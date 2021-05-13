Пропозицій про проведення позачергового засідання Ради щодо відставки Степанова не надходило, - Разумков

У Верховну Раду не надходило пропозицій щодо проведення позачергового пленарного засідання для розгляду питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується позачергових засідань. Станом на сьогодні на ранок такі пропозиції не ініційовані, навіть звернення прем'єр-міністра України або постанови додаткової, яка б виносилася на розгляд Верховної Ради про відставку Максима Володимировича Степанова, немає. Будуть такі ініціативи - будемо обговорювати", - сказав Разумков журналістам.

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