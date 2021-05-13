Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов
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Достигнуть стопроцентной вакцинации против коронавируса, наверное, будет невозможно.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из каналов.
Министр спрогнозировал, что заболевание может и не исчезнуть полностью даже после массовой вакцинации, а, например, стать сезонным.
"Достигнуть стопроцентной вакцинации, наверное, будет невозможно. Скажу откровенно: мы надеемся, что убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что по достижению этих 70% будут совсем другие карантинные режимы, и возможно они будут отменены", – сказал Степанов.
Он отметил, что существуют четкие показатели, позволяющие отменять режимы эпидемии и пандемии.
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о каких 70% или даже 100% он говорит?
вакцин нет. жена хочет привиться, а нечем.
Программа вакцинации в Украине, началась 24 февраля, а на 13 мая, вакцинировано менее 900 тысяч человек.
Если "надрывая пупок" вакцинировать всего по 20к в день, да еще только по будням.
p.s.: 40кк / 20к = 2000 дней = 5,48 лет
Колоти "шмурдяк" від якого навіть антитіла не утворюються, а потім розказувати що так і має бути - називаєте "вакцинацією"?!