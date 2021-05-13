Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Члену президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій висунуто обвинувачення за трьома кримінальними статтями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в телеграм-каналі експретендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарика в четвер.
"Розслідування кримінальної справи стосовно Марії Колесникової завершено. Марії висунуто обвинувачення за трьома кримінальними статтями", - йдеться в повідомленні.
Там уточнюється, що Колесникову обвинувачують за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 3 статті 361 (заклики до дій проти нацбезпеки), ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом), ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування і керівництво ним).
"Їй загрожує до 12 років в'язниці", - йдеться в повідомленні.
Колесникову було затримано 8 вересня минулого року на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом з представниками КР Іваном Кравцовим і Антоном Роднєнковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля. Кравцов і Родненков на пресконференції в Києві заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і покинула автомобіль під час примусової депортації.
У Білорусі після 9 серпня почалися акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську - 10,12%. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Захід також не вважає Лукашенка законно обраним президентом.
На тлі триваючих після президентських виборів протестів прихильники Тіхановської створили Координаційну раду, яка закликає до широкого суспільного діалогу, в тому числі, про механізм проведення повторних президентських виборів. Білоруська влада визнали його неконституційним.
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Схавали раньше - схавают и сейчас.
неужели, медведчук?
тогда это будущий президент украины...он воспринимается во всех регионах
який глядач серіалу слуга народу із перших серій думав про свій вибір у 2019
та й канали медведчука тоді за зе не топили..отже, і без них можна
і наступного разу тоже скаже
ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).
"Ей грозит до 12 лет тюрьмы",Источник: https://censor.net/ru/n3265047
Подсуден! Лука!
По всем этим статьям надо судить Лукашенко. Причем преступления Этого вора очевидны , а вот в чем вина Марии не ясны, не очевидны значит надуманы властью.
Поэтому.
1 ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности) - обвиняется Лукашенко призывавший преследовать безоружный народ жестоким, опасным для жизни способом, применяются издевательства над людьми. И развязанная Лукашенком ненависть против соседних стран Польши, Украины и Литвы, ставит страну в опасное положение. Разрыв Лукашенком добрососедских отношений с Европейскими странами приводит к экономическому ослаблению Белоруссии. Все это резко уменьшает нацбезопасность. Предатель! Подставляет государство и его нацию в конфронтацию со всем миром. Таким образом разоряет Белоруссию!
2. ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), - обвиняется Лукашенко осуществивший заговор с кучкой военных и силовых структур на захват и беспрецедентный захват власти. 26 лет беспрерывной власти с использованием грязных приемов удержания власти: подлог, провокация, террор. Постоянно осуществляется собственным окружением прием якобы покушение на жизнь Лукошенко, при этом ни деталей покушения ни самой организации покушения на Лукашенко не приводится и не доказано. Значит многочисленные покушения на Лукашенко в течении 26 лет правления обыкновенные фальсификации для введения в заблуждение белорусского народа. Лукашенко и его окружение лжецы! Покушения на этого лжеца никогда не было!
3 ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им). - обвиняется Лукашенко, который сам лично возглавил преступную военизированную группировку когда схватил автомат и стал бегать по улицам Минска угрожая смертью безоружным людям. Таким образом Лукашенко проявил свою подлую сущность , эгоистическую суть показав всем что за свою власть готов убивать всех людей, он угрожал смертью в первую очередь молодым белорусам, а так же молодым парам с детьми, он угрожал смертью старикам и инвалидам, всем людям с чистой совестью вышедших на мирную демонстрацию против лжи и обмана на выборах Президента. Террорист! Потому что этот тип Лукашенко с автоматом бегал по улицам что бы убивать беззащитных людей. Подобен тем, кто убивал Майдановцев.