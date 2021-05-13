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Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов

Досягти стовідсоткової вакцинації проти коронавірусу, напевно, буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з каналів.

Міністр спрогнозував, що захворювання може і не зникнути повністю навіть після масової вакцинації, а, наприклад, стати сезонним.

"Досягти стовідсоткової вакцинації, напевно, буде неможливо. Скажу відверто: ми сподіваємося, що переконаємо громадян, щоб це було 70%. Зрозуміло, що після досягнення цих 70% будуть зовсім інші карантинні режими, і можливо вони будуть скасовані", - сказав Степанов.

Він зазначив, що існують чіткі показники, що дозволяють скасовувати режими епідемії і пандемії.

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Топ коментарі
+3
особенно, если не пытаться. А вот курточка классная. Ну, как минимум, дорогая
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13.05.2021 20:56
+3
Не можешь - так уходи в отставку!
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13.05.2021 21:42
+2
полностью провалил вакцинацию, вакцин нет.
о каких 70% или даже 100% он говорит?
вакцин нет. жена хочет привиться, а нечем.
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13.05.2021 20:56
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Тогда попробуем 1000% откат.
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13.05.2021 20:55 Відповісти
особенно, если не пытаться. А вот курточка классная. Ну, как минимум, дорогая
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13.05.2021 20:56 Відповісти
полностью провалил вакцинацию, вакцин нет.
о каких 70% или даже 100% он говорит?
вакцин нет. жена хочет привиться, а нечем.
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13.05.2021 20:56 Відповісти
Ты и десятипроцентной не достигнешь.
Программа вакцинации в Украине, началась 24 февраля, а на 13 мая, вакцинировано менее 900 тысяч человек.
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13.05.2021 20:57 Відповісти
А два раза провакцинированных - чуть больше трех тысяч!!! Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 1162
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13.05.2021 21:00 Відповісти
Надієтесь знову "осчастлівіть" 73% ? Думаємо , що лохів буде вже набагато менше....не тому, що це не потрібно, якраз навпаки, а тому що вам, зешоблі, вже ніхто не вірить... А степашка, то є взагалі, міністр цинізму та порожніх обіцянок...
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13.05.2021 21:00 Відповісти
Да им всем плевать на нас вообще. Раз сохраняют такого министра. Хаос.
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13.05.2021 21:06 Відповісти
Разумеется невозможно!...
Если "надрывая пупок" вакцинировать всего по 20к в день, да еще только по будням.
Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 9475

p.s.: 40кк / 20к = 2000 дней = 5,48 лет
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13.05.2021 21:15 Відповісти
Посадить Степанова в тюрячку, - вполне возможно!
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13.05.2021 21:22 Відповісти
Вот это бред! Забористый как отменный айкосик.
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13.05.2021 21:29 Відповісти
Не можешь - так уходи в отставку!
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13.05.2021 21:42 Відповісти
Є спосіб...
Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 3368
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13.05.2021 22:00 Відповісти
Ну вы хотя бы 5% достигните к Новому году...
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13.05.2021 22:35 Відповісти
Про яку "вакцинацію" мова?!
Колоти "шмурдяк" від якого навіть антитіла не утворюються, а потім розказувати що так і має бути - називаєте "вакцинацією"?!
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14.05.2021 04:56 Відповісти
 
 