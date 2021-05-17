Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей массово выезжают на работу в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Восточной правозащитной группы".
"Такая активизация связана:
- С началом открытия летнего сезона на юге РФ, где жителей ОРДЛО приглашают работать, как обслуживающий персонал.
- С началом трудовой вахты. Многие жители ОРДЛО работают в РФ вахтовым методом по три месяца, на майские праздники и "красную горку" они возвращаются в ОРДЛО, а сейчас снова выезжают.
- Сейчас, чтобы оформиться на работу в РФ, нужен паспорт РФ (или, как минимум паспорт НЗФ "ЛДНР"), но чтобы получить паспорт РФ в ОРДЛО нужно выстоять очередь, и в связи с майскими праздниками, а также на днях НЗФ "ЛНР" и "ДНР", центры по оформлению паспортов не работали, и конечно накопились очереди.
- Жители ОРДЛО работают в РФ не только на шахтах, это и плантации, и гостиницы, и строительные площадки, и охранники.
Сейчас оккупационной администрации РФ в ОРДЛО, пытаются использовать все рычаги влияния, чтобы трудолюбивое население работало в РФ", - отмечается в сообщении.
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Украину интересуют донбасские территории, но никак не народонаселения
Жопу мира рассссию и нормальные страны
кстати и донбасситам было бы полезно поработать в Европе(если возьмут)
Языки подучат
посмотрят как МОЖНО ЖИТЬ если не смотреть русское ТВ
а после работы ?
на России - такая же серость и безнадега(правда по ТВ там все ярко и красочно)
а в Европе все сделано ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Тут эти безмозглые големы нафиг не нужны, а на Роисе любое криворукое говно все равно лучше местных.
самый большой мост строили по немецким и голландским технологиям и на их же оборудовании
продолжать ?
2. Все, что строят роисяне в своей новой истории - китайские поделки, неработоспособный балласт или перемаркированый западный продукт, как турбины Сименс.
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Київ тут не правий конєшно , шо не почув Домбасс у його дрєвнєм національном двіжняку пособирать валєжнік з увєсістого піджопника.
всем приехавшим работы фатит
- рубли вёдрами грести будут!
И никто никуда не выезжает.
Но не для бинарных роботов, которые могут копать, а могут не копать.
Менше парашного народу в Україні, більше кисню українцям.
🤑
и даже - возвращаться?
ах да - гордае имя "шахтёр"
и... "биндэры"
Ветер Башню расшатал.
На базар пошли народы:
Мефистофель торговал.
Спесь, Коварство, Алчность, Пьянство -
Все Пороки разом сбыл!
А Иван в подарок Рабство -
Цепь на шею получил.
Одевал ее охотно,
Целовал:" Моя! Моя!"
Отдавала позолотой
Цепи длинная змея.
Стерлось золото сусально,
Пот и кровь подъели Крепь,
Но Россия неустанно
Бережет, лелеет Цепь!
Ней играет, впавши в детство,
В час, когда дремает плеть.
То зовет ее - Имперство,
То покрасит в красный цвет,
То по свету пьяной бродит
И соседей Цепью бьет…
Мудр Господь и Он Свободу
В дар, как пряник, не дает!
З України також масово їдуть на заробітки - і в Росію, і в ЄС.