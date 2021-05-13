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Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов

Достигнуть стопроцентной вакцинации против коронавируса, наверное, будет невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из каналов.

Министр спрогнозировал, что заболевание может и не исчезнуть полностью даже после массовой вакцинации, а, например, стать сезонным.

"Достигнуть стопроцентной вакцинации, наверное, будет невозможно. Скажу откровенно: мы надеемся, что убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что по достижению этих 70% будут совсем другие карантинные режимы, и возможно они будут отменены", – сказал Степанов.

Он отметил, что существуют четкие показатели, позволяющие отменять режимы эпидемии и пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
особенно, если не пытаться. А вот курточка классная. Ну, как минимум, дорогая
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13.05.2021 20:56
+3
Не можешь - так уходи в отставку!
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13.05.2021 21:42
+2
полностью провалил вакцинацию, вакцин нет.
о каких 70% или даже 100% он говорит?
вакцин нет. жена хочет привиться, а нечем.
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13.05.2021 20:56
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Тогда попробуем 1000% откат.
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13.05.2021 20:55 Ответить
особенно, если не пытаться. А вот курточка классная. Ну, как минимум, дорогая
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13.05.2021 20:56 Ответить
полностью провалил вакцинацию, вакцин нет.
о каких 70% или даже 100% он говорит?
вакцин нет. жена хочет привиться, а нечем.
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13.05.2021 20:56 Ответить
Ты и десятипроцентной не достигнешь.
Программа вакцинации в Украине, началась 24 февраля, а на 13 мая, вакцинировано менее 900 тысяч человек.
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13.05.2021 20:57 Ответить
А два раза провакцинированных - чуть больше трех тысяч!!! Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 1162
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13.05.2021 21:00 Ответить
Надієтесь знову "осчастлівіть" 73% ? Думаємо , що лохів буде вже набагато менше....не тому, що це не потрібно, якраз навпаки, а тому що вам, зешоблі, вже ніхто не вірить... А степашка, то є взагалі, міністр цинізму та порожніх обіцянок...
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13.05.2021 21:00 Ответить
Да им всем плевать на нас вообще. Раз сохраняют такого министра. Хаос.
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13.05.2021 21:06 Ответить
Разумеется невозможно!...
Если "надрывая пупок" вакцинировать всего по 20к в день, да еще только по будням.
Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 9475

p.s.: 40кк / 20к = 2000 дней = 5,48 лет
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13.05.2021 21:15 Ответить
Посадить Степанова в тюрячку, - вполне возможно!
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13.05.2021 21:22 Ответить
Вот это бред! Забористый как отменный айкосик.
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13.05.2021 21:29 Ответить
Не можешь - так уходи в отставку!
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13.05.2021 21:42 Ответить
Є спосіб...
Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 3368
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13.05.2021 22:00 Ответить
Ну вы хотя бы 5% достигните к Новому году...
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13.05.2021 22:35 Ответить
Про яку "вакцинацію" мова?!
Колоти "шмурдяк" від якого навіть антитіла не утворюються, а потім розказувати що так і має бути - називаєте "вакцинацією"?!
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14.05.2021 04:56 Ответить
 
 