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Средняя цена одной дозы вакцины, купленной Украиной, составляет 193 грн, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Средняя цена одной дозы вакцины, купленной Украиной, составляет 193 грн, - Степанов

Условия контрактов не разрешают разглашать стоимость конкретных вакцин против коронавируса, но средняя цена одной дозы вакцин, которые закупила Украина, составляет $7,52 (примерно 193 грн).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Гордон, об этом в эфире одного из телеканлов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что Украина законтрактовала через организацию Crown Agents 32 млн доз вакцины: 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 10 млн доз – от Novavax, 2 млн – AstraZeneca (Covishield).

"Мы не можем разглашать цену, у нас достаточно жесткая конфиденциальность договоров. Но могу сказать, что в целом на все эти вакцины мы тратим $240,5 млн – на 32 млн доз вакцины. Это с доставкой, логистикой, операционными расходами. Путем нехитрых манипуляций вы увидите, что средняя цена одной дозы вакцины для Украины составляет $7,52", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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во где нужна секретность ! Средняя цена одной дозы вакцины, купленной Украиной, составляет 193 грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7767
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14.05.2021 00:26 Ответить
Зелень стільки брехала, що їй вже ніхто не вірить.
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14.05.2021 00:28 Ответить
к сожалению, еще полно зе-тыпилов, готовых верить им и дальше.
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14.05.2021 01:31 Ответить
накинул свои 3 грвн на новую куртку.....
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14.05.2021 05:24 Ответить
Ті, що дали нам як бідним безкоштовно, також порахували? Скільки курточок за 60 тисяч купить рідня міністра? А скільки автомобілів "слуги"?
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14.05.2021 08:05 Ответить
Это как средняя температура по больнице с учетом морга...
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14.05.2021 08:19 Ответить
Долго рожали цену.
И что значит, Степанов сказал? Пусть договор покажет, а не среднюю температуру по палатам.
И его якобы конфиденциальность - это всего лишь ширма коррупции.
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14.05.2021 08:38 Ответить
 
 