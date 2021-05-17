Україна, Грузія і Молдова заснували "Асоційоване тріо"

Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови Дмитро Кулеба, Давид Залкаліані і Ауреліу Чокой підписали тристоронній меморандум про початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції "Асоційоване тріо".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив журналістам після підписання меморандуму в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Асоційоване тріо - це наше повідомлення про те, що немає альтернативи європейської інтеграції для наших трьох країн-партнерів, і немає альтернативи також і для Європи, тому що вони повинні сприймати наші три країни як серйозний проєкт із забезпечення миру і процвітання в Європі", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, 17 травня міністри закордонних справ Грузії та Молдови Давид Залкаліані і Ауреліу Чокой прибули з офіційним візитом в Україну для обговорення євроінтеграцію трьох країн.

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