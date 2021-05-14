Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції

Після вивчення повного тексту рішення суду Офіс генпрокурора, швидше за все, оскаржить запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ще не бачили повного рішення. Я як генпрокурор просила арешт і заставу. Чи подобається мені, що я не отримала те, що просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, то він хоче бути впевнений у тому, що він просить, тому я ознайомлюсь з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію. Я впевнена у своїх діях. Для об'єктивності я вивчу все, прочитаю - і як людина, яка впевнена в тому, з чим я виступаю, я буду, звичайно, йти далі", - зазначила Венедіктова.

Вона наголосила, що не соромиться того, яким чином прокуратура діє у справі Медведчука.

"Я не вважаю, що вчора було щось таке, за що має бути соромно, або ми чимось маємо бути незадоволені. Чи підемо в апеляцію? Побачимо. Швидше за все, ми підемо в апеляцію, тому що я впевнена в тому документі, який підготувала. Я ще подивлюся на мотивацію судді", - сказала Венедіктова.

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