Крісло Степанова, ймовірно, займе Ляшко, причина відставки - провал вакцинації, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Новим міністром охорони здоров'я, швидше за все, стане Віктор Ляшко. Максима Степанова відправлять у відставку через занадто повільні темпи вакцинації.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що найбільш вірогідним кандидатом є пан Ляшко", - сказав він.
"Пан Ляшко займався карантином і всіма цими тестами, і там є багато результатів, а вакцинацію забрав до себе особисто пан Степанов, і мені здається, що не впорався вчасно з цим завданням", - додав Арахамія.
За словами Арахамії, в укладання з іноземними партнерами договорів на поставку вакцин постійно доводилося втручатися Офісу президента.
"І коли вони спілкувались, вони неодноразово чули зворотній зв'язок від цих сторін, що наше Міністерство охорони здоров'я, нажаль, зверталось трошки пізніше, ніж інші. І завдяки цьому, можливо, є і такі затримки в постачанні. Якщо вся країна працює тільки на те, щоб дістати вакцини, а міністерство трошки гальмує, то треба міняти керівництво", - сказав Арахамія.
Він також підтвердив, що Офіс президента намагався переконати Степанова подати у відставку, але той відмовився. Тепер питання має вирішити Верховна Рада і, на думку Арахамії, більшість депутатів проголосують за відставку Степанова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Шмигаля про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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И эта новость самая хреновая для вас - народ устал от ЗЕлени...
Поверніть нам пані Супрун.
Красти вона не вміла, а робити щось для мудрого наріда щоб потім харкнув в обличчя? Я б не став.
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
- Нет проблем... Одолжим в "Дизель-шоу"...
предлагаю поставить его в угол на гречку ,
а домашний арест - это "наказание" от родителей для школьного двоечника
Просто неправильно поняли или вырвано из контекста.
Субота, 25 липня 2020,
І до речі про вакцинацію. Казали в партії ЄС, що зелена влада не готова до вакцинації і нічого не зможе зробити ефективно, тоді не вірили, звинувачували у псуванні іміджу України такими заявами ))) І зараз ми бачимо, що все так і сталось.