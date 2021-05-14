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Захворюваність на COVID-19 до літа поступово зменшуватиметься, - епідеміологиня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Захворюваність на COVID-19 до літа поступово зменшуватиметься, - епідеміологиня

Після травневих свят в Україні спостерігається деяке зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією. Однак сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила Мухарська, карантинні заходи в Україні зіграли вирішальну роль у скороченні випадків COVID-19.

За її словами, зараз люди повернулися після свят, і тому відбувається деяке зростання випадків, хоча воно і не піднімається до тих рівнів, як до локдауну.

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"Але з огляду на те, що це все-таки сезонне захворювання, а сезон, який характерний для респіраторних інфекцій, вже підійшов до кінця фактично, будемо вважати, що захворюваність буде поступово зменшуватися", - сказала вона.

Лікарка-епідеміологиня нагадала, що влітку віруси нікуди не зникають. "Той же всім відомий вірус грипу, віруси гострих респіраторних інфекцій циркулюють і влітку. Люди хворіють і влітку, але кількість хворих на гострі респіраторні захворювання значно нижча, ніж в осінньо-зимовий період", - зазначила вона.

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За її словами, нові штами можуть збільшити кількість заражених, проте не радикально. "Захворюваність підтримуватиметься, але не на таких високих цифрах, як це було взимку", - додала вона.

Автор: Наталя Джума
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Дану? Неужеле? Как грипп обычный?
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14.05.2021 13:30 Відповісти
 
 