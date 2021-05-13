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Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці

Члену президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій висунуто обвинувачення за трьома кримінальними статтями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в телеграм-каналі експретендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарика в четвер.

"Розслідування кримінальної справи стосовно Марії Колесникової завершено. Марії висунуто обвинувачення за трьома кримінальними статтями", - йдеться в повідомленні.

Там уточнюється, що Колесникову обвинувачують за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 3 статті 361 (заклики до дій проти нацбезпеки), ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом), ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування і керівництво ним).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США присудив премію білоруській опозиціонерці Колесниковій

"Їй загрожує до 12 років в'язниці", - йдеться в повідомленні.

Колесникову було затримано 8 вересня минулого року на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом з представниками КР Іваном Кравцовим і Антоном Роднєнковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля. Кравцов і Родненков на пресконференції в Києві заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і покинула автомобіль під час примусової депортації.

У Білорусі після 9 серпня почалися акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську - 10,12%. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Захід також не вважає Лукашенка законно обраним президентом.

На тлі триваючих після президентських виборів протестів прихильники Тіхановської створили Координаційну раду, яка закликає до широкого суспільного діалогу, в тому числі, про механізм проведення повторних президентських виборів. Білоруська влада визнали його неконституційним.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Ну что, лузеры - помогли вам ваши шарики, песни, хороводы и снимание обуви на лавочках в борьбе с беспредельщиком бульбенфюрером???????
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13.05.2021 14:45
+7
ну да, они ведь не "майдауны" как на Украине! вот теперь будет, как на расии....
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13.05.2021 15:04
+6
Белорусы схавают.
Схавали раньше - схавают и сейчас.
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13.05.2021 14:44
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Белорусы схавают.
Схавали раньше - схавают и сейчас.
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13.05.2021 14:44 Відповісти
в россии навальный, в беларуси колесникова...а, кто же в украине?
неужели, медведчук?
тогда это будущий президент украины...он воспринимается во всех регионах
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13.05.2021 15:03 Відповісти
Ти з глузду з'їхав? "Воспрінімающіх" все менше і менше, особливо без його пропагандонських каналів ТБ.
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13.05.2021 15:06 Відповісти
Він не з'їхав з глузду. Він просто кацап.
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13.05.2021 15:08 Відповісти
хіба ж там про мене?...до виборів ще 3 рочки...
який глядач серіалу слуга народу із перших серій думав про свій вибір у 2019
та й канали медведчука тоді за зе не топили..отже, і без них можна
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13.05.2021 15:18 Відповісти
наступний президент буде зватись Володимир Олександрович Зеленський.
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13.05.2021 23:36 Відповісти
прогнозуєш і тебе за нього не блокують аж на 3 дні...щастить?
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16.05.2021 18:09 Відповісти
пропаганда сувара штука. Керівник дав наказ і модератор мусить виконувати.
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19.05.2021 21:15 Відповісти
дав, виконали...
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19.05.2021 21:19 Відповісти
Анальний і КАЛєснікава це кгбшні клоуни які грають з себе роль мучеників і опозиціонерів.Насправді в цих фашистських країнах немає опозиціонерів.В Україні такі клоуни як Анальний не потрібні.Нам потрібен сильний прозахідний патріотичний лідер як Даля Грибаускайте.
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13.05.2021 15:37 Відповісти
патріотичний чи прозахідний? Прошу уточнити.
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13.05.2021 23:37 Відповісти
що йому потрібно, народ вже сказав своє слово...
і наступного разу тоже скаже
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16.05.2021 18:13 Відповісти
Ну что, лузеры - помогли вам ваши шарики, песни, хороводы и снимание обуви на лавочках в борьбе с беспредельщиком бульбенфюрером???????
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13.05.2021 14:45 Відповісти
Главное, чтобы ни так, как в Украине!
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13.05.2021 14:49 Відповісти
ну да, они ведь не "майдауны" как на Украине! вот теперь будет, как на расии....
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13.05.2021 15:04 Відповісти
А что они могли сделать? У них мужланы трусы. Там только кровавая резня могла бы быть, но тогда власти луки загнали бы всех значительно быстрее.
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13.05.2021 15:05 Відповісти
А чому не страта?
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13.05.2021 14:47 Відповісти
А тепер нада всьому прєзідіуму Коордінационного совєта білоруськой опозиції здоровенний букєт цвєтов подарить суддям з прокурорами , для полноти картіни.
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13.05.2021 15:02 Відповісти
Прогнозируемо. Таракан был уже на чемоданах - нет, давайте только мирным путем (Тихановская). - Получите!
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13.05.2021 15:04 Відповісти
жаль ее, хорошая тетка...
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13.05.2021 15:06 Відповісти
Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4205
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13.05.2021 15:25 Відповісти
Цікаво що можна було пред'явити цієї лесбі?
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13.05.2021 15:23 Відповісти
Виновата? Мария?
ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).
"Ей грозит до 12 лет тюрьмы",Источник: https://censor.net/ru/n3265047

Подсуден! Лука!
По всем этим статьям надо судить Лукашенко. Причем преступления Этого вора очевидны , а вот в чем вина Марии не ясны, не очевидны значит надуманы властью.

Поэтому.
1 ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности) - обвиняется Лукашенко призывавший преследовать безоружный народ жестоким, опасным для жизни способом, применяются издевательства над людьми. И развязанная Лукашенком ненависть против соседних стран Польши, Украины и Литвы, ставит страну в опасное положение. Разрыв Лукашенком добрососедских отношений с Европейскими странами приводит к экономическому ослаблению Белоруссии. Все это резко уменьшает нацбезопасность. Предатель! Подставляет государство и его нацию в конфронтацию со всем миром. Таким образом разоряет Белоруссию!

2. ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), - обвиняется Лукашенко осуществивший заговор с кучкой военных и силовых структур на захват и беспрецедентный захват власти. 26 лет беспрерывной власти с использованием грязных приемов удержания власти: подлог, провокация, террор. Постоянно осуществляется собственным окружением прием якобы покушение на жизнь Лукошенко, при этом ни деталей покушения ни самой организации покушения на Лукашенко не приводится и не доказано. Значит многочисленные покушения на Лукашенко в течении 26 лет правления обыкновенные фальсификации для введения в заблуждение белорусского народа. Лукашенко и его окружение лжецы! Покушения на этого лжеца никогда не было!

3 ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им). - обвиняется Лукашенко, который сам лично возглавил преступную военизированную группировку когда схватил автомат и стал бегать по улицам Минска угрожая смертью безоружным людям. Таким образом Лукашенко проявил свою подлую сущность , эгоистическую суть показав всем что за свою власть готов убивать всех людей, он угрожал смертью в первую очередь молодым белорусам, а так же молодым парам с детьми, он угрожал смертью старикам и инвалидам, всем людям с чистой совестью вышедших на мирную демонстрацию против лжи и обмана на выборах Президента. Террорист! Потому что этот тип Лукашенко с автоматом бегал по улицам что бы убивать беззащитных людей. Подобен тем, кто убивал Майдановцев.
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13.05.2021 15:25 Відповісти
Как-то пох на сябров, они уже давно окацапились и стали такими же крепостными как в лаптестане
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13.05.2021 15:56 Відповісти
лука - псих-маньяк.
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14.05.2021 04:31 Відповісти
У меня есть знакомые , работают в консульстве в Киеве, контракт заканчивается скоро, они в шоке, не хотят возвращаться в Беларусь. Там реальные репрессии, людей сажают просто за то, что отказываются показать моментально свой телефон, паспорт, за бело - красную одежду. Закрыты курсы иностранных языков даже, Лукашенко настолько всего боится, что перешёл к абсолютным репрессиям . Поэтому очень надеюсь, что режим Лукашенко падет, ведь этот президент ОМОНа и телевизора уже давно не президент Беларуси.
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14.05.2021 06:11 Відповісти
Единственная из оппозиционеров, у которой есть яйца
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14.05.2021 23:28 Відповісти
 
 