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Новини Політика України
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Комітет Ради визнав незадовільною роботу голови ДФС Мельника, - "слуга народу" Холодов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради визнав незадовільною роботу голови ДФС Мельника, - "слуга народу" Холодов

Депутати парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні визнали незадовільною роботу голови Державної фіскальної служби Вадима Мельника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов.

За його словами, це справедливе рішення.

"Ми спостерігаємо накрутку фейкових показників, зокрема, щодо виявлення контрафактних і нелегальних ПММ та інших підакцизних товарів, які насправді не дають ніякого результату державі. Проведена нікому не потрібна і безглузда реорганізація ДФС, яка роздула штат і створила величезну кількість проблем перед ліквідацією ДФС. ДФС фактично ігнорує запити народних депутатів", - зазначив нардеп.

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Так, Холодов повідомив, що комітет Ради рекомендував ДПС і ДФС "провести перевірки АЗС на предмет дотримання законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, касових операцій, наявності ліцензій і, що найважливіше, припинити ці порушення".

Крім того, ДФС рекомендують провести перевірки виробників і імпортерів, а також учасників ланцюжка поставок палива на предмет нелегального використання добавок в моторні палива та мінімізації акцизів, і проінформувати про результати народних депутатів. А ДПС - розробити алгоритм автоматичного формування аналітичних звітів для виявлення ризикових платників у сфері обігу палива.

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И шо его теперь ,под суд ??? Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 4665
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17.05.2021 15:58 Відповісти
Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 7110 Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 4869
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17.05.2021 16:00 Відповісти
Стадо баранов,проверки,проверки,проверки и проверки,все ваши проверяльщики устраиваются на должности проверяльщиков только ради сбора взяток,так что проверки плавно превращаются во взятки,взятки,взятки и взятки,снижайте налоги и сборы,сокращайте госаппарат,создавайте благоприятную бизнес среду,привлекайте инвестиции,а агента Лубянки гетьмановича гоните нафиг в его москвабад.
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17.05.2021 16:05 Відповісти
так сам Шмигаль хвалився, що план по фіскальним надходженням виконується на 101%!
Чим ще незадоволені?
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17.05.2021 16:13 Відповісти
 
 