Кабмін звільнив заступників міністрів економіки, інфраструктури, енергетики та ФДМ

Кабінет міністрів 17 травня оприлюднив низку розпоряджень про звільнення чиновників ФДМ, міністерств економіки, енергетики та інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Уряд звільнив:

Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Світлану Панаіотіді з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 17 травня за власним бажанням

Андрія Єгорова з посади заступника голови Фонду державного майна з 24 травня 2021 за власним бажанням

заступника міністра енергетики Юрія Бойка

заступника міністра енергетики Олександра Зоріна

При цьому, якщо Клімашевського, Панаіотіді і Єгорова звільняють за власним бажанням, то звільнення Бойка і Зоріна в уряді пояснюють першим абзацом частини другої статті 9 Закону України про центральні органи виконавчої влади. Ця частина закону передбачає, що заступники міністра можуть бути звільнені з посад за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.

Нагадуємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.

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