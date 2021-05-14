З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки
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Масові обшуки в столиці - тиск Банкової на Кличка і партію "Удар".
Про це заявив голова виконкому партії Артур Палатний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що правоохоронці перебували в його будинку 5 годин, але нічого не знайшли і не назвали причини слідчих дій.
"Обшук у мене тривав 5 годин. У мене є протокол обшуку. У ньому чітко зазначено: під час обшуку речей або документів, які становлять інтерес для слідства, виявлено та вилучено не було. Слідчі в цілому поводилися чемно, якщо не брати до уваги той факт, що вони так і не змогли мені пояснити причини і юридичні підстави свого візиту. І це не дивно, тому юридична складова тут нульова. Слідчі - просто виконавці, яким сказали прийти і влаштувати цей фарс", - зазначив Палатний.
Він розповів про "попередження" з Банкової на рахунок "Удару" напередодні масових обшуків.
"Тиждень тому до мене приходили гінці з Банкової і переконливо просили пригальмувати з політичними амбіціями і посиленням діяльності партії "УДАР"на всеукраїнському рівні. Умови були озвучені такі: або "УДАР" у своїй політичній діяльності згортається до рівня Києва, або нам влаштують веселе життя. Я, звичайно, відправив їх куди подалі. Ну хоч одну обіцянку вони виконали", - розповів Палатний.
Він переконаний, що незаконний тиск на демократичну партію і місцеве самоврядування буде негативні наслідки для Офісу Президента.
"Це тиск на політичну партію "УДАР", на Віталія Кличка, на всю систему місцевого самоврядування. Мабуть, влада вирішила, що не буде просто спостерігати, як росте підтримка особисто Віталія Кличка і партії "УДАР". Коли вони дивляться на рейтинги довіри українців до Кличка їх душить національна українська тварина. Вони бояться конкуренції і починають робити помилки. Таким шляхом йшов Янукович. Куди він прийшов, ми все знаємо", - підсумував Палатний.
Артур Палатний очолив виконавчий комітет "УДАРу" в березні 2021, два скликання був народним депутатом від партії.
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Но я за то, что бы Киев Банковую обыскал, а не наоборот -- желательно, в лице стихийно организованных беспартийных киевлян, под руководством целенаправленных боевых офицеров ЗСУ.
...мечтательно вздыхаю...*)
Те, кто говорит обратное - в Киеве не был ну лет 5 минимум или просто врут.
В данный момент, как я пишу сии строки, за окном сворачиваются рабочие - ремонтировали асфальт и ступеньки во дворе. ВО ДВОРЕ!! где лет 20 ничего кроме латок не делалось! Новая техника, рабочие, все огорожено, лент понарастягивали, выходишь - рабочие такие - проходите туда, будьте любезны и т.д.
я лично доволен, и буду голосовать и за Удар и за Кличко.
Может, Кличко иногда очень смешно оговаривается. Зато со всего сделанного за последние годы в Киеве мне не смешно,а радостно.
Со времен Омели я не видел, чтобы улицы мыли. Наконец-то! уже опять же, последние лет 5.
Так нам, щоб очі замилити на три канали санкції ввели, і на Медведчука наїхали. Типу, поділяй і володарюй.
От тепер і на "Удар".
Невже не бачити послідовності Це сценарій. І виходу у них, крім диктатури не має, бо якщо вони підуть з влади в результаті виборів, то на волі вони уже не залишаться.
Семимільними кроками ідемо до Білорусі
У нас скоро вибори ? (піар розпочато ....)
В Украине все партии появляются перед выборами и исчезают сразу после них.
У Бога прошу лиш одне, щоб наступний президент вмів говорити і був патріотом.
Вижу это из своего окна, а не как ты - с монитора в Ольгино.
А ти український малоросику вчи українську-українську щоб кацапи не ввижалися.