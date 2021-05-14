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З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії

Масові обшуки в столиці - тиск Банкової на Кличка і партію "Удар".

Про це заявив голова виконкому партії Артур Палатний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що правоохоронці перебували в його будинку 5 годин, але нічого не знайшли і не назвали причини слідчих дій.

"Обшук у мене тривав 5 годин. У мене є протокол обшуку. У ньому чітко зазначено: під час обшуку речей або документів, які становлять інтерес для слідства, виявлено та вилучено не було. Слідчі в цілому поводилися чемно, якщо не брати до уваги той факт, що вони так і не змогли мені пояснити причини і юридичні підстави свого візиту. І це не дивно, тому юридична складова тут нульова. Слідчі - просто виконавці, яким сказали прийти і влаштувати цей фарс", - зазначив Палатний.

Він розповів про "попередження" з Банкової на рахунок "Удару" напередодні масових обшуків.

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"Тиждень тому до мене приходили гінці з Банкової і переконливо просили пригальмувати з політичними амбіціями і посиленням діяльності партії "УДАР"на всеукраїнському рівні. Умови були озвучені такі: або "УДАР" у своїй політичній діяльності згортається до рівня Києва, або нам влаштують веселе життя. Я, звичайно, відправив їх куди подалі. Ну хоч одну обіцянку вони виконали", - розповів Палатний.

Він переконаний, що незаконний тиск на демократичну партію і місцеве самоврядування буде негативні наслідки для Офісу Президента.

"Це тиск на політичну партію "УДАР", на Віталія Кличка, на всю систему місцевого самоврядування. Мабуть, влада вирішила, що не буде просто спостерігати, як росте підтримка особисто Віталія Кличка і партії "УДАР". Коли вони дивляться на рейтинги довіри українців до Кличка їх душить національна українська тварина. Вони бояться конкуренції і починають робити помилки. Таким шляхом йшов Янукович. Куди він прийшов, ми все знаємо", - підсумував Палатний.

Артур Палатний очолив виконавчий комітет "УДАРу" в березні 2021, два скликання був народним депутатом від партії.
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Топ коментарі
+15
Зеленый черт решил закончить как Янукович? Бабло совсем глаза замылило?
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14.05.2021 16:57
+15
У спарингу боксера і кловуна завжди перемагає боксер. Якщо не вірите - на стадіон! С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски - Цензор.НЕТ 4141
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14.05.2021 16:59
+9
По Киеву не скажешь, шо в нём не воруют... -- по дорогам в первую очередь...
Но я за то, что бы Киев Банковую обыскал, а не наоборот -- желательно, в лице стихийно организованных беспартийных киевлян, под руководством целенаправленных боевых офицеров ЗСУ.
...мечтательно вздыхаю...*)
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14.05.2021 17:02
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Зеленый черт решил закончить как Янукович? Бабло совсем глаза замылило?
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14.05.2021 16:57 Відповісти
У спарингу боксера і кловуна завжди перемагає боксер. Якщо не вірите - на стадіон! С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски - Цензор.НЕТ 4141
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14.05.2021 16:59 Відповісти
Не надо оскорблять профессию клоуна! З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 1841
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14.05.2021 17:40 Відповісти
По Киеву не скажешь, шо в нём не воруют... -- по дорогам в первую очередь...
Но я за то, что бы Киев Банковую обыскал, а не наоборот -- желательно, в лице стихийно организованных беспартийных киевлян, под руководством целенаправленных боевых офицеров ЗСУ.
...мечтательно вздыхаю...*)
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14.05.2021 17:02 Відповісти
Киев своим бюджетом не распоряжается. Не знал? З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 570
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14.05.2021 17:34 Відповісти
Ну и шо это отменяет из моих мечт? *)
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14.05.2021 17:35 Відповісти
Ну мечтать не вредно З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 307
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14.05.2021 17:40 Відповісти
Мне не вредно -- вам вредно...
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14.05.2021 17:41 Відповісти
Чёйта? Я реалист-пофигист З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 7962
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14.05.2021 18:38 Відповісти
Центральна влада залишає місту "на прожиття" 40% зі зібраного. Да, були часи, коли залишали 15%, і навіть 10%...
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14.05.2021 17:38 Відповісти
по счастью, за те годы, что у Киева в бюджете денег было побольше, дороги отремонтировали и парки и базары и мафы посносили и мост построили - теперь любимое место гулянья и киевлян и туристов.

Те, кто говорит обратное - в Киеве не был ну лет 5 минимум или просто врут.
В данный момент, как я пишу сии строки, за окном сворачиваются рабочие - ремонтировали асфальт и ступеньки во дворе. ВО ДВОРЕ!! где лет 20 ничего кроме латок не делалось! Новая техника, рабочие, все огорожено, лент понарастягивали, выходишь - рабочие такие - проходите туда, будьте любезны и т.д.

я лично доволен, и буду голосовать и за Удар и за Кличко.

Может, Кличко иногда очень смешно оговаривается. Зато со всего сделанного за последние годы в Киеве мне не смешно,а радостно.
Со времен Омели я не видел, чтобы улицы мыли. Наконец-то! уже опять же, последние лет 5.
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14.05.2021 18:50 Відповісти
Може є записи цих розмов?Крадії як завжди брешуть))
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14.05.2021 17:04 Відповісти
А шо, ще є така партія Удар? ще скажіть що вона якось загрожує зеленій зграї))))
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14.05.2021 17:11 Відповісти
зебик не может успокоиться после пролета на выборах мимо Киева, типо, президент - без столицы.
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14.05.2021 17:34 Відповісти
Кста , а шо там слышно, уже не будут разгонять министерства из Киева по разным там весям?
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14.05.2021 17:37 Відповісти
З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 6521 Как только зеленая ОПГ переедет с Банковой в Украинский дом., так сразу.
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14.05.2021 19:30 Відповісти
От і я про те, що зелені будують диктатуру С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски - Цензор.НЕТ 4725
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14.05.2021 17:17 Відповісти
Зелені і диктатура !!! З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 5555 Та вони всі там від слова диктатура в памперси ходять через кожні 5 хвилин.
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14.05.2021 17:25 Відповісти
Не знаю щодо памперсів, але слідство триває над Антоненком, Стерненком, Порошенком, Фединою, Звиробій, Чорновол, іншими атовцями та волонтерами ... Суддей КС, як би ми до них не відносилися, протиправно звільняють і теж слідство, Голову Нафтогазу знімають у рейдерський спосіб, до того вимусили піти у відставку голову САП, намагаються знести голову НАБУ. Одне шайрайство.
Так нам, щоб очі замилити на три канали санкції ввели, і на Медведчука наїхали. Типу, поділяй і володарюй.
От тепер і на "Удар".
Невже не бачити послідовності З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 3267 Це сценарій. І виходу у них, крім диктатури не має, бо якщо вони підуть з влади в результаті виборів, то на волі вони уже не залишаться.
Семимільними кроками ідемо до Білорусі
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14.05.2021 17:49 Відповісти
Це що таке ?
У нас скоро вибори ? (піар розпочато ....)
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14.05.2021 17:24 Відповісти
каарочи, довыбирались... По кругу получили гопоту из подворотни.
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14.05.2021 17:29 Відповісти
А разве ордер на обыск не нужен?
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14.05.2021 17:42 Відповісти
Або клоун боїться конкурентів на виборах президента, або робе гарну рекламу "Удару"..
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14.05.2021 17:44 Відповісти
Рейтинг доверия к Кличко? А он есть? З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 710
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14.05.2021 17:59 Відповісти
А что есть такая "партия"?
В Украине все партии появляются перед выборами и исчезают сразу после них.
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14.05.2021 18:07 Відповісти
Що Зеленський без мозгів що Кличко, зрозуміло що не вони правлять а їх оточення.
У Бога прошу лиш одне, щоб наступний президент вмів говорити і був патріотом.
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14.05.2021 18:24 Відповісти
если бы у Зеленского было такое же "без мозгов" как у Кличко, то по стране уже все дороги бы сделали и все закоулки расчистили и помыли.

Вижу это из своего окна, а не как ты - с монитора в Ольгино.
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14.05.2021 18:52 Відповісти
А не потрібно було в закутки срати щоб Кличко їх не чистив. Те що в містах щось робиться це із-за реформи децентралізації, гроші з'явилися, тому майже всі мери залишилися на місцях після виборів, а не із-за того що вони всі господарники срач під вікнами прибрали.
А ти український малоросику вчи українську-українську щоб кацапи не ввижалися.
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14.05.2021 20:47 Відповісти
кличко зелікам як кістка в горлі
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14.05.2021 18:30 Відповісти
Артурка включив свої фантазії. Цікаво, звідки в нього гроші? Від бабці?
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14.05.2021 20:44 Відповісти
Вот теперь всё стало на свои места.....на зелю напала дрисня уже за три года до выборов президента страны...интересно, какие ещё из путлеровских мер он примет также против партии Порошенко ?...с Джулькой то он договорится....эти бабуля ему не противник...она ему красную дорожку постелет....за большую мзду... уже давно стало понятно, что эта зелёная камарилья будет держаться за кресла во власти не жалея зубов своих....боюсь и без крови не обойдётся...решил Яныка переплюнуть ?
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14.05.2021 20:59 Відповісти
партия говнослуг урода (бабада-анал табу) всё равно пролетает на выборах
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15.05.2021 08:29 Відповісти
 
 