ЄС поділяє прихильність євроінтеграції "Асоційованого тріо", - Стано

Європейський Союз поважає і поділяє прихильність європейській інтеграції України, Грузії та Молдови, які створили так зване "Асоційоване тріо".

Так у вівторок у Брюсселі прокоментував підписання міністрами закордонних справ України, Грузії та Молдови меморандуму про створення "Асоційованого тріо" з метою посиленого співробітництва у сфері європейської інтеграції представник дипломатичної служби ЄС Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз визнає європейські устремління та європейський вибір асоційованих партнерів - Грузії, Республіки Молдова та України. Ці країни є близькими сусідами ЄС і партнерами в межах Східного партнерства. Всі наші сусіди суверенні й незалежні. Ми поважаємо їхній вибір, пріоритети зовнішньої політики і стратегічні цілі, зокрема підписання між ними меморандуму щодо посилення співпраці в галузі європейської інтеграції", - запевнив він.

За словами представника дипломатичної служби, ЄС за допомогою наявних угод про асоціацію, включно з поглибленими і всеосяжними зонами вільної торгівлі, "поділяє прихильність" зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції з цими країнами.

"Європейський Союз підтримує кожну з цих країн у їхніх процесах реформ і перетворень, вкладаючи значний час, фінансову і технічну допомогу для того, щоб забезпечити відчутні блага і поліпшення життя громадян. Ми зосереджені на повному виконанні наших відповідних угод про асоціацію, щоб повною мірою використовувати надані ними можливості", - наголосив Стано.

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Як повідомлялося, 17 травня міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови Дмитро Кулеба, Давид Залкаліані та Ауреліу Чокой підписали тристоронній меморандум про початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції "Асоційоване тріо".