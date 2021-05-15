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Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко

Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24-25 мая. Доступ к вакцинации будут иметь все, не зависимо от формы собственности учреждения, а также работники внеклассного образования.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Развозить и вакцинировать мы хотим с 24-25 мая. Будем вакцинировать работников образования, так как у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска и собрать их будет сложно. Для вакцинации будем использовать вакцину Pfizer, которую будем получать партиями на следующей неделе", - сказал он журналистам в субботу.

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Ляшко сообщил, что для этой волны вакцинации работников образования будут использованы 387 тысяч доз из 483 тыс.доз вакцины Pfizer, которые Украина получит, начиная со вторника следующей недели.

Ляшко отметил, что доступ к вакцинации будут иметь все работники образования, не зависимо от формы собственности учреждения, а также работники внеклассного образования.

Кроме работников образования, вакцинами, которые поступят на следующей неделе, будут вакцинировать представителей целевых групп, в частности, военнослужащих и медиков, которые не успели вакцинироваться ранее.

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Также Ляшко сообщил, что ранее были проваквинированы около 22 тыс. работников образования, которые примут участие в проведении внешнего независимого оценивания.

Для получения вакцины работники образования должны будут сообщить о своем желании руководителю учреждения образования.

Вакцинация сотрудников образования будет проводиться выездными вакцинальными бригадами.

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Топ комментарии
+5
Дочекаються літінх канікул і почнуть вакцинувати. Немає слів, самі виражовування.
Скільки провакциновано військових на фронті? Всі лікарі провакциновані?
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15.05.2021 16:37
+4
Ну вот вам и подарочек, учителя. Баксов не будет, будет бесплатная прививка непонятным шмурдяком. Иди те потом спокойно на все лето на каникулы. ! сентября посчет выживших, не опаздывайте.
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15.05.2021 16:36
+3
Будем вакцинировать работников образования, так как у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска и собрать их будет сложно.

Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5212
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15.05.2021 16:30
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Правила форума Совет форумчан
Скоріше будуть використовувати китайський Сіночпок аніж Пфайзер бо останній можна вигідно продати.
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15.05.2021 16:25 Ответить
Тепер працівники освіти будуть притягуватися магнітиками у місцях ін,єкції. Подивимося їх відео на цю тему, бо зараз відео тільки від щеплених європейців.
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15.05.2021 16:28 Ответить
А может и не начаться!!!!
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15.05.2021 16:25 Ответить
понедельник день тяжелый
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15.05.2021 16:26 Ответить
А может и не начаться... Так получилось и с обещаниями о миллионах тестов, потом с обещаниями о миллионах доз вакцин...
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15.05.2021 16:26 Ответить
Будем вакцинировать работников образования, так как у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска и собрать их будет сложно.

Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5212
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15.05.2021 16:30 Ответить
Так шо, вакцинация не провалена -- за шо ж тогда Степанова снимают?
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15.05.2021 16:31 Ответить
неприкалуйся.
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15.05.2021 16:36 Ответить
Я не приклываюсь! -- я задаю простой вопрос.

...а прикалывается Ляшко, скорей всего ...
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15.05.2021 16:48 Ответить
над стєпановим. Вакцинація працівників освіти препаратом Pfizer може початися із 24 травня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8387
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15.05.2021 16:55 Ответить
Ну вот вам и подарочек, учителя. Баксов не будет, будет бесплатная прививка непонятным шмурдяком. Иди те потом спокойно на все лето на каникулы. ! сентября посчет выживших, не опаздывайте.
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15.05.2021 16:36 Ответить
Бесплатной уже не будет -- кредит в доллярах на вакцину взяли ж...
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15.05.2021 16:50 Ответить
Кредит МВФ не дал. Дерибанить можно только остатки в казне.
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15.05.2021 16:54 Ответить

Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19


https://censor.net/ru/news/3264652/vsemirnyyi_bank_vydelil_ukraine_90_mln_evro_kredita_na_vaktsinatsiyu_ot_covid19/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76208802
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15.05.2021 17:03 Ответить
То уже бенины деньги, это не про нас)))
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15.05.2021 17:12 Ответить
Для вас брали -- вам и отдавать... -- какая разница, кому? *)
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15.05.2021 17:19 Ответить
Дочекаються літінх канікул і почнуть вакцинувати. Немає слів, самі виражовування.
Скільки провакциновано військових на фронті? Всі лікарі провакциновані?
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15.05.2021 16:37 Ответить
неприкалуйся. (с)
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15.05.2021 16:49 Ответить
як би ж ті лікарі хтіли вакцинуватися, то були б провакциновані.
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15.05.2021 17:36 Ответить
Вакцинация учителей может начаться, а может и не начаться. Как обычно зебилы имитируют деятельность
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15.05.2021 16:59 Ответить
Ну и урод... Ты это скажи своим родителям и дедушке с бабушкой, что нефиг им небо коптить. И в силу тяжелого экономического положения сдай их на мясокомбинат.
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15.05.2021 18:44 Ответить
Кажуть що вакцина діє не довго, пару-трійку місяців. Як-раз на літо вистачить, а осінню будуть знову вакцинувати? Чи обійдуться?
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16.05.2021 04:31 Ответить
 
 