Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Досягти стовідсоткової вакцинації проти коронавірусу, напевно, буде неможливо.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з каналів.
Міністр спрогнозував, що захворювання може і не зникнути повністю навіть після масової вакцинації, а, наприклад, стати сезонним.
"Досягти стовідсоткової вакцинації, напевно, буде неможливо. Скажу відверто: ми сподіваємося, що переконаємо громадян, щоб це було 70%. Зрозуміло, що після досягнення цих 70% будуть зовсім інші карантинні режими, і можливо вони будуть скасовані", - сказав Степанов.
Він зазначив, що існують чіткі показники, що дозволяють скасовувати режими епідемії і пандемії.
Топ коментарі
+3 jklpqrs
показати весь коментар13.05.2021 20:56
+3 Nikol Kovalenko
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+2 Pegas
показати весь коментар13.05.2021 20:56
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о каких 70% или даже 100% он говорит?
вакцин нет. жена хочет привиться, а нечем.
Программа вакцинации в Украине, началась 24 февраля, а на 13 мая, вакцинировано менее 900 тысяч человек.
Если "надрывая пупок" вакцинировать всего по 20к в день, да еще только по будням.
p.s.: 40кк / 20к = 2000 дней = 5,48 лет
Колоти "шмурдяк" від якого навіть антитіла не утворюються, а потім розказувати що так і має бути - називаєте "вакцинацією"?!