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Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції

Після вивчення повного тексту рішення суду Офіс генпрокурора, швидше за все, оскаржить запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ще не бачили повного рішення. Я як генпрокурор просила арешт і заставу. Чи подобається мені, що я не отримала те, що просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, то він хоче бути впевнений у тому, що він просить, тому я ознайомлюсь з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію. Я впевнена у своїх діях. Для об'єктивності я вивчу все, прочитаю - і як людина, яка впевнена в тому, з чим я виступаю, я буду, звичайно, йти далі", - зазначила Венедіктова.

Вона наголосила, що не соромиться того, яким чином прокуратура діє у справі Медведчука.

"Я не вважаю, що вчора було щось таке, за що має бути соромно, або ми чимось маємо бути незадоволені. Чи підемо в апеляцію? Побачимо. Швидше за все, ми підемо в апеляцію, тому що я впевнена в тому документі, який підготувала. Я ще подивлюся на мотивацію судді", - сказала Венедіктова.

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Топ коментарі
+7
Не волнуйтесь вы так. Вы же сразу в рай...
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14.05.2021 23:49
+6
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 4673
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15.05.2021 00:06
+3
И что, быть заложником такой связки и прогибаться перед куйлом?
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14.05.2021 23:51
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БеняДиктовна, что ж так нерешительно ?
Еще проплата от кума не прошла ?
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14.05.2021 23:33 Відповісти
Не перегибайте палку с попытками взять под стражу. Медведчук действительно кум Путина. И в случае широкомасштабной войны могут погибнуть миллионы людей. Это не сопоставимая цена.
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14.05.2021 23:47 Відповісти
Не волнуйтесь вы так. Вы же сразу в рай...
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14.05.2021 23:49 Відповісти
И что, быть заложником такой связки и прогибаться перед куйлом?
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14.05.2021 23:51 Відповісти
Прогибаться не надо. Но и под арест его брать, считаю, тоже не нужно.
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14.05.2021 23:56 Відповісти
Обісрався?
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14.05.2021 23:58 Відповісти
А чому це ви випробовуєте такі борошна через частку Мертвечука, який може влучити у тюремний висновок?
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15.05.2021 00:10 Відповісти
Видно, что это лицо не заинтересовано в расследовании. Топи нелоха.
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14.05.2021 23:49 Відповісти
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 8333№79
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14.05.2021 23:59 Відповісти
Серьезные дела так и делаются. Скорее всего
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14.05.2021 23:50 Відповісти
Краще медведчука нехай народ судитиме на майдані.Тоді ніякої апеляції не потрібно.
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14.05.2021 23:52 Відповісти
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 4673
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15.05.2021 00:06 Відповісти
Зачем она выдает секретную информацию?
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15.05.2021 00:28 Відповісти
Может того....Венедиктову под домашний арест? Или владелицу крымских квартир -- жену комика?
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15.05.2021 01:07 Відповісти
не останавливайтесь-следующий гнусавый наркоман?))
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15.05.2021 01:26 Відповісти
Надеюсь, Офис генпрокурора понимает, что Мертвечук может, просто, купить судью и все потуги Генпрокурора будут напрасными.
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15.05.2021 01:25 Відповісти
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 7938
Нехай цей кремлівський виродок мертвечук пізнає всі тюремні "принади",
через які пройшли багато українських патріотів такі як В.Стус...
І яких він Юда злочинно запроторив в в'язницю і на смерть.
І які на відміну від нього Юди страждали і гинули за Україну,
яку вбиває він вірний кум - яничар - опричник )(уйла ..
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15.05.2021 06:04 Відповісти
Может быть, я ознакомлюсь... Ну, да то ж не Порошенко, тут тщательнее нужно, а то Боширов с Чепигой присниться могут
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15.05.2021 06:06 Відповісти
Уш очінь відна бєльіє ніткі...
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15.05.2021 08:27 Відповісти
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 7642Швидше за все, повільніше за світло? Да какая разніца!
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15.05.2021 12:11 Відповісти
 
 