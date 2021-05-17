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Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей массово выезжают на работу в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Восточной правозащитной группы".

"Такая активизация связана:

- С началом открытия летнего сезона на юге РФ, где жителей ОРДЛО приглашают работать, как обслуживающий персонал.

- С началом трудовой вахты. Многие жители ОРДЛО работают в РФ вахтовым методом по три месяца, на майские праздники и "красную горку" они возвращаются в ОРДЛО, а сейчас снова выезжают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выезжающие за границу на нелегальную работу украинцы могут быть не только депортированы, но и лишены заработанных денег, - эксперт

- Сейчас, чтобы оформиться на работу в РФ, нужен паспорт РФ (или, как минимум паспорт НЗФ "ЛДНР"), но чтобы получить паспорт РФ в ОРДЛО нужно выстоять очередь, и в связи с майскими праздниками, а также на днях НЗФ "ЛНР" и "ДНР", центры по оформлению паспортов не работали, и конечно накопились очереди.

- Жители ОРДЛО работают в РФ не только на шахтах, это и плантации, и гостиницы, и строительные площадки, и охранники.

Сейчас оккупационной администрации РФ в ОРДЛО, пытаются использовать все рычаги влияния, чтобы трудолюбивое население работало в РФ", - отмечается в сообщении.

Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники 01

Читайте: Выборы в Госдуму РФ: В ОРДЛО формируют агитационные штабы российских партий и собираются открывать избирательные участки

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+56
Вот молодцы, перестали кормить Украину, разбомбили все у себя дома и поехали мыть туалеты в срассию. Гениально.
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17.05.2021 02:22
+44
нет ватников - нет проблем !

Украину интересуют донбасские территории, но никак не народонаселения Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3839
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17.05.2021 02:10
+20
А куда ж им болезным еще выезжать?

Тут эти безмозглые големы нафиг не нужны, а на Роисе любое криворукое говно все равно лучше местных.
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17.05.2021 02:17
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Правила форума Совет форумчан
нет ватников - нет проблем !

Украину интересуют донбасские территории, но никак не народонаселения Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3839
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17.05.2021 02:10 Ответить
Є суттєва різниця - одні в Європу , інші в росію . Не помітили ? А з Європи в США , А з США в Європу , а з Африки в Європу і США , а хто бажає - може в Австралію ... І так вже багато десятків років . І тільки з динирилинири в росію ! Я тільки за , обома руками .
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17.05.2021 06:33 Ответить
да, даже паршивый завшелый дамбасянин будет выглядеть приличным человеком на фоне паталогических дегенератов алкоголиков из зауралья. и кроме га и шо, они мало чем отличаются от рассиянцев, потому и берут их по трудовой туалеты чистить
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17.05.2021 08:59 Ответить
ну ты сравнил Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3293
Жопу мира рассссию и нормальные страны
кстати и донбасситам было бы полезно поработать в Европе(если возьмут)
Языки подучат
посмотрят как МОЖНО ЖИТЬ если не смотреть русское ТВ
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17.05.2021 07:00 Ответить
не скажи
а после работы ?
на России - такая же серость и безнадега(правда по ТВ там все ярко и красочно)
а в Европе все сделано ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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17.05.2021 10:07 Ответить
Врешь. Те, кто за Украину, за украинский Донбасс очень интересует Украину. А предатели пусть едут - никто не держит. Так будет лучше для всех.
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17.05.2021 06:13 Ответить
А куда ж им болезным еще выезжать?

Тут эти безмозглые големы нафиг не нужны, а на Роисе любое криворукое говно все равно лучше местных.
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17.05.2021 02:17 Ответить
Ще до війни приїжджав до нас брат дружини, з Волгограду. Так розказував, що у них закон прийняли (ще тоді), стосовно того, щоб підприємці надавали роботу, в першу чергу, місцевим. Так приватні підприємці, щоб "не попасть под молотки", (особливо фермери, що брали "сезонників"), викручувалися так: давали в газети об"яви про найм, і називали мізерну оплату. Само-собою, ніхто не брався працювать. Три оголошення, а після того, наймали "хахлов", і платили нормальні гроші, в конвертах... "Зачем мне нанимать местную "рвань", которая только пьёт и ворует?"
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17.05.2021 05:11 Ответить
Петуха вы из гамна построили это правда! Остальное фейки!
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17.05.2021 06:51 Ответить
58 ракет подряд - это советское наследие (50 лет которому) РФ тут ни при чем
самый большой мост строили по немецким и голландским технологиям и на их же оборудовании
продолжать ?
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17.05.2021 07:02 Ответить
Рома,поинтересуйся,где построены эти 15 ледоколов.Швеция,Норвегия,Канада,Германия или ещё советской постройки.Насчет полетов в космос - это тоже наследие совка,которое рано или поздно подойдет к концу.Россия не смогла создать даже более менее приличной легковой машины,да что там машины,пылесоса или холодильника без импортных комплектующих не сделают,одни понты способны колотить.
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17.05.2021 07:24 Ответить
1. Я вовсе не бедный именно потому, что умный. Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5554 Даже по меркам Москвы я зарабатываю более, чем прилично.

2. Все, что строят роисяне в своей новой истории - китайские поделки, неработоспособный балласт или перемаркированый западный продукт, как турбины Сименс.
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17.05.2021 07:48 Ответить
Вот молодцы, перестали кормить Украину, разбомбили все у себя дома и поехали мыть туалеты в срассию. Гениально.
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17.05.2021 02:22 Ответить
У них нет унитазов. Пол росии не знает, что это такое!
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17.05.2021 02:51 Ответить
А ще працював зі мною хлопець з Луганська біженець , в нього родичів багато в ростовській області . Коли запитали : чому не поїхав туди , він відповів : чому повинен їхати туди , де в 21 сторіччі земляні поли в хатах ?
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17.05.2021 06:39 Ответить
Что за вой из дырки в деревянном сортире? Кацап о величии глаголит)
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17.05.2021 06:17 Ответить
Тут уж кто на что учился. Учился на программиста - будешь писать программы, учился на сантехника - будешь обслуживать соответствующую инфраструктуру. А вообще во всем мире это просто работа, хоть и грязная, но хорошо оплачиваемая и только в кацапстане, где значительная часть населения отсидела в тюрьмах, эта работа ассоциируется с унижениями и анальной болью.
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17.05.2021 06:39 Ответить
Ветров,а ты бы съездил в Европу,понюхал...Зачем такие вопросы задавать?Расскажеш потом,нашел ли хоть один сортир на улице и где,в какой стране?
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17.05.2021 07:20 Ответить
Сергей Гусаченко a2dcbe9d Вот молодцы, перестали кормить Украину..... Гениально.
Жителі ОРДЛО масово виїжджають на роботу в РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1822 ++++++++++++Жителі ОРДЛО масово виїжджають на роботу в РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7629
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17.05.2021 09:49 Ответить
Сбылась мечта донбосяо, поехать драить унитазы за жителями Кавказа.
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17.05.2021 02:33 Ответить
Маньки на трассе, Ваньки на унитазах. аля Расеянская мечта аки история успеха предателей.
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17.05.2021 02:36 Ответить
Знаю одного ватного длбба из Алчевска (инженер-металлург) ,при Украине получал больше 1 тыс. долларов .В 14м завыл *мы будем швЫйцарией без Украины* ,*Тупин введи мне поглЫбше*. На днях уехал в Магадан ,швЫйцарец херачит лопатой побольше и кидает подальше,живет в бараке Эх, хорошо то как!
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17.05.2021 10:17 Ответить
Ну а чого ото і не звалить туда де валєжнік розрішили собирать? Вєрним путьом ідьотє таварісштчі!
Київ тут не правий конєшно , шо не почув Домбасс у його дрєвнєм національном двіжняку пособирать валєжнік з увєсістого піджопника.
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17.05.2021 02:54 Ответить
РАБссия приобрела 500 тысч баранов из ДАУНбасса с паспортом Мавзолейца.... Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9248
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17.05.2021 03:17 Ответить
Зверіть увагу!Іх ніхто не примушує іхати туди а не в Украіну,самі вибирають.Питання - так це,як кажуть миротворчі телепні,"наші люди" яи може ні?
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17.05.2021 05:22 Ответить
Наверно натворили они в 2014, что боятся теперь в Украину ехать. Те, кто не боялся, 1,5 млн жителей уже в Украину давно уехали как переселенцы. А эти 7 лет манны небесной от РФ ждали. И вот, не дождавшись, уехали туда на заработки. А спрашивается, разве они это и без войны не могли сделать? А может и не надо было раньше.
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17.05.2021 06:08 Ответить
Да эти ватные длббы*думали *, что Засраха бАгАтющая процветающая страна,как показывали на раш тв и все с мацкофскими зарплатами и пЭнсиями! А она оказалась ,впрочем как всегда и была недостраной 3го мира,нищей и бесправной
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17.05.2021 10:23 Ответить
выгребных ям в рассеи много

всем приехавшим работы фатит
- рубли вёдрами грести будут!
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17.05.2021 05:25 Ответить
Рубль конечно не самая конвертируемая валюта, но не настолько же Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 864
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17.05.2021 06:42 Ответить
***** сделает его конвертируемым переименовав в "целковый" и введёт 1/2 корпейки и зарплаты в тыщах станут 2целковыми и 1/4 корпейки
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17.05.2021 07:40 Ответить
Мы можем ехать в развитые европейские страны, а они только в рашку.
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17.05.2021 05:57 Ответить
Как по мне Польша лучше чем Лаптеногий Мухосрагнск и Уст-Задрющенск! Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3185 Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3185 Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3185. Кстати крепко вам неразвитые Турки в Карабахе наваляли! Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6281
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17.05.2021 06:28 Ответить
Кормили всю Украину и поехали за миску супа от хозяина батрачить! Скрепно!
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17.05.2021 06:05 Ответить
Вяликая и магучая лугандония никогда не станет на колени.)
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17.05.2021 06:13 Ответить
Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1994
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17.05.2021 06:26 Ответить
На всех мыть туалетов не хватит.На рассии большенство это яма на улице называется туалет типа сортир,ну ничо гавно будите ведрами черпать за пайку.
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17.05.2021 06:34 Ответить
Откуда у тебя такие профессиональные знания в этом вопросе? Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8313
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17.05.2021 06:43 Ответить
Хорошо, что у нас работы завались.
И никто никуда не выезжает.
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17.05.2021 06:42 Ответить
Работы всегда завались.
Но не для бинарных роботов, которые могут копать, а могут не копать.
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17.05.2021 07:51 Ответить
А ещё можно кричать "ґаньба", водить хороводы по столице и устраивать "перфомансы и инсталляции". Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 7365
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17.05.2021 07:59 Ответить
хай валят. лишь бы не к нам. нам тут вата не нужна
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17.05.2021 06:43 Ответить
Так може проблема сама вирішиться ? Кожний отримає те , що хоче - совки свою родінку , а Українці Україну без ідіотів та сєпарів .
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17.05.2021 06:43 Ответить
Подождите, а кто же тогда будет "строить процветающие республики Бамбаса"?
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17.05.2021 06:48 Ответить
«Я не разумею вашу псячу мову»: под Одессой преподаватель колледжа назвал украинский языком «оккупантов и фашистов»16 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 5Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3585Скандал разгорается в городе Черноморске, где преподаватель спецдисциплин морского специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко публично назвал украинский языком оккупантов и фашистов.Читать далее
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17.05.2021 06:48 Ответить
Забавно такое слышать от бульбаша.
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17.05.2021 07:13 Ответить
Стерненко на таких не хватает. Чего в Украине жить с такими взглядами? Что уродов держит?
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17.05.2021 11:53 Ответить
Отакої! А за пєнцієй в Україну? Треба терміново відкривати відділення ПФ на кпп та збільшувати відрахування до нього мудрому нарідові.
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17.05.2021 06:51 Ответить
да пусть все до единого выедут... земля освободится от дерьма...
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17.05.2021 07:01 Ответить
Ну і славненько!
Менше парашного народу в Україні, більше кисню українцям.
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17.05.2021 07:20 Ответить
скрепных через КПП не пускают свои так они через "парашу" в Украину лезут! Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3134
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17.05.2021 07:26 Ответить
Таджики разбежались.. А дамбасяне за еду всегда были готовы работать.. Всё логично))
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17.05.2021 07:28 Ответить
"Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия"©

🤑
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17.05.2021 07:31 Ответить
там вата до костей всмотритесь в их морды лиц на перемотке видео видно что они пришли добровольно на говногруппу ностальгия за совковм плюс совки они сами размахивая кацапскими флагами и флагами вымышленной республики и зачем нам такое население чтоб голосовали за опзж и против евроинтерграции и нато Любэ в Донецке. 11 Мая День Республики
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17.05.2021 07:51 Ответить
в Украине им значит жилось плохо, теперь батрачат на паРаше на самых грязных работах, теперь хорошо...
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17.05.2021 08:03 Ответить
а кто им раньше запрещал выезжать в паРашу?
и даже - возвращаться?
ах да - гордае имя "шахтёр"
и... "биндэры"
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17.05.2021 08:17 Ответить
Отошли Потопа воды,
Ветер Башню расшатал.
На базар пошли народы:
Мефистофель торговал.

Спесь, Коварство, Алчность, Пьянство -
Все Пороки разом сбыл!
А Иван в подарок Рабство -
Цепь на шею получил.

Одевал ее охотно,
Целовал:" Моя! Моя!"
Отдавала позолотой
Цепи длинная змея.

Стерлось золото сусально,
Пот и кровь подъели Крепь,
Но Россия неустанно
Бережет, лелеет Цепь!

Ней играет, впавши в детство,
В час, когда дремает плеть.
То зовет ее - Имперство,
То покрасит в красный цвет,

То по свету пьяной бродит
И соседей Цепью бьет…
Мудр Господь и Он Свободу
В дар, как пряник, не дает!
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17.05.2021 08:22 Ответить
Раньше даунбасюки верещали что украинцы едут в Европу жопы подмывать буржуям за евро, а теперь сами едут кацапам жопы подмывать за деревянные рубли.
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17.05.2021 08:24 Ответить
Теж мені "новина".
З України також масово їдуть на заробітки - і в Росію, і в ЄС.
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17.05.2021 08:27 Ответить
Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ, - правозащитники.....кочевой народ московской Орды имеет бескрайнее жизненное пространство , работать на своей земле не хотят и лезут на чужое к своим соседям, может предложить им помощь и через ООН направить 50 000 специалистов по созданию КОЛХОЗОВ и всех вояк ордынских приучить к работе .чтобы пользу приносили внутри своей страны.( как по Шолохову Жителі ОРДЛО масово виїжджають на роботу в РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4063 пятидесяти тысячники)
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17.05.2021 08:37 Ответить
Пардон... ПЯТИТЫСЯЧНИКИ Жителі ОРДЛО масово виїжджають на роботу в РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1272
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17.05.2021 08:44 Ответить
Это шо выходит?? кормильцы наши теперь всю расиюшку кормить будут???
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17.05.2021 09:06 Ответить
А что они умеют делать , кроме как получать субсидию и продуктовые пакеты ?
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17.05.2021 09:23 Ответить
А я радий, що лугандони шкуають і знаходять себе. Нехай в них все вийде. Якщо не склалось в Україні, то нехай хоч десь. Краще мати звичайного сусіда, ніж ворога в свойому домі.
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17.05.2021 09:51 Ответить
Тебе тоже не помешало бы *найти себя* на Засрахе
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17.05.2021 10:36 Ответить
население донбасса это завезенные кацапы, вот они и едут.
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17.05.2021 10:57 Ответить
 
 