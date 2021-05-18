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посольство (875) США (14430) кримські татари (1969) Сіммонс Мелінда (113)

Світ пам'ятає про геноцид кримськотатарського народу, - дипломати США і Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Світ пам'ятає про геноцид кримськотатарського народу, - дипломати США і Великої Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що світ не забуває про тисячі кримських татар, загиблих в результаті депортації в 1944 році.

Про це вона написала в Twitter​, передає Цензор.НЕТ.

"У цей день 1944 р. радянська влада примусово депортувала увесь кримськотатарський народ з батьківщини предків, Криму. Сьогодні ми згадуємо тисячі невинуватих людей, які втратили свої життя і зазнали тяжких страждань в результаті цих жахливих дій", - заявив Сіммонс.

Світ памятає про геноцид кримськотатарського народу, - дипломати США і Великої Британії 01

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У річницю геноциду кримськотатарського народу в Twitter посольства США в Україні в черговий раз засудили нинішні дії російських окупантів проти кримських татар.

"У 77-у річницю радянської депортації кримських татар ми згадуємо тих, хто постраждав, і відзначаємо їхню стійкість. Ми й надалі занепокоєні переслідуваннями та затриманнями кримських татар "російською владою" в Криму. Крим - це Україна", - сказано в повідомленні.

Світ памятає про геноцид кримськотатарського народу, - дипломати США і Великої Британії 02

У посольстві зазначили, що після окупації Криму російська влада обмежує свободу кримських татар, забороняючи їм проводити акції до річниці тих трагічних подій. США вкотре закликали припинити окупацію Кримського півострова.

Нагадаємо, 18 травня виповнюється 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. Цього дня в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

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У МЗС Туреччини заявили, що продовжать підтримувати кримських татар і "намагатися усувати їх утиски після анексії Криму".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада докладає зусиль для повернення Кримського півострова під свій контроль.

Автор: Анастасія Потіха
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как только краснопузые вертухаи вывезли крымско -татарское население в 1944 году они сразу переименовали 90 % сёл и посёлков Крыма, дав им кацапские названия,
так могли сделать только мерзкие твари...
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18.05.2021 15:54 Відповісти
Мир помнит о геноциде крымскотатарского народа, - дипломаты США и Великобритании - Цензор.НЕТ 2232

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18.05.2021 16:14 Відповісти
А будет ли в календаре "день депортации русни с Крыма"?
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18.05.2021 17:24 Відповісти
 
 