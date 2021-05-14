МОЗ дозволило проводити масові спортивні заходи на відкритому повітрі, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я дозволяє проводити масові спортивні заходи на відкритому повітрі за умови дотримання санітарних норм.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чи можна наразі проводити масові спортивні заходи? Так, але з дотриманням протиепідемічних норм. Зокрема, масові заходи можуть проводитися на відкритому повітрі в областях, де не встановлені додаткові обмеження органами місцевого самоврядування", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що перед початком заходу кожен учасник повинен пройти опитування на наявність симптомів респіраторного захворювання, а також пройти вимірювання температури. Учасники із ознаками респіраторного захворювання чи з температурою вище за 37,2 градуса не допускаються до змагань.

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Відповідальність за дотримання протиепідемічних норм та використання масок чи респіраторів персоналом, волонтерами, суддями несуть організатори змагань.

Вхід до стартового коридору дозволений тільки учасникам змагань відповідно до стартових квот. Квоти встановлюються організаторами.

Ляшко повідомив, що реєстрація на змагання має відбуватися виключно в онлайн-режимі. Для уникнення скупчень людей, старти мають відбуватися "хвилями" із інтервалом між ними щонайменше 10 секунд.

Ляшко повідомив журналістам, що у разі проведення заходу із кількістю до 1000 учасників, старти мають відбуватися з обмеженням кількості не більше ніж 100 учасників в одній "хвилі". У разі проведення заходу із кількістю понад 1000 учасників, старти мають відбуватися з обмеженням кількості не більше як 200 учасників.

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Водночас заборонене розміщення трибун, закритих глядацьких секторів, глядацьких лож у разі застосування на території регіону, де проводиться захід, обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки або застосування додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Учасникам змагань заборонено обмінюватися особистими речами.

Також Ляшко закликав українців брати участь у спортивних заходах і виходити на пробіжки.