Кабмін звільнив заступників міністрів економіки, інфраструктури, енергетики та ФДМ
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Кабінет міністрів 17 травня оприлюднив низку розпоряджень про звільнення чиновників ФДМ, міністерств економіки, енергетики та інфраструктури.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Уряд звільнив:
- Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Світлану Панаіотіді з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 17 травня за власним бажанням
- Андрія Єгорова з посади заступника голови Фонду державного майна з 24 травня 2021 за власним бажанням
- заступника міністра енергетики Юрія Бойка
- заступника міністра енергетики Олександра Зоріна
При цьому, якщо Клімашевського, Панаіотіді і Єгорова звільняють за власним бажанням, то звільнення Бойка і Зоріна в уряді пояснюють першим абзацом частини другої статті 9 Закону України про центральні органи виконавчої влади. Ця частина закону передбачає, що заступники міністра можуть бути звільнені з посад за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.
Нагадуємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.
Будь ласка, зачекайте...
Та це зміна кардинальна... там якась коаліція переформатовується...