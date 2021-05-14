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Минздрав разрешил проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Минздрав разрешил проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе, - Ляшко

Министерство здравоохранения позволяет проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных норм.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можно ли сейчас проводить массовые спортивные мероприятия? Да, но с соблюдением санитарных норм. В частности, массовые мероприятия могут проводиться на открытом воздухе в областях, где не установлены дополнительные ограничения органами местного самоуправления", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что перед началом мероприятия каждый участник должен пройти опрос на наличие симптомов респираторного заболевания, а также пройти измерения температуры. Участники с признаками респираторного заболевания или с температурой выше 37,2 градуса не допускаются к соревнованиям.

Ответственность за соблюдение санитарных норм и использование масок или респираторов персоналом, волонтерами, судьями несут организаторы соревнований.

Вход в стартовый коридор разрешен только участникам соревнований в соответствии со стартовыми квотами. Квоты устанавливаются организаторами.

Ляшко сообщил, что регистрация на соревнования должна происходить исключительно в онлайн-режиме. Во избежание скоплений людей, старты должны проходить "волнами" с интервалом между ними не менее 10 секунд.

Ляшко сообщил журналистам, что в случае проведения мероприятия с количеством до 1000 участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 100 участников в одной "волне". В случае проведения мероприятия с количеством более 1000 участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 200 участников.

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В то же время запрещено размещение трибун, закрытых зрительских секторов, зрительских лож в случае применения на территории региона, где проводится мероприятие, ограничений красного уровня эпидемической опасности или применения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий органами государственной власти и органами местного самоуправления. Участникам соревнований запрещено обмениваться личными вещами.

Также Ляшко призвал украинцев участвовать в спортивных мероприятиях и выходить на пробежки.

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догоните клоуна )) но блин ,охрана будет совсем против , а так быыы... супер спортивная игра, да на свежем воздухе))))
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14.05.2021 12:55 Ответить
Вовочка на уроке биологии:
-- Марь Ванна, а девочка в 11 лет может забеременеть?
-- Нет, конечно -- в таком возрасте дети ещё не способны к половой жизни!
Вовочка толкает соседку по парте: А ты волновалась...
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14.05.2021 13:05 Ответить
та ви що...- невже щось усвідомили ... Минздрав разрешил проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6989- а що дурні рік тому назад патякали відносно спорту - парків та іншого..., тобто перебування на свіжому повітрі...
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14.05.2021 13:07 Ответить
Ну, всьо... Наша Епідемія отримала змогу потренуватися перед здобуттям нових вершин! Минздрав разрешил проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7080
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14.05.2021 13:15 Ответить
Верной дорогой идёте товарищи! Больше скоплений спортивных и разных, что бы иметь в результате заразных.
А у меня вопрос: какое медПТУ закончило это недоразумение с знаменитой фамилией и не много ли их этих самых Ля шков для Украины.
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14.05.2021 14:49 Ответить
 
 