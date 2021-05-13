Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - Ермак
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Конкретные детали потенциальной встречи между президентами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным еще обсуждаются. В Офисе Президента считают, что пока еще рано озвучивать детали.
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", - отметил Ермак.
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Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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