У столиці вакцинували від COVID-19 понад 98 тисяч осіб, - Кличко

На сьогодні в столиці вже вакцинували від коронавірусної інфекції понад 98 тисяч осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У Києві, як і в інших регіонах України, триває вакцинація від COVID-19. Щеплення в столиці роблять вакцинами Covishield, Coronavac, AstraZeneca (виробництва Південної Кореї) та Pfizer, які надало Міністерство охорони здоров’я. У столиці вже вакцинували понад 98 тисяч людей. Це, в основному, медики – майже 23,5 тисяч яких отримали щеплення. Соціальні працівники – отримали вакцину 2700 фахівців, люди похилого віку – понад 6,5 тисяч осіб та військові – 3100 осіб. Вакцинують також і столичних освітян, які задіяні в організації і проведенні ЗНО. Щеплено 6385 педагогів", - повідомив Кличко.

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