... и уступить...
показать весь комментарий
13.05.2021 15:11 Ответить
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
показать весь комментарий
13.05.2021 15:31 Ответить
 
 