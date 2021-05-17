19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ. Обнародована повестка дня
Завтра, 18 мая, состоятся видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы и экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.
Отмечается, что 19 мая состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Обнародована также повестка дня предстоящих заседаний.
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- совершенствование контрольного механизма;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников, цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - добавила украинская сторона в ТКГ.
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"Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам (прямі перемовини) и начала процессуальную очистку ( амністія для сепарів), - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова"
Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
Крылов Иван Андреевич