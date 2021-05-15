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У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок

У селах, розташованих за 50-70 кілометрів від держкордону, в принципі відсутне українське телебачення.

Про це заявив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від початку цього року ми отримали звернення від усіх губернаторів прикордонних територій, а це Волинь, Рівне, Чернігів і Житомир, про те, що в селах, які розташовані в межах 50-70 кілометрів від кордону, в принципі відсутнє українське телебачення. Вони живуть у реаліях Білорусі або Російської Федерації і дізнаються про будь-які новини в Україні через 2-3 тижні. І здебільшого через викривлене бачення, яке демонструють російські телеканали", - заявив він на брифінгу в Києві в суботу.

За словами Щиголя, донесення україномовного контенту громадських телеканалів є основним завданням держави в період військової агресії.

"Саме тому ми реалізуємо проєкт будівництва нового мультиплексу, адже він є одним із питань національної безпеки", - наголосив глава Держспецзв'язку.

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Топ коментарі
+11
Зато другие страны на 70 км в глубь Украини вещают свою точку зрения, и так на всей границе. Даже Молдова и Беларусь могут считать украинское приграничье на 70 км своими землями. И только украинцам все побоку, удивительно только как Украина дожила до своего 30 летия.
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15.05.2021 14:19
+10
И об этом подумали на тридцатом году независимости?! В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 1967 В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 8043
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15.05.2021 13:54
+6
зараз це означає тільки те, що Україна по факту не контролює ці території
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15.05.2021 13:44
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зараз це означає тільки те, що Україна по факту не контролює ці території
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15.05.2021 13:44 Відповісти
У вас з мізками все добре?Я живу в Сумській області за три км від кордону з паРашкою і можу вас запевнити,що прикордонна смуга контролюється Україною і на цій землі живуть українці,в переважній більшості патріоти своєї країни.Люди дивляться українське т2,українські канали по супутниковому ТБ,в більшості сел проведено кабельний інтернет.Звісно,що багато людей дивляться якісь фільми чи концерти по раша тв через супутник,але російська пропаганда сприймається все меншою кількістю людей.
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15.05.2021 15:09 Відповісти
розбомблені мізки страшніше розбитих доріг
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15.05.2021 15:24 Відповісти
Це те, чого хоче клоун - бидло не має знати Українських новин бо може приїхати до Києва та зкинути клоуна.
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15.05.2021 13:51 Відповісти
И об этом подумали на тридцатом году независимости?! В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 1967 В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 8043
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15.05.2021 13:54 Відповісти
Овруч, например, в 20 км от границы.
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15.05.2021 13:55 Відповісти
интернет есть?
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15.05.2021 17:34 Відповісти
в с.Норинск?
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15.05.2021 17:35 Відповісти
Про що там казати, якщо на ВСІЙ території України немає українських мультиків для дітей! Діти вивчають українську мову по російськомовним мультикам. Перемога, мля!
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15.05.2021 13:56 Відповісти
Дуже дивно, що до цього часу не порушена кримінальна справа проти Ахмєтова, який знищив "Укртелеком" та його систему урядового зв`язку та оповіщення.
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15.05.2021 13:56 Відповісти
ну кто то же должен кацапов с цветами встречать ...
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15.05.2021 13:58 Відповісти
Воно отсутствуєт на всій території України В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 4966 .. То що є , то не українське ТБ , а олігархічне . Одне й друге мало що пов'язує .
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15.05.2021 14:03 Відповісти
Это потерянные сёла, а если не уберём РПЦ ,то потерям всю Украину, можете спросить у тех 73% от 39% проголосовавших
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15.05.2021 14:04 Відповісти
иппаааать... ВОТ ЭТО нооовость))))
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15.05.2021 14:14 Відповісти
Зато другие страны на 70 км в глубь Украини вещают свою точку зрения, и так на всей границе. Даже Молдова и Беларусь могут считать украинское приграничье на 70 км своими землями. И только украинцам все побоку, удивительно только как Украина дожила до своего 30 летия.
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15.05.2021 14:19 Відповісти
Помню, в детстве, иногда приходилось смотреть УТ-1. Это одни из самых страшных детских воспоминаний. Не думаю, что украинское телевидение с тех пор как-нибудь изменилось.
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15.05.2021 14:22 Відповісти
В УТ1 був величееезний плюс в 90-х і 2000-х - там показували чемпіонат України з футболу та лігу чемпіонів!
А зараз їх показують на платних каналах Фубол 1 і 2 Ахметова!
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15.05.2021 14:52 Відповісти
А где же МинСтэць со своими мега-проджектами, где комсомолец Кирилленко с многочисленными рассказами? Где спец по медиа Сюмар со своим "солсбери" в виде похищения Чауса? Где все эти замечательные болтуны? Оказывается лучше по Киеву вышивать и кукарекать о космических кораблях бороздящих просторы Большого театра, нежели чем подорвать свою задницу и съездить в пограничные районы и сделать так, чтобы на 50-70 км вглубь территории соседей было слышно украинское телевидение, а не наоборот В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 6915
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15.05.2021 14:23 Відповісти
Які Стець,Кириленко та Сюмар?Ти останні два роки в космосі перебував?
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15.05.2021 15:14 Відповісти
21 век - есть спутниковое ТВ, если кто не хочет, тех не заставишь смотреть, а вот бюджетное бало распилить на "на вышках" много из чинуш кто желает!
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15.05.2021 14:34 Відповісти
Для цього і піднятий цей плач про нещасних українців в прикордонних селах.
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15.05.2021 15:16 Відповісти
Зато уверенно принимаются российские и ДНРовские телеканалы.
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15.05.2021 14:55 Відповісти
У Львові ТБ присутнє , але я вже 7 років як викинув зомбоящик , щоб не перетворитись на дегенерата чи бидлюка , яких масово вирощує телевізор . Для нормальної , здорової , самодостатньої людини , яка хоче розвиватись , а не падати до рівня мешканця зоопарку , цілком достатньо смартфон , wi-fì "вуха" і безлімітний інтернет . Ну і може ще power-bank , по можливості . Дуже зручно .
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15.05.2021 14:55 Відповісти
Коли українські телеканали припинять російськомовні передачі?
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15.05.2021 15:00 Відповісти
Ніколи . Ми тяжко хворе суспільство .
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15.05.2021 15:07 Відповісти
До речі , в Україні немає жодної української розмовної радіостанції . ЖОДНОЇ . НВ - не зовсім розмовна і тим більше не українська , бо коли один ведучий говорить кацапською , а інший - взагалі московською , то це особисто мені звучить гидко і огидно . Незнаю чому . Просто гидко і все . Слухаю деколи польські tolk-fm або RP 24,там все нормально , польське радіо , польська мова . Як у людей .
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15.05.2021 15:06 Відповісти
Українське радіо, Промінь...
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15.05.2021 15:09 Відповісти
Дивно, куди все поділось, шоколад обіцяв і зробив українське телебачення по всій Україні, і де воно?
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15.05.2021 15:24 Відповісти
а якого біса ви супутники закодували, жлоби ж-ські
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15.05.2021 16:28 Відповісти
Шоб меньше рекламу дивились. У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок - Цензор.НЕТ 6803 Є куча незакодованих українських телеканалів, але ж люди не хочуть їх дивитись. Вони хочуть скотів на г+г і головне шоб на шару
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15.05.2021 20:21 Відповісти
интернет есть?
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15.05.2021 17:32 Відповісти
Я не розумію тих людей які хочуть на шару дивитись оті нещасні 32 телеканали на яких постійно йде реклама. Шо там можна дивитись на тих рекламних телеканалах? Рекламу? Ну в містах люди ж платять за послуги кабельного телебачення і нічого... Є провайдери супутникового телебачення. Приміром Viasat. Купи модуль та за якихось 100 грн дивись більше 100 телеканалів. Все всі хочуть на шару. Лайно, але ж нашару... У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок - Цензор.НЕТ 6506
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15.05.2021 20:19 Відповісти
это все что нужно знать, чтоби повесить министра культури и информационной политики на самой высокой телевышке в Украине
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15.05.2021 22:02 Відповісти
В Чернигове кроме пары украинских каналов никуя нет потому как остальные пару лет назад закодировали и сделали платными. Зато белоруские или кацапские каналы с их тупыми нарративами и концертами кобзона- полно, и все их смотрят.
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16.05.2021 00:51 Відповісти
 
 