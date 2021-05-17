19 травня відбудеться відеоконференція спільного засідання ТКГ. Оприлюднено порядок денний
Завтра, 18 травня, відбудуться відеоконференції робочих груп з питань безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи та економічної робочої групи Тристоронньої контактної групи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані української сторони в Тристоронній контактній групі.
Зазначають, що 19 травня відбудеться відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.
Оприлюднено також порядок денний майбутніх засідань.
- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- вдосконалення контрольного механізму;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у н.п. Золоте і Щастя;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територіїї;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
"Зараз тривають консультації на рівні політичних радників, мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики", - додала українська сторона в ТКГ.
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"Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам (прямі перемовини) и начала процессуальную очистку ( амністія для сепарів), - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова"
Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
Крылов Иван Андреевич