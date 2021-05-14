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Новини Політика України
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Крісло Степанова, ймовірно, займе Ляшко, причина відставки - провал вакцинації, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Крісло Степанова, ймовірно, займе Ляшко, причина відставки - провал вакцинації, - Арахамія

Новим міністром охорони здоров'я, швидше за все, стане Віктор Ляшко. Максима Степанова відправлять у відставку через занадто повільні темпи вакцинації.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що найбільш вірогідним кандидатом є пан Ляшко", - сказав він.

"Пан Ляшко займався карантином і всіма цими тестами, і там є багато результатів, а вакцинацію забрав до себе особисто пан Степанов, і мені здається, що не впорався вчасно з цим завданням", - додав Арахамія.

За словами Арахамії, в укладання з іноземними партнерами договорів на поставку вакцин постійно доводилося втручатися Офісу президента.

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"І коли вони спілкувались, вони неодноразово чули зворотній зв'язок від цих сторін, що наше Міністерство охорони здоров'я, нажаль, зверталось трошки пізніше, ніж інші. І завдяки цьому, можливо, є і такі затримки в постачанні. Якщо вся країна працює тільки на те, щоб дістати вакцини, а міністерство трошки гальмує, то треба міняти керівництво", - сказав Арахамія.

Він також підтвердив, що Офіс президента намагався переконати Степанова подати у відставку, але той відмовився. Тепер питання має вирішити Верховна Рада і, на думку Арахамії, більшість депутатів проголосують за відставку Степанова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Шмигаля про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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Топ коментарі
+17
Різниці жодної.
Поверніть нам пані Супрун.
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14.05.2021 22:25
+9
То вакцинацію таки провалили? 😰 А як же бравурні заяви про "чемпіонів світу"?
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14.05.2021 22:28
+7
а провал вакцинации -cлучайно, не попахивает государственной изменой ?
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14.05.2021 22:27
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А кресло Ляшка займет ястепанов)))))
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14.05.2021 22:23 Відповісти
Абрашка, ваша мышиная возня в кабмине уже никому не интересна.
И эта новость самая хреновая для вас - народ устал от ЗЕлени...
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14.05.2021 22:39 Відповісти
Різниці жодної.
Поверніть нам пані Супрун.
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14.05.2021 22:25 Відповісти
иди в задницу со своей супрун
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14.05.2021 22:33 Відповісти
А да! Краще Богатирьову! Нє?
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14.05.2021 22:34 Відповісти
а у тебя других вариантов нету в силу природной тупости?
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14.05.2021 22:38 Відповісти
СУПРУН !!!!
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14.05.2021 22:41 Відповісти
У мене - є. А от у тебе - схоже таки Богатирьова. Просто вголос визнати - некомільфо. 😁
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14.05.2021 22:44 Відповісти
А воно їй не треба.
Красти вона не вміла, а робити щось для мудрого наріда щоб потім харкнув в обличчя? Я б не став.
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14.05.2021 22:33 Відповісти
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, в розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
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15.05.2021 06:04 Відповісти
Не повиганяє. Як показує практика, на зміну кретинів призначають тупих жадібних хапуг.
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15.05.2021 08:35 Відповісти
- Володимир Олександрович! А що Ви будете робить, коли у Вас,для призначення на державні посади, "кадри", у "95-му кварталі", закінчаться?
- Нет проблем... Одолжим в "Дизель-шоу"...
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15.05.2021 08:46 Відповісти
Він не лише квартал задіяв. Він ще і сусідів та їхніх родичів на високі посади призначив.
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15.05.2021 08:51 Відповісти
а провал вакцинации -cлучайно, не попахивает государственной изменой ?
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14.05.2021 22:27 Відповісти
ведь от одного "госуправленца" типа кивы, в мирное время - погибла масса ни в чём не повинных людей...
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14.05.2021 22:29 Відповісти
Провал вакцинации - преступление ЗЕленского, а не клерка Степанова
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14.05.2021 22:43 Відповісти
Предлагаешь под домашний арест его?
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14.05.2021 22:50 Відповісти
та шо я изверг....
предлагаю поставить его в угол на гречку ,
а домашний арест - это "наказание" от родителей для школьного двоечника
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14.05.2021 23:09 Відповісти
Причина відставки - клоун пообіцяв вакцинувати всіх українців та забарижив вакцину євреям.
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14.05.2021 22:28 Відповісти
То вакцинацію таки провалили? 😰 А як же бравурні заяви про "чемпіонів світу"?
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14.05.2021 22:28 Відповісти
І славно перевели стрілки на одного стєпанова.
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14.05.2021 22:30 Відповісти
Виходить, що КОВІДний фонд по звізді Степанов пустив на пару з Криклієм? 😰
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14.05.2021 22:33 Відповісти
І Порошенком, само-собою.
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14.05.2021 22:34 Відповісти
Порошенко - кругом, по умолчанию 😂
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14.05.2021 22:44 Відповісти
Ну чемпионы, только с конца...
Просто неправильно поняли или вырвано из контекста.
Кресло Степанова, вероятно, займет Ляшко, причина отставки - провал вакцинации, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3343
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14.05.2021 22:33 Відповісти
шо за "провал вакцинации" у чемпионов? Думай шо говоришь
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14.05.2021 22:29 Відповісти
Кто-то не "заработал" на вакцинации.
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14.05.2021 22:33 Відповісти
З такою вакцино-задницею в Україні, можна хоч Лєнку Гідрантову класти на посаду чи Верещучку, вже все одно, бо не вирішиться нічого добрим.
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14.05.2021 22:33 Відповісти
Кресло Степанова, вероятно, займет Ляшко, причина отставки - провал вакцинации, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3669
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14.05.2021 22:34 Відповісти
С зекомандой ни один грамотный специалист работать не будет. Вот и меняют шило на мыло. В общем как у Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь..."
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14.05.2021 22:36 Відповісти
Не давно «рапортовали» ШО усё типи-топи........☹️
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14.05.2021 22:37 Відповісти
Зеленський взяв під особистий контроль отримання Україною вакцини від Covid-19
Субота, 25 липня 2020,
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14.05.2021 22:45 Відповісти
А Вы как братцы не садитесь а в музыканты не годитесь это про зеленую плесень и ее управленцев что не рожа то Арахамия
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14.05.2021 22:45 Відповісти
Хрен редьки не слаще.
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14.05.2021 23:04 Відповісти
Не то пальто.
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14.05.2021 23:09 Відповісти
откровение сухумской макаки...
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14.05.2021 23:32 Відповісти
Ну, провал вакцинации никак же не свзан с провалом санєпидемических мероприятий... Крісло Степанова, ймовірно, займе Ляшко, причина відставки - провал вакцинації, - Арахамія - Цензор.НЕТ 70
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14.05.2021 23:57 Відповісти
Да ні. Вакцинацію провалили регіони. Їм команда була, а вони все провалили. А найвеличніший тут ваашпе нє прічьом
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15.05.2021 00:53 Відповісти
Сподіваюсь Олег Ляшко ? Тому що на іншого я не згодний )
І до речі про вакцинацію. Казали в партії ЄС, що зелена влада не готова до вакцинації і нічого не зможе зробити ефективно, тоді не вірили, звинувачували у псуванні іміджу України такими заявами ))) І зараз ми бачимо, що все так і сталось.
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15.05.2021 01:30 Відповісти
Он (Степанов) нормальный министр.
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15.05.2021 02:49 Відповісти
В чем заключается его "нормальность"???
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15.05.2021 07:56 Відповісти
а может провал вакцинации от того что арахамия. ермак и вся зеленая шобла забрала деньги из фонда и покупать было не на что? а может президент и его жОП вообще не думали о вакцинации? надеялись что нам дадут вакйину даром.
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15.05.2021 08:30 Відповісти
Мавр сделал свойо дело.... Мавр может уходіть... Давай наступного такого ж. Злодія та брехливого клоуна, щоб далі грабувати та розводити тупих прямоходячих приматів.
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15.05.2021 10:22 Відповісти
Кресло Степанова, вероятно, займет подельник Степанова в провале вакцинации Ляшко, Провал вакцинации украинского народа спланированное действие "зе" власти против него.
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15.05.2021 10:26 Відповісти
Поменять Степанова на этого дохлого и воровитого Ляшка Это всё равно , что ничего не сделать!! Что не видно , что этот Ляшко приспособленец и жопализ!! Возвращайте те ка вы лучше СУпрун или в крайнем случае ставьте министром здравоохранения О. ГОЛУБОВСКУЮ!! Вот и посмотрим и сравним как она красиво звездит на каналах ТВ и как справится с ролью министра здравоохранения!! Только ради бога ни какие не радуцкие , комаровские, богатырёвы, Мусии, Богомольцы и прочие болтуны, ворюги и пустословы!!!
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15.05.2021 15:06 Відповісти
 
 