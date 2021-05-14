Середня ціна однієї дози вакцини, купленої Україною, становить 193 грн, - Степанов

Умови контрактів не дозволяють розголошувати вартість конкретних вакцин проти коронавірусу, але середня ціна однієї дози вакцин, які закупила Україна, становить $7,52 (приблизно 193 грн).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він заявив, що Україна законтрактувала через організацію Crown Agents 32 млн доз вакцини: 20 млн доз вакцини від Pfizer/BioNTech, 10 млн доз – від Novavax, 2 млн – від AstraZeneca (Covishield).



"Ми не можемо розголошувати ціну, у нас доволі жорстка конфіденційність договорів. Але можу сказати, що в цілому на всі ці вакцини ми витрачаємо $240,5 млн – на 32 млн доз вакцин. Це з доставкою, логістикою, операційними витратами. Шляхом нехитрих маніпуляцій ви побачите, що середня ціна однієї дози вакцини для України становить $7,52", – сказав він.

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