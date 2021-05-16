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Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях

У МВС заявили, що в Донецькій і Луганській областях посилюють заходи безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

У повідомленні зазначається: "Основні завдання правоохоронців на період курортного сезону залишаються незмінними: протидія вуличній злочинності та миттєве реагування на всі повідомлення громадян.

Також увагу правоохоронців сконцентровано на недопущенні дестабілізації оперативної обстановки в населених пунктах прифронтового регіону, вилученні з незаконного обігу зброї, боєприпасів і наркотичних речовин та виявленні розшукуваних осіб.

Загалом у вихідні дні на Донеччині охорону правопорядку забезпечуватимуть понад 600 військовослужбовців Нацгвардії і працівників поліції у складі піших і автопатрулів. Допомогу гвардійцям та поліцейським також надаватимуть представники громадських формувань".

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Топ коментарі
+5
И в чем имитация? Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 7113 Это реальная работа "в поле", то чем полиция и должна заниматься. Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 5380
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16.05.2021 19:10
+3
усиление для ментов,это выезжать из населенного пункта на трассу и стричь бабло, с нариков стричь, главное стричь. и никакой хрен не смотрит что в самом нас. пункте полнейший бардак. вот у нас мер по кличке РИЖИЙ, сказал что не желает видеть грузовики на своем маршруте. теперь машины гружонные шлаком, а это токсичный груз едут не в доль 50 хат а в доль 10 многоэтажек, больници и общежития колледжа где проживают 10 тыс человек. за то мер не видит. гул от спортивных мотоциклов такой что спать не возможно. вся блатота ездит вне пдд. всем на все плевать. за то Ладыжин, самыйкрасивий город, а что в нутри гнилье, это херня. так что от усиления нам только хуже или никак
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16.05.2021 20:24
+2
Цілком згоден,це звичайна рутина,щоденна праця,в будь-якому регіоні!!! Тому не слід піаритись на цьому і видавати це за якесь досягнення !!! )))
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16.05.2021 19:21
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Імітація бурхливої діяльності триває !!)))
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16.05.2021 19:06 Відповісти
И в чем имитация? Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 7113 Это реальная работа "в поле", то чем полиция и должна заниматься. Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 5380
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16.05.2021 19:10 Відповісти
Цілком згоден,це звичайна рутина,щоденна праця,в будь-якому регіоні!!! Тому не слід піаритись на цьому і видавати це за якесь досягнення !!! )))
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16.05.2021 19:21 Відповісти
"піаритись" - це тебе на бутилку насаджувати? Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 9243
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16.05.2021 20:49 Відповісти
Реальна робота має результат!! Як в Україні з правоохороною громадянських прав,все ОК???))))
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16.05.2021 19:24 Відповісти
совсем не ок! Ок?
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16.05.2021 19:29 Відповісти
То який висновок?? Реальної роботи нема ,є лише імітація роботи!!!))))
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16.05.2021 19:51 Відповісти
Сиди уже на бутылке молча Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 7316
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16.05.2021 20:41 Відповісти
Дімон тут працює в поті чола
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16.05.2021 22:50 Відповісти
а ще ЗП урізали в НГ всі плюються..але с контракта не спригнешь
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16.05.2021 19:11 Відповісти
а в контракте зарплата не фиксируется ?
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16.05.2021 19:55 Відповісти
там були доплати АТОшні іх урізали
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16.05.2021 20:10 Відповісти
То звільняйся і йди знову бикам xвости крутити! Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 2237
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16.05.2021 20:44 Відповісти
раз усиливают значит бухать в наряде не будут?
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16.05.2021 19:19 Відповісти
Все більше бухати не будуть,але і меньше теж !!!))))
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16.05.2021 19:23 Відповісти
Петушиный угол взбунтовался !
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16.05.2021 19:26 Відповісти
Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 2730
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16.05.2021 19:29 Відповісти



Highlander Freeman

@highlander_free


Як вам ряджений клоун?!
https://twitter.com/highlander_free/status/1393867032341450754
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16.05.2021 19:30 Відповісти
П
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16.05.2021 19:35 Відповісти
усиление для ментов,это выезжать из населенного пункта на трассу и стричь бабло, с нариков стричь, главное стричь. и никакой хрен не смотрит что в самом нас. пункте полнейший бардак. вот у нас мер по кличке РИЖИЙ, сказал что не желает видеть грузовики на своем маршруте. теперь машины гружонные шлаком, а это токсичный груз едут не в доль 50 хат а в доль 10 многоэтажек, больници и общежития колледжа где проживают 10 тыс человек. за то мер не видит. гул от спортивных мотоциклов такой что спать не возможно. вся блатота ездит вне пдд. всем на все плевать. за то Ладыжин, самыйкрасивий город, а что в нутри гнилье, это херня. так что от усиления нам только хуже или никак
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16.05.2021 20:24 Відповісти
Яке нах...підсилення ,голімий чьос,пурга !!!)))
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16.05.2021 20:43 Відповісти
у тебя бутылка, на которой ты сидишь, уже до мозжечка достала Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 6155
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16.05.2021 20:45 Відповісти
Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 3547 Макс Полиграф---------Ти що сам з собою "левою рукою " !!! Послідовник Онана,соратник Киви !!!)))
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16.05.2021 21:23 Відповісти
а пока в обход закона снимают штрафы с предателей с двумя паспортами.
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16.05.2021 22:13 Відповісти
Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях

Шо? Хенералы раздали им боевые патроны перестав торговать ими хде не попадя?
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17.05.2021 05:59 Відповісти
 
 