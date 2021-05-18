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Розмова про надання США додаткових вакцин Україні стає ще предметнішою, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Розмова про надання США додаткових вакцин Україні стає ще предметнішою, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив послу України в США звернутися до Білого дому для предметного обговорення взаємодії в наданні США вакцини проти COVID-19 Україні.

Про це Кулеба заявив сьогодні в ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми і до цього працювали зі Сполученими Штатами над темою отримання додаткових вакцин. Зараз розмова стає ще предметнішою, і вчора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутися до Білого Дому, який координує цю програму надання вакцин іншим країнам світу, для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що в понеділок президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір доставити 80 млн вакцин у зарубіжні країни до кінця червня.

"Україна вітає і підтримує американське лідерство у протидії глобальним викликам", - підкреслив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
бла...бла...бла...рано или поздно продадут...в году так 24-25-м
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18.05.2021 11:14
+1
Тоже не дадуд
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18.05.2021 11:18
+1
Самi ми не здатнi, дааааайте будь ласка, ми гарнi......
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18.05.2021 11:33
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бла...бла...бла...рано или поздно продадут...в году так 24-25-м
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18.05.2021 11:14 Відповісти
Так довго затримували переговори щодо закупок вакцини,= напевно =, з декількох причин:
1. Затягнути процес закупки настільки , що розвиток пандемії в Україні заставить закупити "Спутник В" " Та куда они денутся , на коленях приползут", по типу як з американськими космонавтами та порадами їм від Рогозіна скакати в космос на батуті, якщо не влаштовують роздуті ціни ...?Американці скаканули...! 2. " Сваєво нє віжу...?"Чи може ж це не так???
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18.05.2021 11:55 Відповісти
Тоже не дадуд
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18.05.2021 11:18 Відповісти
Напевне, як і більш предметними стають зобов'язання України перед США щодо боротьби з корупцією, впливом Кремля і розкрадання грошей з держб' юджету. Ці предметні речі Штати поставлять у взаємну залежність.
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18.05.2021 11:18 Відповісти
Rostyslav Komarnytsky Как думаешь, США хоть на йоту интересует коррупция, или уровень жизни в Украине?)))
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18.05.2021 15:38 Відповісти
Не просто цікавить, а дуже хвилює. Вони - бізнесмени і дуже дбають про власні гроші. 😊
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18.05.2021 16:08 Відповісти
Rostyslav Komarnytsky Ну да, про свои деньги. Порт "южный" отжали, "МС" убили. Землю забрать осталось((( А дальше волшебный пендель.
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18.05.2021 17:10 Відповісти
Хто віджав? З цього місця детальніше, будь-ласка. З фактами і без Симоньян.
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18.05.2021 20:52 Відповісти
Чей сейчас порт "Южный"? Только без Симоньян
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18.05.2021 21:09 Відповісти
Ти розпиши всторі
Порту Південний. Детально. Без пробілів.
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18.05.2021 21:19 Відповісти
А ты просто гугли. Глава Администрации морских портов Украины (АМПУ), чистый украинец, Райвис Вецкаганс, отдал порт в концессию. 50% там уже американские. Ну а тебе лодки надувные. За землю и весла дадут. Типа "греби отсюда"
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18.05.2021 21:45 Відповісти
А до концесії. Про стан справ. Ти розпиши всю історію після розвалу совка. Про фінансові проблеми, наприклад. 😊
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19.05.2021 10:22 Відповісти
Самi ми не здатнi, дааааайте будь ласка, ми гарнi......
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18.05.2021 11:33 Відповісти
 
 