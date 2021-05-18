Профильный комитет Рады поддержал отставку министра инфраструктуры Криклия

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель главы комитета Юлия Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, один член комитета был против, четыре - воздержались, остальные - "за".

"Ждем нового министра с планами работы и ожидаемыми конкретными результатами, которые будут лучше предыдущих", - написала она.

Читайте также: "Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения – будет дискуссия, - Гетманцев