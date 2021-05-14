С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски
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Массовые обыски в столице – давление Банковой на Кличко и партию "Удар".
Об этой заявил председатель исполкома партии Артур Палатный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что правоохранители пробыли в его доме 5 часов, но ничего не нашли и не назвали причины следственных действий.
"Обыск у меня длился 5 часов. У меня есть протокол обыска. В нем четко указано: при обыске вещей или документов, которые представляют интерес для следствия, обнаружено и изъято не было. Следователи в целом вели себя вежливо, если не брать во внимание тот факт, что они так и не смогли мне объяснить причины и юридические основания своего визита. И это не удивительно, потому юридическая составляющая здесь нулевая. Следователи - просто исполнители, которым сказали прийти и устроить этот фарс", - отметил Палатный.
Он рассказал о "предупреждении" с Банковой на счет "Удара" накануне массовых обысков.
"Неделю назад ко мне приходили гонцы с Банковой и убедительно просили притормозить с политическими амбициями и усилением деятельности партии "УДАР" на всеукраинском уровне. Условия были озвучены такие: либо "УДАР" в своей политической деятельности сворачивается до уровня Киева, или нам устроят веселую жизнь. Я, конечно, отправил их куда подальше. Ну хоть одно обещание они выполнили", - рассказал Палатный.
Он убежден, что незаконное давление на демократическую партию и местное самоуправление будет иметь негативные последствия для Офиса Президента.
"Это давление на политическую партию "УДАР", на Виталия Кличко, на всю систему местного самоуправления. Видимо, власти решили, что не будут просто наблюдать, как растет поддержка лично Виталия Кличко и партии "УДАР". Когда они смотрят на рейтинги доверия украинцев к Кличко их душит национальное украинское животное. Они боятся конкуренции и начинают делать ошибки. Таким путем шел Янукович. Куда он пришел, мы все знаем", - подытожил Палатный.
Артур Палатный возглавил исполнительный комитет "УДАРа" в марте 2021, два созыва был народным депутатом от партии.
Пожалуйста, подождите...
Но я за то, что бы Киев Банковую обыскал, а не наоборот -- желательно, в лице стихийно организованных беспартийных киевлян, под руководством целенаправленных боевых офицеров ЗСУ.
...мечтательно вздыхаю...*)
Те, кто говорит обратное - в Киеве не был ну лет 5 минимум или просто врут.
В данный момент, как я пишу сии строки, за окном сворачиваются рабочие - ремонтировали асфальт и ступеньки во дворе. ВО ДВОРЕ!! где лет 20 ничего кроме латок не делалось! Новая техника, рабочие, все огорожено, лент понарастягивали, выходишь - рабочие такие - проходите туда, будьте любезны и т.д.
я лично доволен, и буду голосовать и за Удар и за Кличко.
Может, Кличко иногда очень смешно оговаривается. Зато со всего сделанного за последние годы в Киеве мне не смешно,а радостно.
Со времен Омели я не видел, чтобы улицы мыли. Наконец-то! уже опять же, последние лет 5.
Так нам, щоб очі замилити на три канали санкції ввели, і на Медведчука наїхали. Типу, поділяй і володарюй.
От тепер і на "Удар".
Невже не бачити послідовності Це сценарій. І виходу у них, крім диктатури не має, бо якщо вони підуть з влади в результаті виборів, то на волі вони уже не залишаться.
Семимільними кроками ідемо до Білорусі
У нас скоро вибори ? (піар розпочато ....)
В Украине все партии появляются перед выборами и исчезают сразу после них.
У Бога прошу лиш одне, щоб наступний президент вмів говорити і був патріотом.
Вижу это из своего окна, а не как ты - с монитора в Ольгино.
А ти український малоросику вчи українську-українську щоб кацапи не ввижалися.