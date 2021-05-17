19 травня відбудеться відеоконференція спільного засідання ТКГ. Оприлюднено порядок денний

Завтра, 18 травня, відбудуться відеоконференції робочих груп з питань безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи та економічної робочої групи Тристоронньої контактної групи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані української сторони в Тристоронній контактній групі.

Зазначають, що 19 травня відбудеться відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.

Оприлюднено також порядок денний майбутніх засідань.

- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

- вдосконалення контрольного механізму;

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у н.п. Золоте і Щастя;

- обмін утримуваними особами;

- повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територіїї;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

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"Зараз тривають консультації на рівні політичних радників, мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики", - додала українська сторона в ТКГ.