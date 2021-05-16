Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У МВС заявили, що в Донецькій і Луганській областях посилюють заходи безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
У повідомленні зазначається: "Основні завдання правоохоронців на період курортного сезону залишаються незмінними: протидія вуличній злочинності та миттєве реагування на всі повідомлення громадян.
Також увагу правоохоронців сконцентровано на недопущенні дестабілізації оперативної обстановки в населених пунктах прифронтового регіону, вилученні з незаконного обігу зброї, боєприпасів і наркотичних речовин та виявленні розшукуваних осіб.
Загалом у вихідні дні на Донеччині охорону правопорядку забезпечуватимуть понад 600 військовослужбовців Нацгвардії і працівників поліції у складі піших і автопатрулів. Допомогу гвардійцям та поліцейським також надаватимуть представники громадських формувань".
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Highlander Freeman
@highlander_free
Як вам ряджений клоун?!
https://twitter.com/highlander_free/status/1393867032341450754
Шо? Хенералы раздали им боевые патроны перестав торговать ими хде не попадя?