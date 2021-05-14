Средняя цена одной дозы вакцины, купленной Украиной, составляет 193 грн, - Степанов

Условия контрактов не разрешают разглашать стоимость конкретных вакцин против коронавируса, но средняя цена одной дозы вакцин, которые закупила Украина, составляет $7,52 (примерно 193 грн).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом в эфире одного из телеканлов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что Украина законтрактовала через организацию Crown Agents 32 млн доз вакцины: 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 10 млн доз – от Novavax, 2 млн – AstraZeneca (Covishield).



"Мы не можем разглашать цену, у нас достаточно жесткая конфиденциальность договоров. Но могу сказать, что в целом на все эти вакцины мы тратим $240,5 млн – на 32 млн доз вакцины. Это с доставкой, логистикой, операционными расходами. Путем нехитрых манипуляций вы увидите, что средняя цена одной дозы вакцины для Украины составляет $7,52", – сказал он.

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