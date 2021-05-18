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Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра інфраструктури Криклія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перша заступниця глави комітету Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, один член комітету був проти, чотири - утрималися, решта - "за".
"Чекаємо нового міністра з планами роботи та очікуваними конкретними результатами, які будуть кращими за попередні", - написала вона.
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Oljik
показати весь коментар18.05.2021 14:27 Відповісти Мені подобається 0
Andre2014
показати весь коментар18.05.2021 14:45 Відповісти Мені подобається 0
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