ЕС разделяет приверженность евроинтеграции "Ассоциированного трио", - Стано

Европейский союз уважает и разделяет приверженность европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы, создавших так называемое "Ассоциированное трио".

Так во вторник в Брюсселе прокомментировал подписание министрами иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы меморандума о создании "Ассоциированного трио" с целью усиленного сотрудничества в сфере европейской интеграции представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз признает европейские устремления и европейский выбор ассоциированных партнеров - Грузии, Республики Молдова и Украины. Эти страны являются близкими соседями ЕС и партнерами в рамках Восточного партнерства. Все наши соседи суверенны и независимы. Мы уважаем их выбор, приоритеты внешней политики и стратегические цели, включая подписание между ними меморандума об усилении сотрудничества в области европейской интеграции", - заверил он.

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По словам представителя дипломатической службы, ЕС посредством существующих соглашений об ассоциации, включая углубленные и всеохватывающие зоны свободной торговли, "разделяет приверженность" укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с этими странами.

"Европейский союз поддерживает каждую из этих стран в их процессах реформ и преобразований, вкладывая значительное время, финансовую и техническую помощь для того, чтобы обеспечить ощутимые блага и улучшение жизни граждан. Мы сосредоточены на полном выполнении наших соответствующих соглашений об ассоциации, чтобы в полной мере использовать предоставляемые ими возможности", - подчеркнул Стано.

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Как сообщалось, 17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".