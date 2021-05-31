Кресло Степанова, вероятно, займет Ляшко, причина отставки - провал вакцинации, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новым министром здравоохранения, скорее всего, станет Виктор Ляшко. Максима Степанова отправят в отставку из-за слишком медленных темпов вакцинации.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что наиболее вероятным кандидатом является господин Ляшко", - сказал он.
"Господин Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, и там есть много результатов, а вакцинацию забрал к себе лично господин Степанов, и мне кажется, что не справился вовремя с этой задачей", - добавил Арахамия.
По словам Арахамии, в заключение с иностранными партнерами договоров на поставку вакцин постоянно приходилось вмешиваться Офису Президента.
"И когда они общались, они неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось чуть позже, чем другие. И благодаря этому, возможно, есть и такие задержки в поставках. Если вся страна работает только на то, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство", - сказал Арахамия.
Он также подтвердил, что Офис Президента пытался убедить Степанова подать в отставку, но тот отказался. Теперь вопрос должна решить Верховная Рада и, по мнению Арахамии, большинство депутатов проголосуют за отставку Степанова.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Шмыгаля об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
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И эта новость самая хреновая для вас - народ устал от ЗЕлени...
Поверніть нам пані Супрун.
Красти вона не вміла, а робити щось для мудрого наріда щоб потім харкнув в обличчя? Я б не став.
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
- Нет проблем... Одолжим в "Дизель-шоу"...
предлагаю поставить его в угол на гречку ,
а домашний арест - это "наказание" от родителей для школьного двоечника
Просто неправильно поняли или вырвано из контекста.
Субота, 25 липня 2020,
І до речі про вакцинацію. Казали в партії ЄС, що зелена влада не готова до вакцинації і нічого не зможе зробити ефективно, тоді не вірили, звинувачували у псуванні іміджу України такими заявами ))) І зараз ми бачимо, що все так і сталось.