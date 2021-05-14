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Кличко (4516) обыск (1845) УДАР (907) Палатный (14)

С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии

Массовые обыски в столице – давление Банковой на Кличко и партию "Удар".

Об этой заявил председатель исполкома партии Артур Палатный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что правоохранители пробыли в его доме 5 часов, но ничего не нашли и не назвали причины следственных действий.

"Обыск у меня длился 5 часов. У меня есть протокол обыска. В нем четко указано: при обыске вещей или документов, которые представляют интерес для следствия, обнаружено и изъято не было. Следователи в целом вели себя вежливо, если не брать во внимание тот факт, что они так и не смогли мне объяснить причины и юридические основания своего визита. И это не удивительно, потому юридическая составляющая здесь нулевая. Следователи - просто исполнители, которым сказали прийти и устроить этот фарс", - отметил Палатный.

Он рассказал о "предупреждении" с Банковой на счет "Удара" накануне массовых обысков.

"Неделю назад ко мне приходили гонцы с Банковой и убедительно просили притормозить с политическими амбициями и усилением деятельности партии "УДАР" на всеукраинском уровне. Условия были озвучены такие: либо "УДАР" в своей политической деятельности сворачивается до уровня Киева, или нам устроят веселую жизнь. Я, конечно, отправил их куда подальше. Ну хоть одно обещание они выполнили", - рассказал Палатный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друг Кличко Палатный сообщил об обысках в его доме: Давление Банковой, потому что "Удар" конкурент на выборах

Он убежден, что незаконное давление на демократическую партию и местное самоуправление будет иметь негативные последствия для Офиса Президента.

"Это давление на политическую партию "УДАР", на Виталия Кличко, на всю систему местного самоуправления. Видимо, власти решили, что не будут просто наблюдать, как растет поддержка лично Виталия Кличко и партии "УДАР". Когда они смотрят на рейтинги доверия украинцев к Кличко их душит национальное украинское животное. Они боятся конкуренции и начинают делать ошибки. Таким путем шел Янукович. Куда он пришел, мы все знаем", - подытожил Палатный.

Артур Палатный возглавил исполнительный комитет "УДАРа" в марте 2021, два созыва был народным депутатом от партии.

Также читайте: "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Зеленый черт решил закончить как Янукович? Бабло совсем глаза замылило?
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14.05.2021 16:57
+15
У спарингу боксера і кловуна завжди перемагає боксер. Якщо не вірите - на стадіон! С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски - Цензор.НЕТ 4141
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14.05.2021 16:59
+9
По Киеву не скажешь, шо в нём не воруют... -- по дорогам в первую очередь...
Но я за то, что бы Киев Банковую обыскал, а не наоборот -- желательно, в лице стихийно организованных беспартийных киевлян, под руководством целенаправленных боевых офицеров ЗСУ.
...мечтательно вздыхаю...*)
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14.05.2021 17:02
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Зеленый черт решил закончить как Янукович? Бабло совсем глаза замылило?
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14.05.2021 16:57 Ответить
У спарингу боксера і кловуна завжди перемагає боксер. Якщо не вірите - на стадіон! С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски - Цензор.НЕТ 4141
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14.05.2021 16:59 Ответить
Не надо оскорблять профессию клоуна! З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 1841
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14.05.2021 17:40 Ответить
По Киеву не скажешь, шо в нём не воруют... -- по дорогам в первую очередь...
Но я за то, что бы Киев Банковую обыскал, а не наоборот -- желательно, в лице стихийно организованных беспартийных киевлян, под руководством целенаправленных боевых офицеров ЗСУ.
...мечтательно вздыхаю...*)
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14.05.2021 17:02 Ответить
Киев своим бюджетом не распоряжается. Не знал? З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 570
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14.05.2021 17:34 Ответить
Ну и шо это отменяет из моих мечт? *)
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14.05.2021 17:35 Ответить
Ну мечтать не вредно З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 307
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14.05.2021 17:40 Ответить
Мне не вредно -- вам вредно...
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14.05.2021 17:41 Ответить
Чёйта? Я реалист-пофигист З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 7962
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14.05.2021 18:38 Ответить
Центральна влада залишає місту "на прожиття" 40% зі зібраного. Да, були часи, коли залишали 15%, і навіть 10%...
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14.05.2021 17:38 Ответить
по счастью, за те годы, что у Киева в бюджете денег было побольше, дороги отремонтировали и парки и базары и мафы посносили и мост построили - теперь любимое место гулянья и киевлян и туристов.

Те, кто говорит обратное - в Киеве не был ну лет 5 минимум или просто врут.
В данный момент, как я пишу сии строки, за окном сворачиваются рабочие - ремонтировали асфальт и ступеньки во дворе. ВО ДВОРЕ!! где лет 20 ничего кроме латок не делалось! Новая техника, рабочие, все огорожено, лент понарастягивали, выходишь - рабочие такие - проходите туда, будьте любезны и т.д.

я лично доволен, и буду голосовать и за Удар и за Кличко.

Может, Кличко иногда очень смешно оговаривается. Зато со всего сделанного за последние годы в Киеве мне не смешно,а радостно.
Со времен Омели я не видел, чтобы улицы мыли. Наконец-то! уже опять же, последние лет 5.
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14.05.2021 18:50 Ответить
Може є записи цих розмов?Крадії як завжди брешуть))
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14.05.2021 17:04 Ответить
А шо, ще є така партія Удар? ще скажіть що вона якось загрожує зеленій зграї))))
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14.05.2021 17:11 Ответить
зебик не может успокоиться после пролета на выборах мимо Киева, типо, президент - без столицы.
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14.05.2021 17:34 Ответить
Кста , а шо там слышно, уже не будут разгонять министерства из Киева по разным там весям?
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14.05.2021 17:37 Ответить
З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 6521 Как только зеленая ОПГ переедет с Банковой в Украинский дом., так сразу.
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14.05.2021 19:30 Ответить
От і я про те, що зелені будують диктатуру С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски - Цензор.НЕТ 4725
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14.05.2021 17:17 Ответить
Зелені і диктатура !!! З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 5555 Та вони всі там від слова диктатура в памперси ходять через кожні 5 хвилин.
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14.05.2021 17:25 Ответить
Не знаю щодо памперсів, але слідство триває над Антоненком, Стерненком, Порошенком, Фединою, Звиробій, Чорновол, іншими атовцями та волонтерами ... Суддей КС, як би ми до них не відносилися, протиправно звільняють і теж слідство, Голову Нафтогазу знімають у рейдерський спосіб, до того вимусили піти у відставку голову САП, намагаються знести голову НАБУ. Одне шайрайство.
Так нам, щоб очі замилити на три канали санкції ввели, і на Медведчука наїхали. Типу, поділяй і володарюй.
От тепер і на "Удар".
Невже не бачити послідовності З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 3267 Це сценарій. І виходу у них, крім диктатури не має, бо якщо вони підуть з влади в результаті виборів, то на волі вони уже не залишаться.
Семимільними кроками ідемо до Білорусі
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14.05.2021 17:49 Ответить
Це що таке ?
У нас скоро вибори ? (піар розпочато ....)
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14.05.2021 17:24 Ответить
каарочи, довыбирались... По кругу получили гопоту из подворотни.
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14.05.2021 17:29 Ответить
А разве ордер на обыск не нужен?
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14.05.2021 17:42 Ответить
Або клоун боїться конкурентів на виборах президента, або робе гарну рекламу "Удару"..
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14.05.2021 17:44 Ответить
Рейтинг доверия к Кличко? А он есть? З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки - Цензор.НЕТ 710
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14.05.2021 17:59 Ответить
А что есть такая "партия"?
В Украине все партии появляются перед выборами и исчезают сразу после них.
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14.05.2021 18:07 Ответить
Що Зеленський без мозгів що Кличко, зрозуміло що не вони правлять а їх оточення.
У Бога прошу лиш одне, щоб наступний президент вмів говорити і був патріотом.
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14.05.2021 18:24 Ответить
если бы у Зеленского было такое же "без мозгов" как у Кличко, то по стране уже все дороги бы сделали и все закоулки расчистили и помыли.

Вижу это из своего окна, а не как ты - с монитора в Ольгино.
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14.05.2021 18:52 Ответить
А не потрібно було в закутки срати щоб Кличко їх не чистив. Те що в містах щось робиться це із-за реформи децентралізації, гроші з'явилися, тому майже всі мери залишилися на місцях після виборів, а не із-за того що вони всі господарники срач під вікнами прибрали.
А ти український малоросику вчи українську-українську щоб кацапи не ввижалися.
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14.05.2021 20:47 Ответить
кличко зелікам як кістка в горлі
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14.05.2021 18:30 Ответить
Артурка включив свої фантазії. Цікаво, звідки в нього гроші? Від бабці?
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14.05.2021 20:44 Ответить
Вот теперь всё стало на свои места.....на зелю напала дрисня уже за три года до выборов президента страны...интересно, какие ещё из путлеровских мер он примет также против партии Порошенко ?...с Джулькой то он договорится....эти бабуля ему не противник...она ему красную дорожку постелет....за большую мзду... уже давно стало понятно, что эта зелёная камарилья будет держаться за кресла во власти не жалея зубов своих....боюсь и без крови не обойдётся...решил Яныка переплюнуть ?
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14.05.2021 20:59 Ответить
партия говнослуг урода (бабада-анал табу) всё равно пролетает на выборах
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15.05.2021 08:29 Ответить
 
 