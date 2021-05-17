Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей массово выезжают на работу в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Восточной правозащитной группы".

"Такая активизация связана:

- С началом открытия летнего сезона на юге РФ, где жителей ОРДЛО приглашают работать, как обслуживающий персонал.

- С началом трудовой вахты. Многие жители ОРДЛО работают в РФ вахтовым методом по три месяца, на майские праздники и "красную горку" они возвращаются в ОРДЛО, а сейчас снова выезжают.

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- Сейчас, чтобы оформиться на работу в РФ, нужен паспорт РФ (или, как минимум паспорт НЗФ "ЛДНР"), но чтобы получить паспорт РФ в ОРДЛО нужно выстоять очередь, и в связи с майскими праздниками, а также на днях НЗФ "ЛНР" и "ДНР", центры по оформлению паспортов не работали, и конечно накопились очереди.

- Жители ОРДЛО работают в РФ не только на шахтах, это и плантации, и гостиницы, и строительные площадки, и охранники.

Сейчас оккупационной администрации РФ в ОРДЛО, пытаются использовать все рычаги влияния, чтобы трудолюбивое население работало в РФ", - отмечается в сообщении.

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