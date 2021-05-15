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Азов (678) деокупація (927) Національний корпус (386) Жорін Максим (31)

Екскомандир "Азова" Жорін розповів, що робити з окупованими територіями після перемоги

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Екскомандир

З міркувань безпеки усієї держави Україна вже сьогодні має скласти план дій щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій після повернення їх до складу України.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", а зараз керівник штабу Національного КорпусМаксим Жорін під час свого виступу в рамках круглого столу "Шляхи реінтеграції окупованих територій" у Харкові, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після повернення до складу України на цих територіях мають діяти військово-цивільні адміністрації, а вибори слід скасувати до завершення процесу деокупації.

"Що стосується моєї особистої думки, то я вважаю, що взагалі перші вибори на цих територіях можна було б проводити через 18 років. Логіка дуже проста: в такому випадку на вибори прийдуть українці, які вже народяться і виростуть під українським прапором", - вважає Жорін.

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Також, за словами керівника штабу Нацкорпусу, Україна має обдумати можливість обмеження автономії Криму. "Ми повинні будемо прийняти рішення про створення Кримської області. Повернення автономії Криму буде для нас означати те, що ми знову самі собі залишимо таку вибухівку уповільненої дії"", - заявив Жорін.

Серед іншого представник Нацкорпус пропонує ухвалити закон про колабораціонізм, що унеможливить участь у державному управлінні осіб, що співпрацювали з окупантами, а також ввести особливу податкову політику на деокупованих територіях з метою залучення сюди інвестицій.
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Топ коментарі
+15
Выборы через 18 лет после(!) деоккупации - в принципе логическое решение.......
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14.05.2021 21:58
+11
А как победить не рассказал?
Хотя это мелочь, даже обсуждать не стоит...
Напоминает цыгана, нашедшего старую подкову.
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14.05.2021 21:36
+10
То же самое, что и со шкурой медведя, которого не убили. Ничего.
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14.05.2021 21:33
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То же самое, что и со шкурой медведя, которого не убили. Ничего.
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14.05.2021 21:33 Відповісти
Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, что делать с оккупированными территориями после победы - Цензор.НЕТ 3015
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14.05.2021 21:43 Відповісти
Той ведмідь вже здох,і він нього смердить падлом.
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14.05.2021 21:47 Відповісти
Дай подзипать на труп
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14.05.2021 23:59 Відповісти
заглавие в стиле Цензора

Экс-командир "Азова" Жорин мог только "поделиться своей точкой зрения" на этот вопрос
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14.05.2021 21:35 Відповісти
А как победить не рассказал?
Хотя это мелочь, даже обсуждать не стоит...
Напоминает цыгана, нашедшего старую подкову.
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14.05.2021 21:36 Відповісти
Слово победа, подразумевает некие способы ее достижения.
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14.05.2021 21:50 Відповісти
Перше шо потрібно,це визначити ворога,так кого треба перемогти Україні?
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14.05.2021 21:51 Відповісти
Есть проблемы с этим?
Или так и не определились, кто же "та сторона"?
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14.05.2021 21:53 Відповісти
Кацап,є у нас проблеми,не всіх вас ще підвісили на гілляках.
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14.05.2021 21:58 Відповісти
Ты чмо зебильное, как и твой отщепенец - зеленский, кроме как языком ляпать ни на что больше неспособно.
Вешать ты меня собралось?
Ты от сиськи мамкиной отцепись "вешатель" ср-ный.
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14.05.2021 22:02 Відповісти
Кацап,ти щось дуже сміливий,мабуть ти дружина Ківи?
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14.05.2021 22:07 Відповісти
Нет чмо зебильное, кива это исключительно твой уровень.
Такой же интеллектуал как и ты, но спинной мозг работает нормально.
А теперь пошло вон.
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14.05.2021 22:10 Відповісти
А до чого тут «как победить « ? Тема коференціі була - "Пути реинтеграции оккупированных территорий" Источник: https://censor.net/ru/n3265414
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14.05.2021 21:48 Відповісти
"как пабєдіть" він не розповідав - робив зі своїм полком, але зєльоним його варіант не підходить, патамуша нада ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ, а він, навпаки, пропонуєстрєлять, правда, влучно.
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15.05.2021 10:52 Відповісти
Все правильно.
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14.05.2021 21:39 Відповісти
Зачем ляпать языком.Теперь они ещё больше захотят вернуться.
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14.05.2021 21:41 Відповісти
Хто в них питатиме?
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14.05.2021 21:45 Відповісти
Действовать надо умнее, может даже и хитрее. Время лихих кавалерийских атак прошло.
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14.05.2021 21:53 Відповісти
Меркава Шутка?
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15.05.2021 00:02 Відповісти
их с двумя паспортами никто и не ждет , пусть не возвращаются. Население или помогает или драпает. Важна территория.
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14.05.2021 22:14 Відповісти
Ні чого не робити,залишити як є,бо їх з тієї резервації до України випускати не треба.
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14.05.2021 21:46 Відповісти
Правильно все сказано. Вот только для Большой Грязной Политики это кость в горле.
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14.05.2021 21:47 Відповісти
Гут , все як треба розписав
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14.05.2021 21:49 Відповісти
хорошо сказал Жорин, алэ высокоточные ракеты сказали бы точнее !
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14.05.2021 21:50 Відповісти
Прочитав... Повернувся до тієї частини, де йдеться про те ХТО це сказав... Здалося, що найвеличніший, бо той теж увесь час каже як повинно бути, але ще жодного разу не сказав, як він того досягне.
Програми дій жодна популітсична курва не дає, а лише змальовує кінцевий результат. А на питання "яким чином цього досягнути", "що треба зробити для досягнення", "які наслідки будуть для людей" вони не відповідають ніколи!
Програми дій немає, не було і, скоріш за все, не буде лише тому, що вони не знають: що робити з отриманою владою! Як у фільмі "Балада о доблєстном рьіцарє Айвенго", коли шут втік до лісу і сказав: "Всю жизнь мєчтал о свободє, а тєпєрь нє знаю, что с нєй дєлать!"
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14.05.2021 21:53 Відповісти
Выборы через 18 лет после(!) деоккупации - в принципе логическое решение.......
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14.05.2021 21:58 Відповісти
* Логичное.
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15.05.2021 01:17 Відповісти
Сомневаюся, через сколько ещё поколений "путем переговоров" освободят те территории, как бы потом не было - "сколько волка не корми.......". Пропаганда ненависти к Украине может укорениться на генном уровне.
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15.05.2021 07:06 Відповісти
в обчем и целом придерживаюсь такой же точки зрения что все знают как правильно но никто
не может и не знает как это сделать...... но зачем предъявлять претензии человеку не из поли
тики он в принципе такой же как мы - понимает как должно быть а из политиков нужно выжы-
мать то что нужно нам а не то что удобно им...... если не получается выжимать то нужно вы-
бивать.
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14.05.2021 22:08 Відповісти
Чем их заманивали в парашу тем и надо выманивать. Экономическое развитие страны, повышение уровня жизни. Они сами будут рваться вернуться под юрисдикцию Украины. Поражение в правах должны получить только те, кто это заслужил. (и сдавать друг друга они будут наперегонки, главное разобраться правильно в том потоке помоев). Но то что творит зешобла у власти никак не привлекает ордловцев.
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14.05.2021 22:12 Відповісти
не смешите повышение уровня жизни на рефии. В Украине зарплаты больше чем там.
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14.05.2021 22:16 Відповісти
Я про повышение уровня жизни на параше и не писал.
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14.05.2021 22:25 Відповісти
Он все правильно говорит. Но ведь Крым рашенфашисты не отдадут, это ведь их военная база и контроль над огромной территорией, включая Черное и Азовское море. И над Украиной тоже, и над всеми, кто на другом берегу Черного моря.
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14.05.2021 22:19 Відповісти
Ну, там же, как правило проживает население которое скучает за ссср, давайте и поступим с ними как в ссср- сперва все население ордло должно пройти через мельчайшие"сита" фильтрационных лагерей, за малейшее сотрудничество с оккупантами-поражение в правах, запрет на выезд,принудительные работы по восстановлению всей инфраструктуры и тд.За более серьезные преступления- реальный срок в лагерях и пусть восстанавливают все, что было разрушено. Депортация на расею обладателей расеянских паспортов с автоматическим лишением украинского гражданства и, разумеется, никаких выборов как минимум в течении стольких лет, сколько длилась оккупация.
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14.05.2021 22:33 Відповісти
Ні, 7 чи 9 років це мало - років 12 неможна на Донбасі вибори проводити, це мінімум
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14.05.2021 22:38 Відповісти
как по мне, то и вообще после 25 лет.
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14.05.2021 22:42 Відповісти
Именно этим и пугают рашисты донбасян. Так что Ваш вариант неприемлем. А про выборы... Ну так посмотрите что наголосовали на крайних выборах, теперь сдыхаться не можем.
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14.05.2021 23:38 Відповісти
ГАРНІ СЛОВА, А БИ НЕ ПОПУЛІЗМ ПУСТИЙ Екскомандир "Азову" Жорін розповів, що робити з окупованими територіями після перемоги - Цензор.НЕТ 6706
18 років без виборів на Донбасі після видворення кацапів і сепарів - це держнеобхідність, а не прикол.
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14.05.2021 22:34 Відповісти
А про Крим думаю хай буде Кримо Татарська республіка чи Кримо Татарська область, про зменшену автономість це правда, час показав що кримчанам великої автономії давати не можна Екскомандир "Азову" Жорін розповів, що робити з окупованими територіями після перемоги - Цензор.НЕТ 7476
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14.05.2021 22:36 Відповісти
Для начала в Украине должна власть Украинская появиться, а потом будет победа.
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14.05.2021 22:44 Відповісти
А вот это в самую точку.
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14.05.2021 23:34 Відповісти
крыму никакой автономии, особенно после всяких "референдумов"
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15.05.2021 00:05 Відповісти
Сказано: "По его словам, после возвращения в состав Украины...". Те территории и так в составе Украины, но не под контролем Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3265414
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15.05.2021 00:08 Відповісти
Насчет Крымской области сказано правильно. На данном этапе единственно правильный вариант.
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15.05.2021 00:10 Відповісти
То є дуже вірні пропозиції. Вони патріотичні і відповідають довгостроковим інтересам України.
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15.05.2021 01:44 Відповісти
І кардинально відрізняються від "платформи примирення", на якій хотів "в*їхати" в політику один обісцяний мен
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15.05.2021 07:10 Відповісти
Не все зависит от желаний ЛДНРовчан и крымчан..
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15.05.2021 16:17 Відповісти
 
 