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Профильный комитет Рады поддержал отставку министра инфраструктуры Криклия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет Рады поддержал отставку министра инфраструктуры Криклия

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель главы комитета Юлия Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, один член комитета был против, четыре - воздержались, остальные - "за".

"Ждем нового министра с планами работы и ожидаемыми конкретными результатами, которые будут лучше предыдущих", - написала она.

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Автор: Ірина Дашківська
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Тепер "фракція" Ахкакогоміністра в монобільшості СН піде по жіночій лінії, але натомість прийдуть друзі від Рената Леонідовича.
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18.05.2021 14:27 Ответить
ну вот очеередной министр набил карманы и в кусты пипец.... требую создать комиссию по эффективности работы министра и в случае неуд пусть вернет з/п и премии, оставит себе минималку, а если украл, коррупция -в чем почему то я уверен, срок будь ласка! а то взяли моду годик другой посидят и увольняются, заборы "построят" и на майями жить.. падлюки
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18.05.2021 14:45 Ответить
 
 