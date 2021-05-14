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Середня ціна однієї дози вакцини, купленої Україною, становить 193 грн, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Середня ціна однієї дози вакцини, купленої Україною, становить 193 грн, - Степанов

Умови контрактів не дозволяють розголошувати вартість конкретних вакцин проти коронавірусу, але середня ціна однієї дози вакцин, які закупила Україна, становить $7,52 (приблизно 193 грн).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він заявив, що Україна законтрактувала через організацію Crown Agents 32 млн доз вакцини: 20 млн доз вакцини від Pfizer/BioNTech, 10 млн доз – від Novavax, 2 млн – від AstraZeneca (Covishield).

"Ми не можемо розголошувати ціну, у нас доволі жорстка конфіденційність договорів. Але можу сказати, що в цілому на всі ці вакцини ми витрачаємо $240,5 млн – на 32 млн доз вакцин. Це з доставкою, логістикою, операційними витратами. Шляхом нехитрих маніпуляцій ви побачите, що середня ціна однієї дози вакцини для України становить $7,52", – сказав він.

Також читайте: Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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во где нужна секретность ! Средняя цена одной дозы вакцины, купленной Украиной, составляет 193 грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7767
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14.05.2021 00:26 Відповісти
Зелень стільки брехала, що їй вже ніхто не вірить.
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14.05.2021 00:28 Відповісти
к сожалению, еще полно зе-тыпилов, готовых верить им и дальше.
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14.05.2021 01:31 Відповісти
накинул свои 3 грвн на новую куртку.....
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14.05.2021 05:24 Відповісти
Ті, що дали нам як бідним безкоштовно, також порахували? Скільки курточок за 60 тисяч купить рідня міністра? А скільки автомобілів "слуги"?
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14.05.2021 08:05 Відповісти
Это как средняя температура по больнице с учетом морга...
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14.05.2021 08:19 Відповісти
Долго рожали цену.
И что значит, Степанов сказал? Пусть договор покажет, а не среднюю температуру по палатам.
И его якобы конфиденциальность - это всего лишь ширма коррупции.
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14.05.2021 08:38 Відповісти
 
 