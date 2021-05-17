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Новости Агрессия России против Украины
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19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ. Обнародована повестка дня

19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ. Обнародована повестка дня

Завтра, 18 мая, состоятся видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы и экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что 19 мая состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Обнародована также повестка дня предстоящих заседаний. 

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

- совершенствование контрольного механизма;

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

- обмен удерживаемыми лицами;

- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Читайте также: Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова

"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников, цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - добавила украинская сторона в ТКГ.

Автор: 

переговоры (4915) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Переливатимуть з пустого в порожнє.
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17.05.2021 10:48 Ответить
Не скажіть. Втілюють, по- тихому, плани фуйла, аж гай гуде.
"Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам (прямі перемовини) и начала процессуальную очистку ( амністія для сепарів), - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова"
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17.05.2021 11:09 Ответить
бла бла бла....
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17.05.2021 10:53 Ответить
Квартет

Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».

Крылов Иван Андреевич
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17.05.2021 10:58 Ответить
Цікаво, а чому терористи мають сідати за стіл перемовин та ще й дослухатися до пропозицій української сторони? Чим для них погана сьогоднішня ситуація? Їм що, залили сала за шкуру АСУ, чи насипали не підйомних санкцій зелені владоможці? Перемовини є як правило результатом, чи вінцем певних, здебільшого військових дій, і покликані зафіксувати стан справ, який виник внаслідок цих дій. За останні три роки щось змінилося? Ні. Тому яка потреба є міняти поточний стан справ?
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17.05.2021 11:02 Ответить
из всей лабуды на повестке дня останется два вопроса, как всегда: 1. открытие побольше КПП, 2. возобновит торговлю и любые связи с ордолом, т.е. с гражданами рефии. имеющими паспорт Украины для получения пенсии и льгот.
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17.05.2021 11:08 Ответить
 
 