Минздрав разрешил проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе, - Ляшко

Министерство здравоохранения позволяет проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных норм.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можно ли сейчас проводить массовые спортивные мероприятия? Да, но с соблюдением санитарных норм. В частности, массовые мероприятия могут проводиться на открытом воздухе в областях, где не установлены дополнительные ограничения органами местного самоуправления", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что перед началом мероприятия каждый участник должен пройти опрос на наличие симптомов респираторного заболевания, а также пройти измерения температуры. Участники с признаками респираторного заболевания или с температурой выше 37,2 градуса не допускаются к соревнованиям.

Ответственность за соблюдение санитарных норм и использование масок или респираторов персоналом, волонтерами, судьями несут организаторы соревнований.

Вход в стартовый коридор разрешен только участникам соревнований в соответствии со стартовыми квотами. Квоты устанавливаются организаторами.

Ляшко сообщил, что регистрация на соревнования должна происходить исключительно в онлайн-режиме. Во избежание скоплений людей, старты должны проходить "волнами" с интервалом между ними не менее 10 секунд.

Ляшко сообщил журналистам, что в случае проведения мероприятия с количеством до 1000 участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 100 участников в одной "волне". В случае проведения мероприятия с количеством более 1000 участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 200 участников.

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В то же время запрещено размещение трибун, закрытых зрительских секторов, зрительских лож в случае применения на территории региона, где проводится мероприятие, ограничений красного уровня эпидемической опасности или применения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий органами государственной власти и органами местного самоуправления. Участникам соревнований запрещено обмениваться личными вещами.

Также Ляшко призвал украинцев участвовать в спортивных мероприятиях и выходить на пробежки.