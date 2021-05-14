Крісло Степанова, ймовірно, займе Ляшко, причина відставки - провал вакцинації, - Арахамія

Новим міністром охорони здоров'я, швидше за все, стане Віктор Ляшко. Максима Степанова відправлять у відставку через занадто повільні темпи вакцинації.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що найбільш вірогідним кандидатом є пан Ляшко", - сказав він.

"Пан Ляшко займався карантином і всіма цими тестами, і там є багато результатів, а вакцинацію забрав до себе особисто пан Степанов, і мені здається, що не впорався вчасно з цим завданням", - додав Арахамія.

За словами Арахамії, в укладання з іноземними партнерами договорів на поставку вакцин постійно доводилося втручатися Офісу президента.

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"І коли вони спілкувались, вони неодноразово чули зворотній зв'язок від цих сторін, що наше Міністерство охорони здоров'я, нажаль, зверталось трошки пізніше, ніж інші. І завдяки цьому, можливо, є і такі затримки в постачанні. Якщо вся країна працює тільки на те, щоб дістати вакцини, а міністерство трошки гальмує, то треба міняти керівництво", - сказав Арахамія.

Він також підтвердив, що Офіс президента намагався переконати Степанова подати у відставку, але той відмовився. Тепер питання має вирішити Верховна Рада і, на думку Арахамії, більшість депутатів проголосують за відставку Степанова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Шмигаля про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.