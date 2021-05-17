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Україна, Грузія і Молдова заснували "Асоційоване тріо"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна, Грузія і Молдова заснували "Асоційоване тріо"

Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови Дмитро Кулеба, Давид Залкаліані і Ауреліу Чокой підписали тристоронній меморандум про початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції "Асоційоване тріо".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив журналістам після підписання меморандуму в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Асоційоване тріо - це наше повідомлення про те, що немає альтернативи європейської інтеграції для наших трьох країн-партнерів, і немає альтернативи також і для Європи, тому що вони повинні сприймати наші три країни як серйозний проєкт із забезпечення миру і процвітання в Європі", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, 17 травня міністри закордонних справ Грузії та Молдови Давид Залкаліані і Ауреліу Чокой прибули з офіційним візитом в Україну для обговорення євроінтеграцію трьох країн.

Також читайте: Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+3
Цирк,тай годі !!!)))
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17.05.2021 13:59
+2
Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 4402
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17.05.2021 14:00
+2
Кацапам такое точно не понравится. Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 6929
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17.05.2021 14:03
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Видимо спасть или бухать втроем ушло далеко в прошлое
Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 2741
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17.05.2021 13:54 Відповісти
Странна аднака. Зеля з Санду навіть розмовляти не захотів коли вона намагалась додзвонитись до нього. Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 8038
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17.05.2021 13:57 Відповісти
когда зе начинает говорить, то не договорив предложение переключается на другое и потом на третье. В результате не понятно что оно хочет сказать.
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17.05.2021 14:01 Відповісти
В його голові думки стрибають у випадковому порядку. Як молонья, коли не знаєш куди шарахне.
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17.05.2021 14:06 Відповісти
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою,не спроможна на самостійну діяльність чи мислення!! Дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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17.05.2021 14:17 Відповісти
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
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17.05.2021 13:59 Відповісти
Цирк,тай годі !!!)))
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17.05.2021 13:59 Відповісти
и никуда от шоу не убежать))) (даже в названии))))
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17.05.2021 14:18 Відповісти
Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 4402
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17.05.2021 14:00 Відповісти
Кацапам такое точно не понравится. Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 6929
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17.05.2021 14:03 Відповісти
Так ГУАМ вже був.
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17.05.2021 14:12 Відповісти
есть МЖМ, есть ЖМЖ... а даном случае - МММ )))))))
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17.05.2021 14:14 Відповісти
Украина, Молдова, Грузия - У, М, Г ... МУГ... ГУМ)))...ГрУМ )))...МоГУ !!!!
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17.05.2021 14:20 Відповісти
Напомнило фильм про трех мексиканцев
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17.05.2021 14:37 Відповісти
Главное, что Рашка сраная напоминает "Кин-Дза-Дза"....
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17.05.2021 14:41 Відповісти
Т.е. три человека собрались в Киеве, пописали какую-то муть между собой и требуют чтобы эту муть ЕС одобрил? Я ничего не путаю? Когда ж вы уже делом начнете заниматься, а не смешить людей?
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17.05.2021 14:54 Відповісти
 
 