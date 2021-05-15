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Вакцинація працівників освіти препаратом Pfizer може початися із 24 травня, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцинація працівників освіти препаратом Pfizer може початися із 24 травня, - Ляшко

Вакцинація працівників освіти препаратом Pfizer може початися з 24-25 травня. Доступ до вакцинації матимуть всі, не залежно від форми власності установи, а також працівники позакласної освіти.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ з посиланням наПро це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розвозити і вакцинувати ми хочемо з 24-25 травня. Будемо вакцинувати працівників освіти, оскільки у них орієнтовно через місяць починаються відпустки, і зібрати їх буде складно. Для вакцинації будемо використовувати вакцину Pfizer, яку отримуватимемо партіями наступного тижня", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко повідомив, що для цієї хвилі вакцинації працівників освіти будуть використані 387 тисяч доз із 483 тис.доз вакцини Pfizer, які Україна отримає, починаючи з вівторка наступного тижня.

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Ляшко зазначив, що доступ до вакцинації матимуть усі працівники освіти, незалежно від форми власності закладу, а також працівники позакласної освіти.

Крім працівників освіти, вакцинами, які надійдуть наступного тижня, провакцинують представників цільових груп, зокрема військовослужбовців та медиків, які не встигли вакцинуватися раніше.

Також Ляшко повідомив, що раніше було провакциновано близько 22 тис.працівників освіти, які візьмуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Для отримання вакцини працівникам освіти слід повідомити про своє бажання керівнику закладу освіти.

Вакцинацію працівників освіти проводитимуть виїзні вакцинальні бригади.

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Топ коментарі
+5
Дочекаються літінх канікул і почнуть вакцинувати. Немає слів, самі виражовування.
Скільки провакциновано військових на фронті? Всі лікарі провакциновані?
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15.05.2021 16:37
+4
Ну вот вам и подарочек, учителя. Баксов не будет, будет бесплатная прививка непонятным шмурдяком. Иди те потом спокойно на все лето на каникулы. ! сентября посчет выживших, не опаздывайте.
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15.05.2021 16:36
+3
Будем вакцинировать работников образования, так как у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска и собрать их будет сложно.

Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5212
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15.05.2021 16:30
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Скоріше будуть використовувати китайський Сіночпок аніж Пфайзер бо останній можна вигідно продати.
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15.05.2021 16:25 Відповісти
Тепер працівники освіти будуть притягуватися магнітиками у місцях ін,єкції. Подивимося їх відео на цю тему, бо зараз відео тільки від щеплених європейців.
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15.05.2021 16:28 Відповісти
А может и не начаться!!!!
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15.05.2021 16:25 Відповісти
понедельник день тяжелый
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15.05.2021 16:26 Відповісти
А может и не начаться... Так получилось и с обещаниями о миллионах тестов, потом с обещаниями о миллионах доз вакцин...
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15.05.2021 16:26 Відповісти
Будем вакцинировать работников образования, так как у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска и собрать их будет сложно.

Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5212
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15.05.2021 16:30 Відповісти
Так шо, вакцинация не провалена -- за шо ж тогда Степанова снимают?
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15.05.2021 16:31 Відповісти
неприкалуйся.
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15.05.2021 16:36 Відповісти
Я не приклываюсь! -- я задаю простой вопрос.

...а прикалывается Ляшко, скорей всего ...
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15.05.2021 16:48 Відповісти
над стєпановим. Вакцинація працівників освіти препаратом Pfizer може початися із 24 травня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8387
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15.05.2021 16:55 Відповісти
Ну вот вам и подарочек, учителя. Баксов не будет, будет бесплатная прививка непонятным шмурдяком. Иди те потом спокойно на все лето на каникулы. ! сентября посчет выживших, не опаздывайте.
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15.05.2021 16:36 Відповісти
Бесплатной уже не будет -- кредит в доллярах на вакцину взяли ж...
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15.05.2021 16:50 Відповісти
Кредит МВФ не дал. Дерибанить можно только остатки в казне.
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15.05.2021 16:54 Відповісти

Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19


https://censor.net/ru/news/3264652/vsemirnyyi_bank_vydelil_ukraine_90_mln_evro_kredita_na_vaktsinatsiyu_ot_covid19/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76208802
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15.05.2021 17:03 Відповісти
То уже бенины деньги, это не про нас)))
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15.05.2021 17:12 Відповісти
Для вас брали -- вам и отдавать... -- какая разница, кому? *)
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15.05.2021 17:19 Відповісти
Дочекаються літінх канікул і почнуть вакцинувати. Немає слів, самі виражовування.
Скільки провакциновано військових на фронті? Всі лікарі провакциновані?
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15.05.2021 16:37 Відповісти
неприкалуйся. (с)
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15.05.2021 16:49 Відповісти
як би ж ті лікарі хтіли вакцинуватися, то були б провакциновані.
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15.05.2021 17:36 Відповісти
Вакцинация учителей может начаться, а может и не начаться. Как обычно зебилы имитируют деятельность
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15.05.2021 16:59 Відповісти
Ну и урод... Ты это скажи своим родителям и дедушке с бабушкой, что нефиг им небо коптить. И в силу тяжелого экономического положения сдай их на мясокомбинат.
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15.05.2021 18:44 Відповісти
Кажуть що вакцина діє не довго, пару-трійку місяців. Як-раз на літо вистачить, а осінню будуть знову вакцинувати? Чи обійдуться?
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16.05.2021 04:31 Відповісти
 
 