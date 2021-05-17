Жителі ОРДЛО масово виїжджають на роботу в РФ, - правозахисники

Мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей масово виїжджають на роботу в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Східної правозахисної групи".

"Така активізація пов’язана з:

- Початком відкриття літнього сезону на півдні РФ, де мешканців ОРДЛО запрошують працювати, як обслуговуючий персонал;

- Початком трудової вахти. Багато мешканців ОРДЛО працюють в РФ вахтовим методом по три місяці, на травневі свята та "червону горку" вони повертаються до ОРДЛО, а зараз знову виїжджають;

- Наразі, щоб оформитись на роботу в РФ потрібен паспорт РФ (або, як мінімум паспорт НЗФ "ЛДНР"), але щоб отримати паспорт РФ В ОРДЛО потрібно вистояти чергу, та у зв’язку з травневими святами, а також днями НЗФ "ЛНР" та "ДНР", центри з оформлення паспортів не працювали, та звісно накопились черга;

Мешканці ОРДЛО працюють в РФ не тільки на шатах, це і плантації, і готелі, і будівельні майданчики, і охоронці.

Зараз окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО намагаються використовувати всі важелі впливу, щоб працьовите населення працювало в РФ", - наголошується в повідомленні.

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