В столице вакцинировали от COVID-19 более 98 тысяч человек, - Кличко

На сегодняшний день в столице уже вакцинировали от коронавирусной инфекции более 98 тысяч человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве, как и в других регионах Украины, продолжается вакцинация от COVID-19. Вакцинацию в столице проводят препаратами Covishield, Coronavac, AstraZeneca (производства Южной Кореи) и Pfizer, которые предоставило Министерство здравоохранения. В Киеве уже вакцинировали более 98 тысяч человек. Это, в основном, медики - почти 23 500 получили прививки. Социальные работники - получили вакцину 2 700 специалистов, пожилые люди - более 6 500 человек и военные - 3 100 человек. Вакцинируют также и столичных педагогов, задействованных в организации и проведении ВНО. Вакцинированы 6 385 педагогов ", - сообщил Кличко.

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