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безопасность (958) Луганщина (6249) МВД (9224) Донецкая область (7158)

Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях

В МВД заявили, что в Донецкой и Луганской областях усиливают меры безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В сообщении отмечается: "Основные задачи правоохранителей на период курортного сезона остаются неизменными - противодействие уличной преступности и мгновенное реагирование на все сообщения граждан.

Также внимание правоохранителей сконцентрировано на недопущении дестабилизации оперативной обстановки в населенных пунктах прифронтового региона, изъятии из незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ и обнаружении разыскиваемых лиц.

Всего в выходные дни на Донетчине охрану правопорядка будут обеспечивать более 600 военнослужащих Нацгвардии и работников полиции в составе пеших и автопатрулей. Помощь гвардейцам и полицейским также предоставлять представители общественных формирований".

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Топ комментарии
+5
И в чем имитация? Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 7113 Это реальная работа "в поле", то чем полиция и должна заниматься. Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 5380
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16.05.2021 19:10
+3
усиление для ментов,это выезжать из населенного пункта на трассу и стричь бабло, с нариков стричь, главное стричь. и никакой хрен не смотрит что в самом нас. пункте полнейший бардак. вот у нас мер по кличке РИЖИЙ, сказал что не желает видеть грузовики на своем маршруте. теперь машины гружонные шлаком, а это токсичный груз едут не в доль 50 хат а в доль 10 многоэтажек, больници и общежития колледжа где проживают 10 тыс человек. за то мер не видит. гул от спортивных мотоциклов такой что спать не возможно. вся блатота ездит вне пдд. всем на все плевать. за то Ладыжин, самыйкрасивий город, а что в нутри гнилье, это херня. так что от усиления нам только хуже или никак
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16.05.2021 20:24
+2
Цілком згоден,це звичайна рутина,щоденна праця,в будь-якому регіоні!!! Тому не слід піаритись на цьому і видавати це за якесь досягнення !!! )))
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16.05.2021 19:21
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Правила форума Совет форумчан
Імітація бурхливої діяльності триває !!)))
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16.05.2021 19:06 Ответить
И в чем имитация? Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 7113 Это реальная работа "в поле", то чем полиция и должна заниматься. Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 5380
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16.05.2021 19:10 Ответить
Цілком згоден,це звичайна рутина,щоденна праця,в будь-якому регіоні!!! Тому не слід піаритись на цьому і видавати це за якесь досягнення !!! )))
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16.05.2021 19:21 Ответить
"піаритись" - це тебе на бутилку насаджувати? Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 9243
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16.05.2021 20:49 Ответить
Реальна робота має результат!! Як в Україні з правоохороною громадянських прав,все ОК???))))
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16.05.2021 19:24 Ответить
совсем не ок! Ок?
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16.05.2021 19:29 Ответить
То який висновок?? Реальної роботи нема ,є лише імітація роботи!!!))))
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16.05.2021 19:51 Ответить
Сиди уже на бутылке молча Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 7316
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16.05.2021 20:41 Ответить
Дімон тут працює в поті чола
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16.05.2021 22:50 Ответить
а ще ЗП урізали в НГ всі плюються..але с контракта не спригнешь
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16.05.2021 19:11 Ответить
а в контракте зарплата не фиксируется ?
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16.05.2021 19:55 Ответить
там були доплати АТОшні іх урізали
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16.05.2021 20:10 Ответить
То звільняйся і йди знову бикам xвости крутити! Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 2237
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16.05.2021 20:44 Ответить
раз усиливают значит бухать в наряде не будут?
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16.05.2021 19:19 Ответить
Все більше бухати не будуть,але і меньше теж !!!))))
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16.05.2021 19:23 Ответить
Петушиный угол взбунтовался !
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16.05.2021 19:26 Ответить
Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 2730
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16.05.2021 19:29 Ответить



Highlander Freeman

@highlander_free


Як вам ряджений клоун?!
https://twitter.com/highlander_free/status/1393867032341450754
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16.05.2021 19:30 Ответить
П
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16.05.2021 19:35 Ответить
усиление для ментов,это выезжать из населенного пункта на трассу и стричь бабло, с нариков стричь, главное стричь. и никакой хрен не смотрит что в самом нас. пункте полнейший бардак. вот у нас мер по кличке РИЖИЙ, сказал что не желает видеть грузовики на своем маршруте. теперь машины гружонные шлаком, а это токсичный груз едут не в доль 50 хат а в доль 10 многоэтажек, больници и общежития колледжа где проживают 10 тыс человек. за то мер не видит. гул от спортивных мотоциклов такой что спать не возможно. вся блатота ездит вне пдд. всем на все плевать. за то Ладыжин, самыйкрасивий город, а что в нутри гнилье, это херня. так что от усиления нам только хуже или никак
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16.05.2021 20:24 Ответить
Яке нах...підсилення ,голімий чьос,пурга !!!)))
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16.05.2021 20:43 Ответить
у тебя бутылка, на которой ты сидишь, уже до мозжечка достала Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 6155
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16.05.2021 20:45 Ответить
Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 3547 Макс Полиграф---------Ти що сам з собою "левою рукою " !!! Послідовник Онана,соратник Киви !!!)))
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16.05.2021 21:23 Ответить
а пока в обход закона снимают штрафы с предателей с двумя паспортами.
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16.05.2021 22:13 Ответить
Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях

Шо? Хенералы раздали им боевые патроны перестав торговать ими хде не попадя?
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17.05.2021 05:59 Ответить
 
 