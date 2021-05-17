РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
35323 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3996 5
Кабмин (5019) кадры (200) увольнение (1063) чиновник (539)

Кабмин уволил заместителей министров экономики, инфраструктуры, энергетики и ФГИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил заместителей министров экономики, инфраструктуры, энергетики и ФГИ

Кабинет Министров 17 мая обнародовал ряд розпоряжений об увольнении чиновников ФГИ, министерств экономики, энергетики и инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство уволило:

  • Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Светлану Панаиотиди с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 мая по собственному желанию
  • Андрея Егорова от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества с 24 мая 2021 по собственному желанию
  • заместителя министра энергетики Юрия Бойко
  • заместителя министра энергетики Александра Зорина

При этом, если Климашевского, Панаиотиди и Егорова увольняют по собственному желанию, то увольнение Бойко и Зорина в правительстве объясняют первым абзацем части второй статьи 9 Закона Украины о центральных органах исполнительной власти. Эта часть закона предусматривает, что заместители министра могут быть освобождены от должностей по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова. Вопрос оставили на рассмотрение парламента

Напоминаем, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая подали заявления об отставке.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це той самий боййко? а куди повисили?
показать весь комментарий
17.05.2021 21:21 Ответить
ні, не вишкиБойка...інший)))
показать весь комментарий
17.05.2021 21:34 Ответить
наступает неприкрытый драбодан
показать весь комментарий
17.05.2021 21:27 Ответить
то что выбросили Бойко это все верно.. достал бенин покыдок даже сегодня один сайтик Украина коммунальная .....опубликовала прощальное поноса от Бойко мол с 1 июля 2021 года тариф на свет для нариду по просьбе нарида вырастет до 3,7 раза!!!!! так что тот еще кретин между нами говоря они же понимают что их просто вынесут ногами вперед уже долгов в ЖКХ секторе населения 80 МИЛЛИАРДОВ!!!!!! уже Ассоциация потребителей услуг ЖКХ сегодня же уведомила что если вы поднимите тариф на тепло на 30% или даже до 57% то оплатить смогут не больше 30% плюс бонусом информация- что по новому постановлению КМУ- о субсидиях уже шестерки Ахметки Наперстоковича.. по сути урезало субсидии на 99,99% тем кому назначали раньше... короче поезд ЖКХ сектора как и экономики летит в бетонный забор на полной скорости добавим летние обострения ситуации и даже ЛОКДАУН С ИНДИЙСКИМ ШАМОМ летом это 100% будет а иначе будет как в Индии миллион костров кремируют тела умерших... вакцинация провалена да и то как оказалось от новых мутировавшийся штаммов вируса Ковид 19 это все как канхетка до Луны... .... правовой беспредел полиции Авакова.. терки с МВФ.. даже у зеленой плесени поняли что папандос еще тот если принять все условия МВФ то их надо подписывать не в Киеве потом их просто не дадут доехать до Борисполя если не принять та же песня но вид сбоку о чем это я О ДЕФОЛТЕ да да который давно де-факто есть.... а вот юридически мямлят...давно нам пора самими объявить дефолт и точка... это лучшее что можно сделать для страны у кого бабла нема он ни нашел и не потерял.. у кого бабло наворованное как у наших олигархов им дефолт ох как весело 47% прибыли для всех станут по дефолту минус 4 тысячи 570% после нуля....и все олигархат закончится как будто растаявший снег...что мы теряем ничего нам не принадлежат ни газопроводы ни отопление ни водоканала ни облэнерго ни облгазы ничего теряем не мы а олигархи и что плакать нам от этого... второй момент после дефолта со временем обстановка станет адекватной новые переговоры а они будут и не только с МВФ на более выгодных условиях для Украины или вы считаете что в Европе нет людей способных понять простую истину что если Украину обрушить в ноль то завтра у них на границе Европы будет сплошное росийско не ясно что ОРЛДО от Балтики до Черного моря и не уверен что оно им надо...потому что это конец всему ЕВРОСОБЮЮЗ распад полный и причем скандальные кое кто уже готов воссоздать подобие Варшавского нового союза с Россией хотя бы в силу плюнуть в рыло...
показать весь комментарий
17.05.2021 21:43 Ответить
ого...
Та це зміна кардинальна... там якась коаліція переформатовується...
показать весь комментарий
17.05.2021 22:01 Ответить
 
 