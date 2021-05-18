Світ пам'ятає про геноцид кримськотатарського народу, - дипломати США і Великої Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що світ не забуває про тисячі кримських татар, загиблих в результаті депортації в 1944 році.

Про це вона написала в Twitter​, передає Цензор.НЕТ.

"У цей день 1944 р. радянська влада примусово депортувала увесь кримськотатарський народ з батьківщини предків, Криму. Сьогодні ми згадуємо тисячі невинуватих людей, які втратили свої життя і зазнали тяжких страждань в результаті цих жахливих дій", - заявив Сіммонс.

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У річницю геноциду кримськотатарського народу в Twitter посольства США в Україні в черговий раз засудили нинішні дії російських окупантів проти кримських татар.

"У 77-у річницю радянської депортації кримських татар ми згадуємо тих, хто постраждав, і відзначаємо їхню стійкість. Ми й надалі занепокоєні переслідуваннями та затриманнями кримських татар "російською владою" в Криму. Крим - це Україна", - сказано в повідомленні.

У посольстві зазначили, що після окупації Криму російська влада обмежує свободу кримських татар, забороняючи їм проводити акції до річниці тих трагічних подій. США вкотре закликали припинити окупацію Кримського півострова.

Нагадаємо, 18 травня виповнюється 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. Цього дня в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

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У МЗС Туреччини заявили, що продовжать підтримувати кримських татар і "намагатися усувати їх утиски після анексії Криму".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада докладає зусиль для повернення Кримського півострова під свій контроль.