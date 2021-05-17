Жителі ОРДЛО масово виїжджають на роботу в РФ, - правозахисники
Мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей масово виїжджають на роботу в РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Східної правозахисної групи".
"Така активізація пов’язана з:
- Початком відкриття літнього сезону на півдні РФ, де мешканців ОРДЛО запрошують працювати, як обслуговуючий персонал;
- Початком трудової вахти. Багато мешканців ОРДЛО працюють в РФ вахтовим методом по три місяці, на травневі свята та "червону горку" вони повертаються до ОРДЛО, а зараз знову виїжджають;
- Наразі, щоб оформитись на роботу в РФ потрібен паспорт РФ (або, як мінімум паспорт НЗФ "ЛДНР"), але щоб отримати паспорт РФ В ОРДЛО потрібно вистояти чергу, та у зв’язку з травневими святами, а також днями НЗФ "ЛНР" та "ДНР", центри з оформлення паспортів не працювали, та звісно накопились черга;
Мешканці ОРДЛО працюють в РФ не тільки на шатах, це і плантації, і готелі, і будівельні майданчики, і охоронці.
Зараз окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО намагаються використовувати всі важелі впливу, щоб працьовите населення працювало в РФ", - наголошується в повідомленні.
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Украину интересуют донбасские территории, но никак не народонаселения
Жопу мира рассссию и нормальные страны
кстати и донбасситам было бы полезно поработать в Европе(если возьмут)
Языки подучат
посмотрят как МОЖНО ЖИТЬ если не смотреть русское ТВ
а после работы ?
на России - такая же серость и безнадега(правда по ТВ там все ярко и красочно)
а в Европе все сделано ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Тут эти безмозглые големы нафиг не нужны, а на Роисе любое криворукое говно все равно лучше местных.
самый большой мост строили по немецким и голландским технологиям и на их же оборудовании
продолжать ?
2. Все, что строят роисяне в своей новой истории - китайские поделки, неработоспособный балласт или перемаркированый западный продукт, как турбины Сименс.
++++++++++++
Київ тут не правий конєшно , шо не почув Домбасс у його дрєвнєм національном двіжняку пособирать валєжнік з увєсістого піджопника.
всем приехавшим работы фатит
- рубли вёдрами грести будут!
И никто никуда не выезжает.
Но не для бинарных роботов, которые могут копать, а могут не копать.
Менше парашного народу в Україні, більше кисню українцям.
🤑
и даже - возвращаться?
ах да - гордае имя "шахтёр"
и... "биндэры"
Ветер Башню расшатал.
На базар пошли народы:
Мефистофель торговал.
Спесь, Коварство, Алчность, Пьянство -
Все Пороки разом сбыл!
А Иван в подарок Рабство -
Цепь на шею получил.
Одевал ее охотно,
Целовал:" Моя! Моя!"
Отдавала позолотой
Цепи длинная змея.
Стерлось золото сусально,
Пот и кровь подъели Крепь,
Но Россия неустанно
Бережет, лелеет Цепь!
Ней играет, впавши в детство,
В час, когда дремает плеть.
То зовет ее - Имперство,
То покрасит в красный цвет,
То по свету пьяной бродит
И соседей Цепью бьет…
Мудр Господь и Он Свободу
В дар, как пряник, не дает!
З України також масово їдуть на заробітки - і в Росію, і в ЄС.