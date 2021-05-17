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Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио"

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам после подписания меморандума в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ассоциированное трио - это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз, - Зеленский

Как сообщалось, 17 мая министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Украину для обсуждения евроинтеграцию трех стран.

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Топ комментарии
+3
Цирк,тай годі !!!)))
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17.05.2021 13:59
+2
Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 4402
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17.05.2021 14:00
+2
Кацапам такое точно не понравится. Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 6929
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17.05.2021 14:03
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Видимо спасть или бухать втроем ушло далеко в прошлое
Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 2741
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17.05.2021 13:54 Ответить
Странна аднака. Зеля з Санду навіть розмовляти не захотів коли вона намагалась додзвонитись до нього. Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 8038
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17.05.2021 13:57 Ответить
когда зе начинает говорить, то не договорив предложение переключается на другое и потом на третье. В результате не понятно что оно хочет сказать.
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17.05.2021 14:01 Ответить
В його голові думки стрибають у випадковому порядку. Як молонья, коли не знаєш куди шарахне.
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17.05.2021 14:06 Ответить
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою,не спроможна на самостійну діяльність чи мислення!! Дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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17.05.2021 14:17 Ответить
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
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17.05.2021 13:59 Ответить
Цирк,тай годі !!!)))
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17.05.2021 13:59 Ответить
и никуда от шоу не убежать))) (даже в названии))))
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17.05.2021 14:18 Ответить
Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 4402
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17.05.2021 14:00 Ответить
Кацапам такое точно не понравится. Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" - Цензор.НЕТ 6929
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17.05.2021 14:03 Ответить
Так ГУАМ вже був.
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17.05.2021 14:12 Ответить
есть МЖМ, есть ЖМЖ... а даном случае - МММ )))))))
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17.05.2021 14:14 Ответить
Украина, Молдова, Грузия - У, М, Г ... МУГ... ГУМ)))...ГрУМ )))...МоГУ !!!!
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17.05.2021 14:20 Ответить
Напомнило фильм про трех мексиканцев
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17.05.2021 14:37 Ответить
Главное, что Рашка сраная напоминает "Кин-Дза-Дза"....
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17.05.2021 14:41 Ответить
Т.е. три человека собрались в Киеве, пописали какую-то муть между собой и требуют чтобы эту муть ЕС одобрил? Я ничего не путаю? Когда ж вы уже делом начнете заниматься, а не смешить людей?
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17.05.2021 14:54 Ответить
 
 