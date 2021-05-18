Мир помнит о геноциде крымскотатарского народа, - дипломаты США и Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что мир не забывает о тысячах крымских татар, погибших в результате депортации в 1944 году.
Об этом она написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В этот день 1944 года советская власть принудительно депортировала весь крымскотатарский народ с родины предков, из Крыма. Сегодня мы вспоминаем тысячи невиновных людей, которые потеряли свои жизни и испытали тяжелые страдания в результате этих ужасных действий", - заявил Симмонс.
В годовщину геноцида крымскотатарского народа в Twitter посольства США в Украине в очередной раз осудили нынешние действия российских оккупантов против крымских татар.
"В 77-ю годовщину советской депортации крымских татар мы вспоминаем тех, кто пострадал, и отмечаем их стойкость. Мы обеспокоены преследованиями и задержаниями крымских татар "российской властью" в Крыму. Крым - это Украина", - сказано в сообщении.
В посольстве отметили, что после оккупации Крыма российская власть ограничивает свободу крымских татар, запрещая им проводить акции к годовщине тех трагических событий. США в очередной раз призвали прекратить оккупацию Крымского полуострова.
Напомним, 18 мая исполняется 77 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в Украине и мире вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.
В МИД Турции заявили, что продолжат поддерживать крымских татар и "пытаться устранять их притеснения после аннексии Крыма".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские власти прилагают усилия для возвращения Крымского полуострова под свой контроль.
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так могли сделать только мерзкие твари...
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