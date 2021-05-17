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Кабмін звільнив заступників міністрів економіки, інфраструктури, енергетики та ФДМ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін звільнив заступників міністрів економіки, інфраструктури, енергетики та ФДМ

Кабінет міністрів 17 травня оприлюднив низку розпоряджень про звільнення чиновників ФДМ, міністерств економіки, енергетики та інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Уряд звільнив:

  • Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Світлану Панаіотіді з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 17 травня за власним бажанням
  • Андрія Єгорова з посади заступника голови Фонду державного майна з 24 травня 2021 за власним бажанням
  • заступника міністра енергетики Юрія Бойка
  • заступника міністра енергетики Олександра Зоріна

При цьому, якщо Клімашевського, Панаіотіді і Єгорова звільняють за власним бажанням, то звільнення Бойка і Зоріна в уряді пояснюють першим абзацом частини другої статті 9 Закону України про центральні органи виконавчої влади. Ця частина закону передбачає, що заступники міністра можуть бути звільнені з посад за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.

Нагадуємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.

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це той самий боййко? а куди повисили?
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17.05.2021 21:21 Відповісти
ні, не вишкиБойка...інший)))
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17.05.2021 21:34 Відповісти
наступает неприкрытый драбодан
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17.05.2021 21:27 Відповісти
то что выбросили Бойко это все верно.. достал бенин покыдок даже сегодня один сайтик Украина коммунальная .....опубликовала прощальное поноса от Бойко мол с 1 июля 2021 года тариф на свет для нариду по просьбе нарида вырастет до 3,7 раза!!!!! так что тот еще кретин между нами говоря они же понимают что их просто вынесут ногами вперед уже долгов в ЖКХ секторе населения 80 МИЛЛИАРДОВ!!!!!! уже Ассоциация потребителей услуг ЖКХ сегодня же уведомила что если вы поднимите тариф на тепло на 30% или даже до 57% то оплатить смогут не больше 30% плюс бонусом информация- что по новому постановлению КМУ- о субсидиях уже шестерки Ахметки Наперстоковича.. по сути урезало субсидии на 99,99% тем кому назначали раньше... короче поезд ЖКХ сектора как и экономики летит в бетонный забор на полной скорости добавим летние обострения ситуации и даже ЛОКДАУН С ИНДИЙСКИМ ШАМОМ летом это 100% будет а иначе будет как в Индии миллион костров кремируют тела умерших... вакцинация провалена да и то как оказалось от новых мутировавшийся штаммов вируса Ковид 19 это все как канхетка до Луны... .... правовой беспредел полиции Авакова.. терки с МВФ.. даже у зеленой плесени поняли что папандос еще тот если принять все условия МВФ то их надо подписывать не в Киеве потом их просто не дадут доехать до Борисполя если не принять та же песня но вид сбоку о чем это я О ДЕФОЛТЕ да да который давно де-факто есть.... а вот юридически мямлят...давно нам пора самими объявить дефолт и точка... это лучшее что можно сделать для страны у кого бабла нема он ни нашел и не потерял.. у кого бабло наворованное как у наших олигархов им дефолт ох как весело 47% прибыли для всех станут по дефолту минус 4 тысячи 570% после нуля....и все олигархат закончится как будто растаявший снег...что мы теряем ничего нам не принадлежат ни газопроводы ни отопление ни водоканала ни облэнерго ни облгазы ничего теряем не мы а олигархи и что плакать нам от этого... второй момент после дефолта со временем обстановка станет адекватной новые переговоры а они будут и не только с МВФ на более выгодных условиях для Украины или вы считаете что в Европе нет людей способных понять простую истину что если Украину обрушить в ноль то завтра у них на границе Европы будет сплошное росийско не ясно что ОРЛДО от Балтики до Черного моря и не уверен что оно им надо...потому что это конец всему ЕВРОСОБЮЮЗ распад полный и причем скандальные кое кто уже готов воссоздать подобие Варшавского нового союза с Россией хотя бы в силу плюнуть в рыло...
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17.05.2021 21:43 Відповісти
ого...
Та це зміна кардинальна... там якась коаліція переформатовується...
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17.05.2021 22:01 Відповісти
 
 