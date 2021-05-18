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Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра інфраструктури Криклія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра інфраструктури Криклія

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перша заступниця глави комітету Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, один член комітету був проти, чотири - утрималися, решта - "за".

"Чекаємо нового міністра з планами роботи та очікуваними конкретними результатами, які будуть кращими за попередні", - написала вона.

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Автор: Наталя Джума
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Тепер "фракція" Ахкакогоміністра в монобільшості СН піде по жіночій лінії, але натомість прийдуть друзі від Рената Леонідовича.
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18.05.2021 14:27 Відповісти
ну вот очеередной министр набил карманы и в кусты пипец.... требую создать комиссию по эффективности работы министра и в случае неуд пусть вернет з/п и премии, оставит себе минималку, а если украл, коррупция -в чем почему то я уверен, срок будь ласка! а то взяли моду годик другой посидят и увольняются, заборы "построят" и на майями жить.. падлюки
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18.05.2021 14:45 Відповісти
 
 