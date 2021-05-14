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МОЗ дозволило проводити масові спортивні заходи на відкритому повітрі, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Спорт Здоров'я

МОЗ дозволило проводити масові спортивні заходи на відкритому повітрі, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я дозволяє проводити масові спортивні заходи на відкритому повітрі за умови дотримання санітарних норм.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чи можна наразі проводити масові спортивні заходи? Так, але з дотриманням протиепідемічних норм. Зокрема, масові заходи можуть проводитися на відкритому повітрі в областях, де не встановлені додаткові обмеження органами місцевого самоврядування", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що перед початком заходу кожен учасник повинен пройти опитування на наявність симптомів респіраторного захворювання, а також пройти вимірювання температури. Учасники із ознаками респіраторного захворювання чи з температурою вище за 37,2 градуса не допускаються до змагань.

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Відповідальність за дотримання протиепідемічних норм та використання масок чи респіраторів персоналом, волонтерами, суддями несуть організатори змагань.

Вхід до стартового коридору дозволений тільки учасникам змагань відповідно до стартових квот. Квоти встановлюються організаторами.

Ляшко повідомив, що реєстрація на змагання має відбуватися виключно в онлайн-режимі. Для уникнення скупчень людей, старти мають відбуватися "хвилями" із інтервалом між ними щонайменше 10 секунд.

Ляшко повідомив журналістам, що у разі проведення заходу із кількістю до 1000 учасників, старти мають відбуватися з обмеженням кількості не більше ніж 100 учасників в одній "хвилі". У разі проведення заходу із кількістю понад 1000 учасників, старти мають відбуватися з обмеженням кількості не більше як 200 учасників.

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Водночас заборонене розміщення трибун, закритих глядацьких секторів, глядацьких лож у разі застосування на території регіону, де проводиться захід, обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки або застосування додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Учасникам змагань заборонено обмінюватися особистими речами.

Також Ляшко закликав українців брати участь у спортивних заходах і виходити на пробіжки.

Автор: Наталя Джума
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догоните клоуна )) но блин ,охрана будет совсем против , а так быыы... супер спортивная игра, да на свежем воздухе))))
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14.05.2021 12:55 Відповісти
Вовочка на уроке биологии:
-- Марь Ванна, а девочка в 11 лет может забеременеть?
-- Нет, конечно -- в таком возрасте дети ещё не способны к половой жизни!
Вовочка толкает соседку по парте: А ты волновалась...
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14.05.2021 13:05 Відповісти
та ви що...- невже щось усвідомили ... Минздрав разрешил проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6989- а що дурні рік тому назад патякали відносно спорту - парків та іншого..., тобто перебування на свіжому повітрі...
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14.05.2021 13:07 Відповісти
Ну, всьо... Наша Епідемія отримала змогу потренуватися перед здобуттям нових вершин! Минздрав разрешил проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7080
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14.05.2021 13:15 Відповісти
Верной дорогой идёте товарищи! Больше скоплений спортивных и разных, что бы иметь в результате заразных.
А у меня вопрос: какое медПТУ закончило это недоразумение с знаменитой фамилией и не много ли их этих самых Ля шков для Украины.
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14.05.2021 14:49 Відповісти
 
 